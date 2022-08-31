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    AMD, Ryzen 7000 ile gelen AM5 platformunu 2025 yılına kadar destekleyecek

    Özel bir etkinlik kapsamında Ryzen 7000 serisi işlemcileri duyuran AMD, bu işlemcilerle birlikte yeni AM5 platformuna geçtiğini açıkladı. Yeni platform Zen 4 ve sonrasına ev sahipliği yapacak.
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    AMD, AM5 platformunu 2025 yılına kadar destestekleyecek
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    AMD’nin düzenlediği etkinlik kapsamında geçtiğimiz gece şirketin CEO’su Lisa Su tarafından duyurulan Ryzen 7000 işlemcileri beraberinde yeni AM5 soket platformuyla birlikte geliyor. Yeni AM5 platformu AMD’nin Ryzen 7000 ve daha sonrasını desteklemek için tasarlanmış durumda.

    AMD hali hazırda resmen AM5 platformunu en az 2025 yılına kadar kullanacaklarını doğrulamış durumda. Halihazırda kullanımda olan AM4 soketi neredeyse 5 yılı aşkın bir süredir kullanılıyor. AMD, AM5 soketi için de yine benzer uzun süreli ve ön görülebilir destek sunacak. Lisa Su’nun aktardığına göre AM5 platformu minimum 2025 yılına ve daha sonrasına kadar destek görmeye devam edecek.

    AMD’nin işlemci yol haritasına baktığımızda AM5 platformunun Zen 4, Zen 4 V-Cache, Zen 5 ve ondan sonrasını içeren toplamda en az dört nesil Zen işlemcilere ev sahipliği yaptığını göreceğiz. Öte yandan AM5 platformunu kullanan ilk Ryzen 7000 serisi işlemciler 27 Eylül tarihinde raflardaki yerini almaya başlayacak.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 21 saat önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 3 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 5 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 1 hafta önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 hafta önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 hafta önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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