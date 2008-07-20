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Asus Eee PC 1000H'nin fiyatı 100$ düştü

10 yıl
27,6b
1
26
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz senenin sonuna doğru duyurduğu Eee PC modeli ile sansasyon yaratmayı ve yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran Asus, artan rekabet koşullarına paralel olarak pozisyonunu güçlendirmek için yeni modeller ile Eee PC ailesini genişletmişti. Firmanın kullanıma sunduğu en yeni ve güçlü modellerden biri de Eee PC 1000H olmuştu. Intel'in 1.6GHz'de çalışan Atom işlemcisinden gücünü alan 1000H modeli 10" boyutunda ekran ve 80GB'lık sabit disk ile kullanıma sunulmuştu. Intel tabanlı entegre grafik işlemci kullanan, Windows XP Home işletim sistemiyle gelen ve 10.47" x 7.53" x 1.12-1.50" boyutlarında olan Eee PC 1000H geçtiğimiz günlerde 649$'lık yurt dışı satış fiyatı ile kullanıma sunulmuştu. Fakat gelen bilgilere Eee PC 1000H'nin fiyatında 100$'lık indirim gerçekleşti. Newegg'de 649$'a satılan ürünün fiyatı 549$'a düşmüş durumda. Belirttiğimiz gibi kısa süre önce kullanıma sunulan 1000H modelinin fiyatındaki hızlı düşüşe paralel olarak ürünü 649$'dan satın alan kullanıcılara geri ödeme yapılıp yapılmayacağı ise henüz bilinmiyor. İlgili fiyat linki; http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16834220370
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mudo77 10 yıl
abicim toshiba laptopum vardı1 sene önce,onu sattım güzel bir masaüstü topladım(oyun ve grafik programlarım için) ama laptopa da ihtiyaç duymaya başladığım sırada asus eee ler çıktı geçen hafta asus eee 1000h aldım ve gayet memnunum,toshibayı taşımakktan boynum ağrımıştı,bu 1400 gr ve şarf cihazını taşımıyorsun bile taşısanda tlefon şarj cihazı kadar neredeyse.ofis ve interneti kullanacağım diyorsanız hiç düşünmeyin derim,1500 2000 ytl ye laptop alacağınıza 700 ytl ye bunu alın,1000 ytleye masaüstü toplayın derim.size kalmş
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McOrco 10 yıl
Orjinalden alıntı: mudo77

abicim toshiba laptopum vardı1 sene önce,onu sattım güzel bir masaüstü topladım(oyun ve grafik programlarım için) ama laptopa da ihtiyaç duymaya başladığım sırada asus eee ler çıktı geçen hafta asus eee 1000h aldım ve gayet memnunum,toshibayı taşımakktan boynum ağrımıştı,bu 1400 gr ve şarf cihazını taşımıyorsun bile taşısanda tlefon şarj cihazı kadar neredeyse.ofis ve interneti kullanacağım diyorsanız hiç düşünmeyin derim,1500 2000 ytl ye laptop alacağınıza 700 ytl ye bunu alın,1000 ytleye masaüstü toplayın derim.size kalmş

700 e 1000h varsa bende hemen almak ısterım :)
ayrıca asus eee 1000h hep xp
lınux olarak yok sanırım...
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theyapici 10 yıl
bir de şu yut dışında ki sitelerde yapılan indirimler...
sanki uzak ta bir memleketd e indirim yapılıyor bize hayrı ne ?
Siz bana hepsiburada da exa da vatan da bimeks de nova da ..vs indirim var deyin ben newegg den alışveriş yapamıyorum?
saygılar
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şahımerdan 10 yıl
aslinda ben asus m51sn alacaktim ama Eee PC 904HD modelini gordum adamlar artik intel atom islemcide koymuyolar celeron m islemci 2gig ram 80 gig hdd biraz daha beklesem m51snyi kucultup eee yapacaklar zaten:)
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sumituran 10 yıl
geri ödeme yapılması saçma bir şey.
her fiyat indiriminde para iade yapılırsa firma batar.

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IhtiyarDelikanli 10 yıl
bence çok iyi biz kullanıcılar için
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shanke 10 yıl

Orjinalden alıntı: sumituran

geri ödeme yapılması saçma bir şey.
her fiyat indiriminde para iade yapılırsa firma batar.




ASUS MU BATICAK ??????





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fx57 10 yıl

Orjinalden alıntı: sumituran

geri ödeme yapılması saçma bir şey.
her fiyat indiriminde para iade yapılırsa firma batar.




Periyodik fiyat indirimlerinde zaten sorun yok ama lansmanı yada ürünün kullanıma sunulmasını takiben yapılan indirimlerde erken davranan kullanıcıların mağdur olması söz konusu olabiliyor. Bu sebeple global firmalar geri ödemeyi gündeme alabiliyorlar. Bir süre önce Apple'ın son olarak EVGA, XFX ve BFG gibi firmaların geri ödeme yapacaklarını açıkladıklarına tanık olduk.
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