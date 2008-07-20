Asus Eee PC 1000H'nin fiyatı 100$ düştü

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Geçtiğimiz senenin sonuna doğru duyurduğu Eee PC modeli ile sansasyon yaratmayı ve yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran Asus, artan rekabet koşullarına paralel olarak pozisyonunu güçlendirmek için yeni modeller ile Eee PC ailesini genişletmişti. Firmanın kullanıma sunduğu en yeni ve güçlü modellerden biri de Eee PC 1000H olmuştu. Intel'in 1.6GHz'de çalışan Atom işlemcisinden gücünü alan 1000H modeli 10" boyutunda ekran ve 80GB'lık sabit disk ile kullanıma sunulmuştu. Intel tabanlı entegre grafik işlemci kullanan, Windows XP Home işletim sistemiyle gelen ve 10.47" x 7.53" x 1.12-1.50" boyutlarında olan Eee PC 1000H geçtiğimiz günlerde 649$'lık yurt dışı satış fiyatı ile kullanıma sunulmuştu. Fakat gelen bilgilere Eee PC 1000H'nin fiyatında 100$'lık indirim gerçekleşti. Newegg'de 649$'a satılan ürünün fiyatı 549$'a düşmüş durumda. Belirttiğimiz gibi kısa süre önce kullanıma sunulan 1000H modelinin fiyatındaki hızlı düşüşe paralel olarak ürünü 649$'dan satın alan kullanıcılara geri ödeme yapılıp yapılmayacağı ise henüz bilinmiyor. İlgili fiyat linki; http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16834220370
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700 e 1000h varsa bende hemen almak ısterım :)
ayrıca asus eee 1000h hep xp
lınux olarak yok sanırım...
sanki uzak ta bir memleketd e indirim yapılıyor bize hayrı ne ?
Siz bana hepsiburada da exa da vatan da bimeks de nova da ..vs indirim var deyin ben newegg den alışveriş yapamıyorum?
saygılar
her fiyat indiriminde para iade yapılırsa firma batar.
ASUS MU BATICAK ??????
Periyodik fiyat indirimlerinde zaten sorun yok ama lansmanı yada ürünün kullanıma sunulmasını takiben yapılan indirimlerde erken davranan kullanıcıların mağdur olması söz konusu olabiliyor. Bu sebeple global firmalar geri ödemeyi gündeme alabiliyorlar. Bir süre önce Apple'ın son olarak EVGA, XFX ve BFG gibi firmaların geri ödeme yapacaklarını açıkladıklarına tanık olduk.