Asus, AMD'nin Phenom II X6 işlemcilerine 12 anakartla hazırlanıyor

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AMD'nin agresif bir fiyatlandırma ile yüksek satış başarısı hedeflediği 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri, Asus'un öncelikli gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Tayvan merkezli firmadan gelen bilgilere göre, Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemciler, BIOS güncellemesi yardımıyla Asus'un hali hazırda satışta olan 12 farklı anakart modelinde kullanılabilecek.

Modeline göre hem AMD hem de Nvidia çipset kullanan anakartlar arasında, oyuncular için ROG serisi altında hazırlanan Crosshair III Formula modeli olduğu gibi, M4N75T gibi nForce 750a çipsetli daha ekonomi sınıfı modeller de yer alıyor. Tamamı M4 serisi altında anakartlar için kullanıcılar, Phenom II X6 işlemcilerle uyumlu yeni BIOS güncellemelerine Asus Destek sitesinden erişebilecekler.

Asus'un Phenom II X6 işlemcileriyle uyumlu M4 serisi anakart modelleri ve uyumluluk getiren ilgili BIOS sürümleri şu şekilde;

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