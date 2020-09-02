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    Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Asus dünyanın ilk WiFi 6E yönlendiricisini duyurdu

    Asus ROG Rapture GT-AXE11000 oyuncu yönlendiricisi ilk WiFi 6E kullanan ağ ürünü oldu. 11000Mbps kablosuz ve 1Gbps LAN aktarım hızları ile oyunlar akıcı olacak.
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    Ağ Ürünleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Asus dünyanın ilk WiFi 6E yönlendiricisini duyurdu
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    Dün gece saatlerinde Meta Buffs adıyla düzenlediği sanal lansmanda oyunculara yönelik yeni ekipmanlarını tanıttı. Bunların arasında dünyanın ilk WiFi 6E teknolojisini barındıran yönlendirici de yer alıyor.

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    ROG Rapture GT-AXE11000 özellikleri

    ROG Rapture GT-AXE11000 dünyanın ilk WiFi 6E teknolojisini destekleyen yönlendiricisi oldu. Daha geniş kapasitelere ulaşarak bant genişliğini verimli kullanan WiFi 6 teknolojisi bir de WiFi 6E versiyonu barındırıyor. WiFi 6E versiyonu ek olarak 6GHz frekansını kullanarak öncelikli cihazların kalabalığa takılmadan yüksek bağlantı hızlarına ulaşmasını sağlanıyor.

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    8 antenli bir tasarıma sahip olan yönlendirici 3 bant üzerinden toplamda 11000Mbps aktarım hızlarına ulaşırken WAN hızları da 2Gbps seviyesine çıkıyor. WiFi 6 için 4x4 anten dizilimi kullanılırken 2.5Gbps LAN portları da 1Gbps hızlara ulaşıyor.

    Donanım tarafında 1.8GHz hızında 4 çekirdekli bir işlemci ve 1GB RAM yer alırken özel bir 6GHz güçlendirici de sinyal kalitesini arttırıyor. ROG Rapture GT-AXE11000 oyuncu yönlendiricisi için henüz bir fiyat açıklanmadı.



    https://www.techpowerup.com/271668/asus-republic-of-gamers-announces-meta-buffs-product-lineup Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    volcano2K (Volkan TÜRKAN) 1 hf.
    "2.5Gbps LAN portları da 1Gbps hızlara ulaşıyor." ne demek yav ...
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    The Hollow 1 hf.
    Oyuncu işi derken tasarımlar berbat oldu bence. Şahsen sade tasarımlar daha çok hoşuma gidiyor. Gryphon gibi sadece birkaç ülkeye satış yapan oldukça kaliteli üreticiler var. Keşke ekonomi iyi olsa da ülkemize de gelseler. Tek çare yurtdışından eşe dosta getirttirmek.

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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 hf.
    şu örümcek tasarımı sevemedim giti
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    alibaba 1 hf.
    Bu hızlar aynı routere bağlı birden fazla cihaz birbiri ile konuşacaksa işe yarar, mevcut durumda tüm cihazlar routere doğru yönlenmiş oradan internete çıkıyor. İnternet hızı bu cihazın hızının katları olmalı ki işe yarasın. Ne işe yarar bu hız acaba
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    fhrstw 1 hf.
    Qualcomm mu yoksa broadcom çipe mi sahip bunların yazılması lazım haberin içeriğinde.
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    interwap (Volkan ) 1 hf.
    Bi bilgisayar parası hatta fazlasını isterler.
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    aceleciburak (Rasim Burak Sertel) 1 hf.
    gerçek Wİfi6 Extended sürüm olan 6 Ghz destekli sürümdür. 5 Ghz olan geçiş için çıkmış taslak halinde kalmış teknolojidir Draft N gibi.

    AX e geçecekler az daha sabretsin 21 sonu 22 gibi içerisinde çok daha fazla 6 Ghz destekli Ağ ürünleri çarşıda bulunabilir olacak.
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 1 hf. aceleciburak
    Sadece Asus mu yoksa diğer markalardan ürünler de var mı
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    altuntepe2 (Yusuf Altuntepe) 1 hf. aceleciburak
    5ghz menzili çok kısa, 6ghz daha da kısa olacak haliyle her odaya bir 6ghz ap koymadıkça yine cihazlar 2.4ghz bağlanacaklar. Açıkcası benim için asıl önemli olan 2.4ghz performansı. Ek olarak istemci cihazlar asıl önemli olan konu. Şu anda ax destekli istemci cihazlar yok denecek kadar az. Halen 1x1 mimo telefonlar üretiliyor. Televizyonlarda berbat işlemci ve wifi kullanılıyor.
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    maximus8282 (maximus ) 1 hf. (düzenlendi)
    8000 TL ve yukarısına gelir Türkiye’ye.
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