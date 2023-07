Açıklanamayan bir şekilde uzaydaki bir nesne 35 yıldır 20 dakikada bir yanıp sönüyor

Tam Boyutta Gör Gökbilimciler sürekli olarak kozmosla ilgili mevcut anlayışımızın sınırlarını zorlayan keşifler yapıyorlar. Ancak bazen tüm açıklamalara meydan okuyan nesnelerle karşılaşıyorlar, tıpkı bir süre önce araştırmacılar tarafından keşfedilen yeni astronomik muamma gibi. GPM J1839-10 olarak adlandırılan yeni nesne, kabaca her yirmi dakikada bir radyo enerjisi patlamaları göndererek biraz pulsar gibi davranıyor. Ancak pulsarları harekete geçiren fizik, çok fazla yavaşladıklarında ışımayı kesecekleri sonucunu doğuruyor ve bildiğimiz hemen hemen her pulsar dakikada en az bir kez yanıp sönüyor.

Herhangi bir açıklama yapılamıyor

Tam Boyutta Gör GPM J1839-10, galaktik düzlemde geçici nesneler (kısa süreliğine belirip kaybolan radyo kaynakları) için yapılan bir araştırmada şans eseri keşfedildi. Geçici nesnelerin en yaygın bilinen türlerinden birisi ise pulsar adı verilen nötron yıldızlarıdır. Nötron yıldızları aşırı büyük kütleli bir yıldızın merkezinde füzyon reaksiyonlarının durması sonucu kendi ağırlığı altında çökerek kabaca bir şehir büyüklüğünde ama bir gezegenden milyonlarca kat daha ağır bir cisim haline gelmesiyle oluşur ve yoğunluğu bir kara deliğe dönüşme sınırında yer alır. Bu tür yıldızlar manyetik kutuplarından son derece güçlü radyo dalgası ışınları yayarlar ve bu ışınlar yıldızın son derece hızlı dönüşü nedeniyle Dünya'dan bakıldığında hızla yanıp sönüyor ya da "nabız atıyor" gibi görünmesine neden olur.

Ancak GPM J1839-10'un ritmi çok daha yavaş. Sinyali kabaca her 22 dakikada bir tekrar ediyor gibi görünüyor ve her bir patlama 30 saniye ile beş dakika arasında sürüyor. Dolayısıyla bildiğimiz hiçbir nötron yıldızının davranışına uymuyor. Arşiv verileri üzerinde yapılan bir araştırma, bölgede 1988 yılına kadar sinyallerin tespit edildiğini gösteriyor. Dolayısıyla, bu sinyali üreten her neyse, bu patlamaları üreten fenomenin tek seferlik bir olay olmadığı anlamına geliyor.

2020'de ve bu yılın Ocak ayında GPM J1839-10'dan bahseden makaleler, bunun ultra uzun bir darbe periyoduna sahip son derece nadir bir magnetar türü olabileceğini öne sürüyor. Magnetarlar, tipik bir nötron yıldızından 1000 kat, Dünya'nın manyetik alanından ise trilyon kat daha güçlü, evrendeki en güçlü manyetik alanı yayan bir başka nötron yıldızı türüdür. Bu nesne her ne ise, yıldızların yaşam döngülerinin son aşamalarına ilişkin mevcut anlayışımızı önemli ölçüde etkileyebilir.

