Romanya, 265 milyon euro’ya Türkiye’den savaş gemisi alıyor

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Tam Boyutta Gör Romanya, Karadeniz’deki güvenlik ihtiyaçlarına hızlı yanıt vermek amacıyla Türkiye’den modern bir korvet satın alma kararı aldı. Türk Deniz Kuvvetleri envanterine Aralık 2024’te giren TCG Akhisar (P-1220) adlı Hisar sınıfı hafif korvet, Romanya’ya yaklaşık 223 milyon euro (KDV hariç) karşılığında satılacak. Teslimat süresi ise yalnızca 6 ay olarak öngörülüyor.

TCG Akhisar, Romanya yolcusu

Akredite gazetecilerle yapılan bir görüşmede Romanya Savunma Bakanlığı (MApN), Karadeniz'de en az bir modern gemiye acil ihtiyaç duyulması nedeniyle Romanya'nın NATO üyesi ve Karadeniz'deki ortağı Türkiye'ye yönelerek, en kısa sürede hizmete sunulabilecek yeni bir gemiyi anahtar teslimi olarak satın almaya karar verdiğini belirtti.

TCG Akhisar, modern seyir ve iletişim sistemlerine ek olarak son teknoloji sensörlerle donatılmış durumda. Uzunluğu 99,5 metre, deplasmanı 2.300 ton olan gemi, 24 knot(yaklaşık 45 km/s) azami hıza ulaşabiliyor. 8.300 km menzile sahip olan korvet, açık denizde 21 gün boyunca kesintisiz görev yapabiliyor. Gemide ayrıca bir MKE üretimi 76 mm deniz topu, 35 mm’lik Aselsan GÖKDENİZ hava savunma sistemi, bir orta sınıf helikopter ve insansız hava aracı (İHA) için hangar da bulunuyor.

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KDV dahil edildiğinde satın alımın toplam tutarının 265 milyon euro (308 milyon dolar) olması bekleniyor. Satın alımın onaylanması için Romanya Parlamentosu’nun onayı gerekiyor. Gemi, satın alma sonrasında Romanya'da yerli bir tersanede NSM tipi gemisavar füzeler gibi gelişmiş batı menşeli silah sistemleriyle donatılacak.

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