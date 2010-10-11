Asus düşük profilli GeForce GT 430 modelini kullanıma sunacak

Yaklaşan GeForce GT 430 lansmanı öncesinde üreticilerin yeni model planları netleşmeye başladı. Önde gelen donanım üreticilerinden Asus, düşük profilli GeForce GT 430 modelini de pazara sunacak. Medya bilgisayarları için kompakt boyutlu ekran kartı, Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF108 kodlu yeni grafik yongasından alıyor.

128-bit bellek veri yolu desteğine ve 96x paralel işlem birimine sahip olacak DirectX 11 destekli ekran kartına 1GB GDDR3 bellek eşlik ediyor. Grafik işlem birimi 700MHz'de, paralel işlemcileri 1400MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapan ekran kartı görüntü aktarımı içinse DVI ve HDMI konnektörlerini kullanacak.

Model ismi ENGT430/DI/1GD3 (LP) olan düşük profilli yeni ekran kartının 100 doların altında olması beklenen etiket fiyatıyla önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.