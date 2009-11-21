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Asus, Nvidia ION tabanlı yeni nettop bilgisayarını satışa sunuyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, Nvidia ION tabanlı yeni nettop bilgisayarını satışa sunuyor
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Eee PC serisinin tamamını Nvidia ION platformuna adapte edeceği konuşulan Asus, EeeBox EB1501 isimli yeni nettop modelini kullanıma sunuyor. Nvidia ION platformu kapsamında 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisinden güç alan ve GeForce 9400M yonga setini kullanan nettop, tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Medya bilgisayarı olarak oturma odaklarından kullanılması hedeflenen kompakt yapılı yeni bilgisayar, 4GB'a kadar bellek desteği sunuyor ve 250GB kapasiteli sabit disk ile geliyor. Slot yüklemeli DVD yazıcıya sahip olan EeeBox EB1501'e işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium eşlik ediyor.

GeForce 9400M yonga seti ile hem DirectX 10 hem de yüksek tanımlı video (1080p) hızlandırma desteği sunan EeeBox EB1501, görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI ara birimleri üzerinden bağlantı sağlayabiliyor. Kablolu ve kablosuz iletişim için Gigabit Ethernet ve WiFi gibi özelliklerle donatılan nettop ayrıca VESA montaj kitini de beraberinde getiriyor. 7 Aralık'ta satışa sunulması beklenen Asus EeeBox EB1501'in yurt dışındaki başlangıç fiyatının 479$ seviyesinde olacağı açıklandı.


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tahir40 9 yıl
ram fiyatları yükselişte 4gb luzumsuz. Bunu alan kişi phopshop işlemesi yapacak ya da oyun oynatacak değil, Full Hd film izleyecek, download pc olarak kullanacak...
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DrTeach 9 yıl

tahir40

ram fiyatları yükselişte 4gb luzumsuz. Bunu alan kişi phopshop işlemesi yapacak ya da oyun oynatacak değil, Full Hd film izleyecek, download pc olarak kullanacak...


Aynen öyle..

Bu ürünü kullanan var mı, Full HD filmlerde sıkıntı oluyor mu?
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sgnr 9 yıl
Geldisi girdisi kdvsi 1500e yaklaşır bu. =)Eyw. tasarım şık ama bu paraların 3te1ne media center kurarım canavar gibi.
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
1500 tl değilde 1000 tl yi bulr kesn
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No Way Out 9 yıl
f/p bakımından kötü bir ürün olacagi için alınmaz. (asus farkı + ilk seriler)
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yc#1 9 yıl
Mükemmel.
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ExECaLiBuR 9 yıl
Özellikleri Media Center bazında çok iyi. Ancak 1500 tlden aşağı olmaz bizim buralarda.
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IeVeN 9 yıl
Bu Sefer Olmuş.
Dahili Slot Dvd Sürücü, Çift Çekirdek Atom İşlemci ve 4 Gb Bellek Desteği Gayet Yerinde Olmuş.
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