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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Astronomlar evrenin yaşını yeniden hesapladı

    Uluslararası bir araştırma grubu evrenin yaşını tekrar hesapladı. Şili'deki Atacama Kozmoloji Teleskobu'ndan faydalanan araştırmacılar, evrenin 13,77 milyar yıl yaşında olduğunu açıkladı.
    10 sa. (Son Güncelleme: 9 sa.)
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    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Uluslararası astronomlardan oluşan bir grup bilim insanı, uzun süredir sürdürülen evrenin yaşını tekrar hesaplama çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Kozmoloji ve Astropartikül Fiziği Dergisi'nde yayınlanan makaleye göre, evrenin yaşı yaklaşık 13,77 milyar olarak hesaplandı. Araştırmacılar, açıklanan bu rakamın 40 milyon daha az veya fazla olabileceğini söyledi.

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    2019'da ortaya çıkan çelişkiye son verildi

    Astronomide aslında evrenin yaşıyla ilgili 13,7 milyar rakamı üzerinde uzun süredir bir fikir birliği vardı. Avrupa Uzay Ajansı'na ait Planck isimli uzay gözlemcisi, 2009-2013 yılları arasında tam dört yıl boyunca Big Bang kalıntılarını analiz ederek evrenin yaşını yaklaşık 13,79 milyar olarak tespit etmişti. Ancak ilginç bir şekilde geçtiğimiz 2019 yılında, farklı bir araştırma grubu, Planck ekibinin ulaştığı sonucun yanlış olduğunu iddia ederek evrenin sanılandan yüz milyonlarca yıl daha genç olduğunu hesapladıklarını söyledi. Haberimize konu olan bilim insanları ise şimdi yeni bir çalışma daha yapıp ortadaki çelişkiye bir son vermek istemiş.

    Yeni çalışma için Şili'deki Atacama Kozmoloji Teleskobu'nun (ACT) yeteneklerinden faydalanan araştırma ekibi, Big Bang'ten kalma, evrenin en eski ışıklarını analiz ederek 13,77 milyar yıl sonucuna ulaşmış. Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan çalışmanın ortak-yazarı Simone Aiola,"Planck ve ACT'nin anlaşabileceği bir sonuca ulaşmış olduk. İki araştırmanın da benzer sonuçlar vermesi, bu zor ölçümlerin güvenilir olduğu gerçeğini yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

    Araştırmacıların yaptığı hesaplamalar ayrıca evrenin yaşıyla birlikte evrenin genişleme hızını da (Hubble sabiti) ortaya çıkarmış oldu. ACT'nin verilerine göre Hubble sabiti megaparsek başına saniyede 67,6 kilometre olarak hesaplandı. Yani Dünya'dan 1 megaparsek (3,26 milyon ışık yılı) uzaklıktaki bir cisim Dünya'dan saniyede 67,6 kilometre hızla uzaklaşıyor. ACT'nin ulaştığı yeni sonuç, daha önce Planck uydusu tarafından hesaplanan megaparsek başına saniyede 67,4 kilometre sonucuna oldukça yakın.

    Journal of Cosmology and Astroparticle Physics'te yayınlanan makaleye buradan ulaşabilirsiniz.



    https://scitechdaily.com/astronomers-agree-on-universes-birthday-13-77-billion-years-old/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    1 gün önce
    TheJudgé

    buney la

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    2 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    2 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    2 gün önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    xamaximax 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    daha çok değişir insan sadece sanar
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    Romeo84 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    0.02 farkla kendimi biraz daha genç hissediyorum.
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    SuperVisör (mahir cam) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    paran üstünse degerliyse üstünsün bunu başardılar ayrıca dünya zamanına göre 1000 gün ahirette 1 gün hesaplarsan 13.7 ÷ 1000 = 137.000 yıl yaşında çıkıyor kainatın yaşı çokta eski degil gibi kainat yaratılalı 3.4 ay geçmiş gibi düşün.
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    Stanislas Xavier (Evren ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) SuperVisör
    Bu neyin kafası ya
    1- O oranı kim verdi size?
    2- Milyarı 1000'e bölerseniz milyon kalır, hesabınız yanlış.
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bilinen yöntem, matematik, fizik kurallarına ve günümüz zaman saatine göre böyle , bakalım daha ne kadar değişecek :D
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    sething (sething ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    üstün ırklık doğruysa bu işlere kafa yoranlar üstün ırk olmalı.
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