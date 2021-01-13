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    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Asus ROG Gladius III çift bağlantı seçeneği ile geliyor

    Asus ROG Gladius III oyuncu faresi 2.4GHz ve Bluetooth 5.1 kablosuz teknolojileri ile aynı anda 3 cihaza kadar bağlantı kurabiliyor. Ana tuşlar ise değiştirilebilir.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Asus ROG Gladius III çift bağlantı seçeneği ile geliyor
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    Oyuncuların heyecan dozu yüksek takip ettiği CES 2021 fuarında birbirinden iddialı ürünler sahneye çıktı. Asus ROG Gladius III oyuncu faresi hafif ve fonksiyonel yapısı ile alıcılarını bekliyor.

    Asus ROG Gladius III neler sunuyor?

    Önceki neslin aksine daha yeni bir tasarım ile gelen Asus ROG Gladius III RGB oyuncu faresi bu sayede oldukça hafiflemiş. Kablosuz versiyon 89 gram iken kablolu versiyon da 79 gram ağırlığı ile eli yormuyor.

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    Faredeki yeni optik sensör 19000 DPI seviyesine kadar çıkabiliyor ve 50g hızlanma ile saniyede 400 inç tarayabiliyor. Piksel hassasiyetli hareketler için 1:1 takip oranı sunan fare ROG Omni ayakları ile de bunu destekliyor.

    6 adet programlanabilir tuşu olan farenin iki ana tuşu ROG Push-Fit Switch Socket II uyumu sayesinde diğer 3 pinli tuşlar ile kolayca değiştirilebiliyor. Yine yeni nesil 5 pinli optik tuşlar ile de uyumlu olacak. Kayıtlar dahili bellekte tutuluyor.

    Asus ROG Gladius III çift bağlantı seçeneği ile geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Avuç içi ve parmak uçlarının olduğu noktalarda kaymayı engelleyici kaplamalara sahip olan fare 2.4 GHz ve Bluetooth 5.1 bağlantılarını kullanabiliyor. Bu sayede aynı anda 3 cihaza bağlantı kurabiliyor. Radyo frekansı bağlantısı 1ms gibi etkileyici gecikme süresine sahip. USB Tip-C ile şarj edilebilen farenin kablolu versiyonunda sabit ROG Paracord kablo yer alıyor. Bu iki fare için henüz fiyat açıklanmadı.



    https://www.techpowerup.com/277196/asus-announces-rog-gladius-iii-gladius-iii-wireless-gaming-mice Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    9 saat önce
    ccc231

    :)

    9 saat önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    14 saat önce
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