Asus, Nvidia ION tabanlı yeni nettop bilgisayarını satışa sunuyor

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Eee PC serisinin tamamını Nvidia ION platformuna adapte edeceği konuşulan Asus, EeeBox EB1501 isimli yeni nettop modelini kullanıma sunuyor. Nvidia ION platformu kapsamında 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisinden güç alan ve GeForce 9400M yonga setini kullanan nettop, tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Medya bilgisayarı olarak oturma odaklarından kullanılması hedeflenen kompakt yapılı yeni bilgisayar, 4GB'a kadar bellek desteği sunuyor ve 250GB kapasiteli sabit disk ile geliyor. Slot yüklemeli DVD yazıcıya sahip olan EeeBox EB1501'e işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium eşlik ediyor.

GeForce 9400M yonga seti ile hem DirectX 10 hem de yüksek tanımlı video (1080p) hızlandırma desteği sunan EeeBox EB1501, görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI ara birimleri üzerinden bağlantı sağlayabiliyor. Kablolu ve kablosuz iletişim için Gigabit Ethernet ve WiFi gibi özelliklerle donatılan nettop ayrıca VESA montaj kitini de beraberinde getiriyor. 7 Aralık'ta satışa sunulması beklenen Asus EeeBox EB1501'in yurt dışındaki başlangıç fiyatının 479$ seviyesinde olacağı açıklandı.