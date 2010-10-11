Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus düşük profilli GeForce GT 430 modelini kullanıma sunacak

8 yıl
9,4b
1
1
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yaklaşan GeForce GT 430 lansmanı öncesinde üreticilerin yeni model planları netleşmeye başladı. Önde gelen donanım üreticilerinden Asus, düşük profilli GeForce GT 430 modelini de pazara sunacak. Medya bilgisayarları için kompakt boyutlu ekran kartı, Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF108 kodlu yeni grafik yongasından alıyor.

128-bit bellek veri yolu desteğine ve 96x paralel işlem birimine sahip olacak DirectX 11 destekli ekran kartına 1GB GDDR3 bellek eşlik ediyor. Grafik işlem birimi 700MHz'de, paralel işlemcileri 1400MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapan ekran kartı görüntü aktarımı içinse DVI ve HDMI konnektörlerini kullanacak.

Model ismi ENGT430/DI/1GD3 (LP) olan düşük profilli yeni ekran kartının 100 doların altında olması beklenen etiket fiyatıyla önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sadtneverdie 8 yıl
rekabetin gözünü seveyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Kaspersky'nin kurucusu Eugene Kaspersky ile siber tehdit ve veri güvenliği üzerine konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim