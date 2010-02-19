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Asus, Microsoft için Windows Mobile 7'li telefon hazırlıyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, Microsoft için Windows Mobile 7'li telefon hazırlıyor
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Dün sona eren Mobil Dünya Kongresi 2010 etkinliğinin bu seneki yıldızlarından biri de hiç şüphe yok ki Microsoft oldu. Resmi tanıtımı Steve Ballmer tarafından yapılan yeni mobil işletim sistemi Windows Mobile 7 sansasyon yaratmayı başarırken, daha şimdiden hangi telefonlarla uyumlu olacağı ve iPhone OS gibi güçlü rakiplere karşı hangi özelliklerle öne çıkacağı yönünde tartışmalar alevlenmiş durumda.

Geçtiğimiz Ekim ayında Windows Mobile 6.5 tanıtımını HTC HD2 ile yapan Microsoft, Windows Mobile 7 içinse Garmin-Asus birlikteliği gibi alternatif üreticilere daha da yakınlaştığının sinyallerini vermişti. Resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da HTC'nin Android tabanlı çözümlere yoğunlaşmasının bu duruma etki etmiş olabileceği üzerinde durulurken gelen yeni bir haber konuyu farklı bir noktaya taşıyor.

Bilindiği üzere HTC aynı zamanda Google için Nexus One isimli Android telefonun da üreticisi. Northeast Securities firmasında görevli analist Ashok Kumar'ın belirttiğine göre dünyaca ünlü donanım üreticilerinden Tayvan merkezli Asus, Microsoft için Windows Mobile 7 işletim sistemini kullanan yani Windows Phone 7 konseptine dahil olan ve Microsoft markasını taşıyacak yeni bir akıllı telefon hazırlıyor.

Büyük dokunmatik ekrana sahip olması beklenen yeni telefonun detaylı özellikleri hakkında henüz net bir bilgi olmasa da sene sonu veya 2011 başında gelebileceği üzerinde duruluyor.


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DH Misafiri 9 yıl
@sahafiec
Hocam her haberin altında mutlaka senin bir yorumun var. Yanlış anlama dikkatimi çekti sadece.
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Batuist 9 yıl

DH Misafiri

@sahafiec

Hocam her haberin altında mutlaka senin bir yorumun var. Yanlış anlama dikkatimi çekti sadece.

o da birşey mi aradan biraz geçiyor yorum yaptığı bir haberi ilk defa yorum yazıyormuş gibi bir daha yazıyor.. dolu böyle yorumları.. 2 ayda 2500 msj attı.. daha da fazla olabilir..
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syhneser 9 yıl
Bu w7 nin arayüzü çok itici
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Batuist 9 yıl
Windows Mobile 6.5 HTC HD2 ile daha iyi görünüyor sanki.. ama kullanım kolaylkığı getireceğide aşikar wmp7'nin.. görüntüde ki sadelikten o anlaşılıyor..
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Akinci 9 yıl
Bir Asus kullanıcısı olarak WM 7 nin hakkını verecek bir telefonu ancak HTC'nin yapabileceğini söyleyebilirim.
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darel-x 9 yıl
Ayni bilgisayarlarda olduğu gibi gerekli donanim özellikleri olsa ve yeterliliği olan telefonlara satin alinip yüklenilebilse acayip tutar bence. mesela ben samsung jetime hemen satin alip yuklerdim.
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