Xiaomi Mi Band 5 şarj olurken patladı: İşte detaylar

Yeni yıl bir Xiaomi kullanıcısı için hayli kötü başladı. Gizchina İtalya internet sitesinin haberine göre söz konusu kullanıcının sahip olduğu Mi Band 5 şarj olurken patladı.İlginizi Çekebilir Xiaomi Mi Band 5 yakında ateşinizi ölçebilecek
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Olayın İtalya ya da Portekiz'de yaşandığı belirtiliyor. Bu detay önemli zira patlayan modelin Mi Band 5'in Avrupa'da satılan global versiyonu olduğunu gösteriyor.
Alev alıp patladı
Kullanıcı akıllı bilekliğin şarj olmaya başladıktan 10 dakika sonra alev aldığını ve daha sonra bir patlama meydana geldiğini söyledi. Ayrıca Mi Band 5'i Amazon'dan satın aldığını ve orijinal şarj cihazı kullandığını ifade etti.
Patlayan bileklik satıcıya geri gönderildi ancak şu ana kadar Amazon'dan herhangi bir geri dönüş alınamadı. Sonuç olarak bunlar elektronik ürünler ve bileşenlerindeki herhangi bir kusur, bu tür tatsız kazaların meydana gelmesine neden olabiliyor.
https://gizchina.it/2021/01/xiaomi-mi-band-5-esplode-durante-ricarica/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.