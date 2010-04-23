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Asus, Intel'in çift çekirdekli netbook işlemcisini kullanan Eee PC 1215N modelini hazırlıyor

9 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Temsili Görsel

Intel tepe yöneticisi Paul Otellini, finansal sonuçların açıklandığı konferans görüşmesinde, netbook'lar için çift çekirdekli Atom işlemci hazırlığında olduklarını doğrulamıştı. Gelen yeni bilgilere göre çift çekirdekli Atom N5x0 serisi ilk işlemciyi kullanacak ilk netbook Asus'dan gelebilir.

Asus'un hazırlıkları devam eden ve Computex 2010 fuarında tanıtılması beklenen Eee PC 1215N isimli yeni netbook modelinin çift çekirdekli Atom işlemcisini kullanacağı belirtiliyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç ekrana sahip olacak yeni netbook modelinde, 1/2GB bellek kapasitesine ve muhtemelen 250GB ya da 320GB sabit disk ile birlikte Nvidia ION2 platformuna yer verilmesi bekleniyor.

İşletim sistemi olarak Windows 7 ile birlikte sunulması beklenen Asus Eee PC 1215N'in, 400 Avro civarı bir fiyatla sunulması bekleniyor.


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sotoxs 9 yıl
12.1-inç netbook biraz irice.
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empire_loups 9 yıl
Özellikler artıyor. Bu netbooklar için çok güzel bişey ama fiyatlar da tavan yapıyor artık. 400 € demek 820 Tl demek. Buna Türkiye'ye girişinde eklenecek vergiler de dahil olunca 1200-1500 arası fiyattan aşağı satılacağını sanmıyorum.
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KaSaTuRa. 9 yıl
çok yüksek fiyata gelmez, sonuçta belli bir olur fiyatı var, işlemci gücünün arttırılması gerçekten netbooklar için çok gerekli
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