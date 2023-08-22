Astronomlar kozmik gizemi çözebilecek yeni yıldız türü keşfetti

Tam Boyutta Gör Gökbilimciler yeni bir yıldız türü keşfettiler ve uzun süredir devam eden kozmik bir gizemi çözmede önemli bir ipucu gibi görünüyor. Bu devasa helyum yıldızı son derece güçlü bir manyetik alana sahip, yani şimdiye kadar kökeni bilinmeyen yoğun bir yıldız kütlesi olan magnetarın ilk aşaması olabilir.

Yeni bir yıldız türü

Magnetarlar, uzayda bulunan en güçlü manyetik alanlara sahip bir çeşit nötron yıldızlarıdır. Bu yıldızların manyetik alanları, Dünya üzerindekinden milyonlarca kat daha güçlüdür ve bu nedenle çok yoğun ve enerjik oldukları tahmin ediliyor. Magnetarların genellikle yıldızın çekirdeğindeki bir süpernova patlaması sonucu oluştuğu düşünülüyor.

HD 45166 olarak adlandırılan bu yıldız, 3.000 ışık yılı uzaklıktaki Tekboynuz takımyıldızında bulunan ikili bir yıldız olarak tespit edildi. İkili sistemdeki birincil yıldız oldukça büyüktür ve çoğunlukla helyumdan oluşuyor ancak gözlemler, açıklanamayan bazı özelliklere sahip olduğunu düşündürmekte. Bu yüzden gökbilimciler dünyanın dört bir yanındaki gözlem araçlarıyla onu daha yakından incelediler.

Öncü magnetar yıldızı

Tam Boyutta Gör Elde edilen yeni veriler yıldızın 43.000 gauss'luk (manyetik alan birimi) ultra güçlü manyetik alana sahip olduğunu ortaya çıkardı. Örneğin Güneş'inki ise sadece 10 gauss. Bu da HD 45166'nın birincil yıldızını şimdiye kadar bulunan en manyetik yıldız yapıyor. Araştırmanın başyazarı Tomer Shenar, çalışma sonucunda “Yeni bir tür astronomik nesneyi ortaya çıkarmak heyecan verici. Özellikle de başından beri göz önünde saklanıyorsa.” ifadelerini kullandı.

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Bu keşif sadece yepyeni bir yıldız türünü değil, aynı zamanda magnetar olarak bilinen inanılmaz derecede güçlü manyetik alanlara sahip nötron yıldızları gibi başka bir astronomik anomaliyi de açıklamaya yardımcı olabilir. Şimdiye kadar bu nesnelerden birkaç düzine teyit edilebildi. Büyük yıldızlar çöktüğünde oluştuklarına inanılsa da, neden sadece bazılarının yoğun manyetik alanlar kazanıp magnetar haline geldiği, diğerlerinin ise neden normal nötron yıldızları haline geldiği belirsizliğini koruyor.

Ekip, yaptıkları hesaplamalara göre HD 45166'nın öldüğünde büyük olasılıkla bir magnetara dönüşeceğine ve 100 trilyon gaussluk daha da güçlü bir manyetik alan kazanacağına inanıyor. Daha ileri gözlemler, magnetar öncüsü gibi görünen diğer benzer yıldızları ortaya çıkarabilir ve bu da nereden geldikleri sorusuna cevap verebilir.

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