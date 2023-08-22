Astronomlar kozmik gizemi çözebilecek yeni yıldız türü keşfetti

Yeni bir yıldız türü
Magnetarlar, uzayda bulunan en güçlü manyetik alanlara sahip bir çeşit nötron yıldızlarıdır. Bu yıldızların manyetik alanları, Dünya üzerindekinden milyonlarca kat daha güçlüdür ve bu nedenle çok yoğun ve enerjik oldukları tahmin ediliyor. Magnetarların genellikle yıldızın çekirdeğindeki bir süpernova patlaması sonucu oluştuğu düşünülüyor.
HD 45166 olarak adlandırılan bu yıldız, 3.000 ışık yılı uzaklıktaki Tekboynuz takımyıldızında bulunan ikili bir yıldız olarak tespit edildi. İkili sistemdeki birincil yıldız oldukça büyüktür ve çoğunlukla helyumdan oluşuyor ancak gözlemler, açıklanamayan bazı özelliklere sahip olduğunu düşündürmekte. Bu yüzden gökbilimciler dünyanın dört bir yanındaki gözlem araçlarıyla onu daha yakından incelediler.
Öncü magnetar yıldızı
Bu keşif sadece yepyeni bir yıldız türünü değil, aynı zamanda magnetar olarak bilinen inanılmaz derecede güçlü manyetik alanlara sahip nötron yıldızları gibi başka bir astronomik anomaliyi de açıklamaya yardımcı olabilir. Şimdiye kadar bu nesnelerden birkaç düzine teyit edilebildi. Büyük yıldızlar çöktüğünde oluştuklarına inanılsa da, neden sadece bazılarının yoğun manyetik alanlar kazanıp magnetar haline geldiği, diğerlerinin ise neden normal nötron yıldızları haline geldiği belirsizliğini koruyor.
Ekip, yaptıkları hesaplamalara göre HD 45166'nın öldüğünde büyük olasılıkla bir magnetara dönüşeceğine ve 100 trilyon gaussluk daha da güçlü bir manyetik alan kazanacağına inanıyor. Daha ileri gözlemler, magnetar öncüsü gibi görünen diğer benzer yıldızları ortaya çıkarabilir ve bu da nereden geldikleri sorusuna cevap verebilir.Kaynakça https://newatlas.com/space/new-type-star-magnetar-massive-magnetic-helium/ https://www.eso.org/public/news/eso2313/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.