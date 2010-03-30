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Asus, AMD'nin Phenom II X6 işlemcilerine 12 anakartla hazırlanıyor

9 yıl
13,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, AMD'nin Phenom II X6 işlemcilerine 12 anakartla hazırlanıyor
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AMD'nin agresif bir fiyatlandırma ile yüksek satış başarısı hedeflediği 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri, Asus'un öncelikli gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Tayvan merkezli firmadan gelen bilgilere göre, Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemciler, BIOS güncellemesi yardımıyla Asus'un hali hazırda satışta olan 12 farklı anakart modelinde kullanılabilecek.

Modeline göre hem AMD hem de Nvidia çipset kullanan anakartlar arasında, oyuncular için ROG serisi altında hazırlanan Crosshair III Formula modeli olduğu gibi, M4N75T gibi nForce 750a çipsetli daha ekonomi sınıfı modeller de yer alıyor. Tamamı M4 serisi altında anakartlar için kullanıcılar, Phenom II X6 işlemcilerle uyumlu yeni BIOS güncellemelerine Asus Destek sitesinden erişebilecekler.

Asus'un Phenom II X6 işlemcileriyle uyumlu M4 serisi anakart modelleri ve uyumluluk getiren ilgili BIOS sürümleri şu şekilde;

Asus, AMD'nin Phenom II X6 işlemcilerine 12 anakartla hazırlanıyor
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Lacano 9 yıl
Asus ipin ucunu iyice kaçırdı. Arada 100 lira gibi bir fark var.


hepsiburada.com/...

hepsiburada.com/...
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Mens Rea 9 yıl
Asus'un yaptığı duyurunun altında yeni modeller ekleneceği yazılmış.785 chipsetlerine güncelleme yapmazlarsa bir daha Asus'un bluetooth aletini bile almam aldırmam.Gigabyte 785 chipsetine sahip kartları için güncellemeyi yayınladı bile.Asus da eşşek değilse yayınlar herhalde yakında.

event.asus.com/...

**ASUS continues to add new models regularly to take full advantage of this new technology, please check back here often for updates.
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Hobar 9 yıl
sadece ddr3 anakartlar mı destekliyor?
790fx+sb600 ler desteklemeyecek mi?
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aydogdu1453 9 yıl
Acaba crooshair 3 formula'ya revizyon gelir mi ? Chipseti 890 fx yapsalar ya da benzeri bir anakart. listede hiç 890 fx chipsetli anakart yok.
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Budfox 9 yıl
890fx ler ne zaman gelecek acaba
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kickboxer_18 9 yıl
bnm anakarta uymuyomu yani şimdi bunlar am3 destekli aldık gdipo
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F.@.T.İ.H 9 yıl
x6 ları eski anakartlarında desteklemesi guzel bir gelişme..
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solid 9 yıl
listede 785g çipsetli anakartlar yok ilginç geldi...
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Çardakçı 9 yıl

İyi güzel de , 785g çipsetli li evo lar desteklemiyecek mi?
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