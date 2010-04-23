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Asus: Netbook pazarındaki ikinciliğimiz sürüyor!

9 yıl
12,7b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus tepe yöneticisi Jerry Shen

Asus tepe yöneticisi Jerry Shen, dün gerçekleştirilen hissedarlar toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Uzakdoğu'nun önde gelen bilişim yayınlarından Digitimes, son araştırmasından çıkan sonuçlara göre ilk çeyrekte 1.8 milyon netbook satan Samsung, Asus'u geride bırakarak Acer'ın sadece 100.000 adet arkasından dünyanın en büyük ikinci netbook üreticisi olmayı başardığını belirtmişti.

Jerry Shen yaptığı açıklamada, Atom işlemci satışlarına bakılırsa 2010'un ilk çeyreğinde hâlâ dünyanın en büyük ikinci netbook üreticisi olduklarını belirtti. Aynı hissedarlar toplantısında Asus'un yönetim kurulu başkanı Jonney Shih ise 2011 yılında global notebook pazarında üçüncülüğe çıkacaklarından, yine 2011 yılında anakart pazarının %37'sine, 2014'de ise %50'sine sahip olacaklarından emin olduğu belirtti.


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SerhanUygur 9 yıl
Samsung Asus u geçmiş mi?? Supriz bir haber bu benim için... ben Asus ile Acer in çekişeceğini düşünürdüm...
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umtyilmz 9 yıl

serhanuygur

Samsung Asus u geçmiş mi?? Supriz bir haber bu benim için... ben Asus ile Acer in çekişeceğini düşünürdüm...


geçmemiş işte, hala 2. yiz diyor adam

daha öncelerde Samsungun Asus'u geçebileceği iddaa edilmişti, demekki gerçekleşmedi
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TELESCOPE 9 yıl
piyasada alcının tercih şansını çoğaltıyorlar
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