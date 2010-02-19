Asus, Microsoft için Windows Mobile 7'li telefon hazırlıyor

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Dün sona eren Mobil Dünya Kongresi 2010 etkinliğinin bu seneki yıldızlarından biri de hiç şüphe yok ki Microsoft oldu. Resmi tanıtımı Steve Ballmer tarafından yapılan yeni mobil işletim sistemi Windows Mobile 7 sansasyon yaratmayı başarırken, daha şimdiden hangi telefonlarla uyumlu olacağı ve iPhone OS gibi güçlü rakiplere karşı hangi özelliklerle öne çıkacağı yönünde tartışmalar alevlenmiş durumda.

Geçtiğimiz Ekim ayında Windows Mobile 6.5 tanıtımını HTC HD2 ile yapan Microsoft, Windows Mobile 7 içinse Garmin-Asus birlikteliği gibi alternatif üreticilere daha da yakınlaştığının sinyallerini vermişti. Resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da HTC'nin Android tabanlı çözümlere yoğunlaşmasının bu duruma etki etmiş olabileceği üzerinde durulurken gelen yeni bir haber konuyu farklı bir noktaya taşıyor.

Bilindiği üzere HTC aynı zamanda Google için Nexus One isimli Android telefonun da üreticisi. Northeast Securities firmasında görevli analist Ashok Kumar'ın belirttiğine göre dünyaca ünlü donanım üreticilerinden Tayvan merkezli Asus, Microsoft için Windows Mobile 7 işletim sistemini kullanan yani Windows Phone 7 konseptine dahil olan ve Microsoft markasını taşıyacak yeni bir akıllı telefon hazırlıyor.

Büyük dokunmatik ekrana sahip olması beklenen yeni telefonun detaylı özellikleri hakkında henüz net bir bilgi olmasa da sene sonu veya 2011 başında gelebileceği üzerinde duruluyor.