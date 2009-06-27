Asus Eee Keyboard PC Ağustos ayına ertelendi

Asus tarafından ilk defa Ocak ayında Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği 2009 (CES '09) fuarında tanıtılan Eee Keyboard PC'nin bu ayın sonuna doğru veya Temmuz ayının başında lanse edilmesi beklenirken gelen yeni bilgilere göre Klavye formundaki bilgisayar Ağustos ayına ertelendi.

Intel Atom platformunu kullanan Eee Keyboard PC, dokunmatik olarak kontrol edilebilen 5-inç ekranı ile kullanıcılara herhangi bir PC'ye ihtiyaç kalmaksızın çevrimiçi olabilme ve elektronik posta kontrolü başta olmak üzere çevrimiçi ihtiyaçların önemli bir kısmını karşılamak üzere hazırlandı.

Asus'un şimdiye kadar hiç bir netbook ve notebook modelinde kullanmadığı ultra-genişbant wireless HDMI standardına da destek vereceği belirtilen Eee Keyboard PC ile kullanıcılar, kablosuz olarak HD içeriği transfer edebilecek ve ihtiyaç olduğu takdirde HD içeirği sistem üzerinde 32GB'lık SSD'de depolayabilecekler.

Ağustos ayına ertlendiği belirtilen Eee Keyboard PC'nin kablolu verisyonu 400$, kablosuz versiyonu ise 600$ seviyesinden kullanıma sunulacak.