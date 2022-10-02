AMD’nin bütçe dostu AM5 soketli B650 anakart fiyatları ortaya çıktı

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AMD’nin Ryzen 7000 serisi işlemcileri üst seviyeye yönelik X670 ve X670E anakartlar ile piyasaya çıkmıştı. Ancak daha bütçe dostu olan B650 serisi anakartlar da artık çok uzakta değil. Bu ay içerisinde uygun fiyatlı AM5 anakartlar da piyasaya adımını atacak.

Ryzen 7000 serisi ile uyumlu olan AM5 B650 anakartların fiyatları ise memnun edecek gibi duruyor. Zira X670/X670E anakartların fiyatı 300 doların yukarısında yer alıyor. B650/B650E ise çoğunlukla 300 dolar altı fiyatlarla gelecek. AMD’nin yeni işlemcilerini temel alan bir sistem kurmak isteyen çoğu PC kullanıcısı hem işlemci maliyeti hem anakart hem de DDR5 RAM fiyatlarını karşılamak zorunda, dolayısıyla B650 serisi yeni sistem toplayacak olanlar için önemli.

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MSI B650 anakart fiyatları

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AMD B650E ve B650 anakartları 10 Ekim'e kadar piyasaya sürülmeyecek olsa da, ABD'li perakendeci B&H, fiyatları 199$ ile 329$ arasında değişen birkaç MSI B650 anakartı şimdiden listeledi. Bu yeni anakartlar fiyatları ise şu şekilde:

MSI MPG B650 Carbon WIFI – 329 dolar

MSI MPG B650 EDGE WIFI – 289 dolar

MSI MAG B650 Tomahawk WIFI – 259 dolar

MSI MPG B650I EDGE WIFI – 239 dolar

MSI MAG B650M Mortar WIFI – 239 dolar

MSI PRO B650-P WIFI – 219 dolar

MSI PRO B650M-A WIFI – 199 dolar

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B650 anakartlar, üst seviye X670 anakartlara benzer şekilde PCIe 5.0 ve DDR5 desteğine sahip olarak geliyor. Ancak belirtmek gerekiyor ki AMD, grafik ve depolama alanında PCIe Gen5 uyumluluğunu sadece Extreme serisi anakartlarda sunuyor olacak.

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AMD uygun fiyatlı B650 AM5 anakart fiyatları ortaya çıktı