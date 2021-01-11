Astronomlar evrenin yaşını yeniden hesapladı

Uluslararası astronomlardan oluşan bir grup bilim insanı, uzun süredir sürdürülen evrenin yaşını tekrar hesaplama çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Kozmoloji ve Astropartikül Fiziği Dergisi'nde yayınlanan makaleye göre, evrenin yaşı yaklaşık 13,77 milyar olarak hesaplandı. Araştırmacılar, açıklanan bu rakamın 40 milyon daha az veya fazla olabileceğini söyledi.

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2019'da ortaya çıkan çelişkiye son verildi

Astronomide aslında evrenin yaşıyla ilgili 13,7 milyar rakamı üzerinde uzun süredir bir fikir birliği vardı. Avrupa Uzay Ajansı'na ait Planck isimli uzay gözlemcisi, 2009-2013 yılları arasında tam dört yıl boyunca Big Bang kalıntılarını analiz ederek evrenin yaşını yaklaşık 13,79 milyar olarak tespit etmişti. Ancak ilginç bir şekilde geçtiğimiz 2019 yılında, farklı bir araştırma grubu, Planck ekibinin ulaştığı sonucun yanlış olduğunu iddia ederek evrenin sanılandan yüz milyonlarca yıl daha genç olduğunu hesapladıklarını söyledi. Haberimize konu olan bilim insanları ise şimdi yeni bir çalışma daha yapıp ortadaki çelişkiye bir son vermek istemiş.

Yeni çalışma için Şili'deki Atacama Kozmoloji Teleskobu'nun (ACT) yeteneklerinden faydalanan araştırma ekibi, Big Bang'ten kalma, evrenin en eski ışıklarını analiz ederek 13,77 milyar yıl sonucuna ulaşmış. Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan çalışmanın ortak-yazarı Simone Aiola,"Planck ve ACT'nin anlaşabileceği bir sonuca ulaşmış olduk. İki araştırmanın da benzer sonuçlar vermesi, bu zor ölçümlerin güvenilir olduğu gerçeğini yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Araştırmacıların yaptığı hesaplamalar ayrıca evrenin yaşıyla birlikte evrenin genişleme hızını da (Hubble sabiti) ortaya çıkarmış oldu. ACT'nin verilerine göre Hubble sabiti megaparsek başına saniyede 67,6 kilometre olarak hesaplandı. Yani Dünya'dan 1 megaparsek (3,26 milyon ışık yılı) uzaklıktaki bir cisim Dünya'dan saniyede 67,6 kilometre hızla uzaklaşıyor. ACT'nin ulaştığı yeni sonuç, daha önce Planck uydusu tarafından hesaplanan megaparsek başına saniyede 67,4 kilometre sonucuna oldukça yakın.

Journal of Cosmology and Astroparticle Physics'te yayınlanan makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

https://scitechdaily.com/astronomers-agree-on-universes-birthday-13-77-billion-years-old/

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