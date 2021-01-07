Xiaomi Mi Band 5 şarj olurken patladı: İşte detaylar

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Yeni yıl bir Xiaomi kullanıcısı için hayli kötü başladı. Gizchina İtalya internet sitesinin haberine göre söz konusu kullanıcının sahip olduğu Mi Band 5 şarj olurken patladı.

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Olayın İtalya ya da Portekiz'de yaşandığı belirtiliyor. Bu detay önemli zira patlayan modelin Mi Band 5'in Avrupa'da satılan global versiyonu olduğunu gösteriyor.

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Alev alıp patladı

Kullanıcı akıllı bilekliğin şarj olmaya başladıktan 10 dakika sonra alev aldığını ve daha sonra bir patlama meydana geldiğini söyledi. Ayrıca Mi Band 5'i Amazon'dan satın aldığını ve orijinal şarj cihazı kullandığını ifade etti.

Patlayan bileklik satıcıya geri gönderildi ancak şu ana kadar Amazon'dan herhangi bir geri dönüş alınamadı. Sonuç olarak bunlar elektronik ürünler ve bileşenlerindeki herhangi bir kusur, bu tür tatsız kazaların meydana gelmesine neden olabiliyor.

https://gizchina.it/2021/01/xiaomi-mi-band-5-esplode-durante-ricarica/

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