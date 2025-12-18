Giriş
    BYD, yeni enerjili araç üretiminde 15 milyon sınırına ulaştı

    Yeni enerjili araç üretimindeki hızlı büyümesiyle dikkat çeken BYD, 10 milyon eşiğini aşmasından sadece 13 ay sonra 15 milyon sınırına ulaştı.                    

    BYD, yeni enerjili araç üretiminde 15 milyon sınırına ulaştı Tam Boyutta Gör
    BYD, 15 milyonuncu yeni enerjili aracını ürettiğini açıkladı. Bu sayı, şirketin tüm markaları dahilinde bugüne kadar ürettiği saf elektrikli araçlar ile şarj edilebilir hibrit araçların toplamını ifade ediyor. Açıklamaya göre 15 milyonuncu araç, Denza markasına ait N8L SUV oldu.

    1995 yılında kurulan ve 2003’te otomotiv üretimine başlayan BYD, yeni enerjili araç üretimini yıllar içinde istikrarlı biçimde artırdı. Şirket, 2024’ün sonlarında 10 milyon eşiğini aştığını duyurmuştu. 15 milyon seviyesine ise bundan sadece 13 ay sonra ulaştı.

    BYD’nin toplam yeni enerjili araç üretimi, Tesla’nın bugüne kadar ürettiği yaklaşık 8,1 milyon saf elektrikli aracı ve Volkswagen Grubu’nun 3 milyon adedin altındaki elektrikli ve PHEV üretimini geride bırakmış durumda. Bu tablo, BYD’yi küresel ölçekte en büyük yeni enerjili araç üreticileri arasına yerleştiriyor.

    Şirketin kümülatif üretimi, en çok satan modellerinin katkısıyla destekleniyor. Dolphin hatchback modelinin satışları 1 milyon adedi aşarken, Seagull modeli de 1 milyonun üzerinde satış rakamına ulaştı. Song Plus (Seal U) ve Sealion 06 gibi yüksek hacimli SUV modelleri de üretim rakamlarına önemli katkı sağladı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

