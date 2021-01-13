Asus ROG Gladius III çift bağlantı seçeneği ile geliyor

Oyuncuların heyecan dozu yüksek takip ettiği CES 2021 fuarında birbirinden iddialı ürünler sahneye çıktı. Asus ROG Gladius III oyuncu faresi hafif ve fonksiyonel yapısı ile alıcılarını bekliyor.
Asus ROG Gladius III neler sunuyor?
Önceki neslin aksine daha yeni bir tasarım ile gelen Asus ROG Gladius III RGB oyuncu faresi bu sayede oldukça hafiflemiş. Kablosuz versiyon 89 gram iken kablolu versiyon da 79 gram ağırlığı ile eli yormuyor.İlginizi Çekebilir Asus ROG Claymore II modüler oyuncu klavyesi duyuruldu
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Faredeki yeni optik sensör 19000 DPI seviyesine kadar çıkabiliyor ve 50g hızlanma ile saniyede 400 inç tarayabiliyor. Piksel hassasiyetli hareketler için 1:1 takip oranı sunan fare ROG Omni ayakları ile de bunu destekliyor.
6 adet programlanabilir tuşu olan farenin iki ana tuşu ROG Push-Fit Switch Socket II uyumu sayesinde diğer 3 pinli tuşlar ile kolayca değiştirilebiliyor. Yine yeni nesil 5 pinli optik tuşlar ile de uyumlu olacak. Kayıtlar dahili bellekte tutuluyor.
Avuç içi ve parmak uçlarının olduğu noktalarda kaymayı engelleyici kaplamalara sahip olan fare 2.4 GHz ve Bluetooth 5.1 bağlantılarını kullanabiliyor. Bu sayede aynı anda 3 cihaza bağlantı kurabiliyor. Radyo frekansı bağlantısı 1ms gibi etkileyici gecikme süresine sahip. USB Tip-C ile şarj edilebilen farenin kablolu versiyonunda sabit ROG Paracord kablo yer alıyor. Bu iki fare için henüz fiyat açıklanmadı.
https://www.techpowerup.com/277196/asus-announces-rog-gladius-iii-gladius-iii-wireless-gaming-mice Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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