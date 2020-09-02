Asus dünyanın ilk WiFi 6E yönlendiricisini duyurdu

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Dün gece saatlerinde Meta Buffs adıyla düzenlediği sanal lansmanda oyunculara yönelik yeni ekipmanlarını tanıttı. Bunların arasında dünyanın ilk WiFi 6E teknolojisini barındıran yönlendirici de yer alıyor.

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ROG Rapture GT-AXE11000 özellikleri

ROG Rapture GT-AXE11000 dünyanın ilk WiFi 6E teknolojisini destekleyen yönlendiricisi oldu. Daha geniş kapasitelere ulaşarak bant genişliğini verimli kullanan WiFi 6 teknolojisi bir de WiFi 6E versiyonu barındırıyor. WiFi 6E versiyonu ek olarak 6GHz frekansını kullanarak öncelikli cihazların kalabalığa takılmadan yüksek bağlantı hızlarına ulaşmasını sağlanıyor.

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8 antenli bir tasarıma sahip olan yönlendirici 3 bant üzerinden toplamda 11000Mbps aktarım hızlarına ulaşırken WAN hızları da 2Gbps seviyesine çıkıyor. WiFi 6 için 4x4 anten dizilimi kullanılırken 2.5Gbps LAN portları da 1Gbps hızlara ulaşıyor.

Donanım tarafında 1.8GHz hızında 4 çekirdekli bir işlemci ve 1GB RAM yer alırken özel bir 6GHz güçlendirici de sinyal kalitesini arttırıyor. ROG Rapture GT-AXE11000 oyuncu yönlendiricisi için henüz bir fiyat açıklanmadı.

https://www.techpowerup.com/271668/asus-republic-of-gamers-announces-meta-buffs-product-lineup

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