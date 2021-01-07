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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Band 5 şarj olurken patladı: İşte detaylar

    Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni nesil akıllı bilekliği tatsız bir kazayla gündemde. Avrupa'da yaşayan bir kullanıcının Mi Band 5'i şarj olurken alev alıp patladı.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi Band 5 şarj olurken patladı: İşte detaylar
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    Yeni yıl bir Xiaomi kullanıcısı için hayli kötü başladı. Gizchina İtalya internet sitesinin haberine göre söz konusu kullanıcının sahip olduğu Mi Band 5 şarj olurken patladı.

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    Olayın İtalya ya da Portekiz'de yaşandığı belirtiliyor. Bu detay önemli zira patlayan modelin Mi Band 5'in Avrupa'da satılan global versiyonu olduğunu gösteriyor.

    Xiaomi Mi Band 5 şarj olurken patladı: İşte detaylar
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    Alev alıp patladı

    Kullanıcı akıllı bilekliğin şarj olmaya başladıktan 10 dakika sonra alev aldığını ve daha sonra bir patlama meydana geldiğini söyledi. Ayrıca Mi Band 5'i Amazon'dan satın aldığını ve orijinal şarj cihazı kullandığını ifade etti.

    Patlayan bileklik satıcıya geri gönderildi ancak şu ana kadar Amazon'dan herhangi bir geri dönüş alınamadı. Sonuç olarak bunlar elektronik ürünler ve bileşenlerindeki herhangi bir kusur, bu tür tatsız kazaların meydana gelmesine neden olabiliyor.



    https://gizchina.it/2021/01/xiaomi-mi-band-5-esplode-durante-ricarica/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    19 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    xrai (TC Mert) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen cand.
    Çinde üretilmeyen ne kaldı ki ayrıca samsung da Apple da patlamıştı hatırlatırım hepsinin fabrikası Çinde arkadaşlarında Çin malıdır yazar
    Yanıtla +10
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    şaka maka bu bile lüks la Türkiye'de...
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    boşyapanlaratepki 17 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bence böyle hatalar olabiir ama bu başka insanlarla da olursa ki inş olmaz bi insanın eğer zarar gördüğünü tekrar gösterirse valla satışlar düşer ama büyütmeye gerek yok çünkü bir sürü telefon tablet veya bilgisayar durduk yere patlamıştı yani çok normal
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    elLbufFer (selçuk dabak) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Çin malı diyorsunuz hala . O telefon Avrupa'da üretilse ne talebi karşılayabilir nede fiyat politikasını uygulayabilir . Samsung da bir ara patlamıştı yapacak birşey yok
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    theNomac (Erol Tok) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Patlamamıştır alev almıştır
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    merteren041 (DeltaWinforce ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Formda bol bol köy peyniri kara cahil görüyorum. 100000 Üretlien üründen 10 tanesi kusurlu diye o ürün çöp olmuyor ve marka dandik olmuyor
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    DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi iyice gözümden düştü
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    şaka maka bu bile lüks la Türkiye'de...
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    the most important thing 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Guhong01
    sen neyden bahsediyorsun krdşm amerikada avrupada bi Porsche cayenne bile alamayan insanlar var
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    cand. 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çin malı alma aldırma
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    xrai (TC Mert) 2 gün ( Mesaj Silindi ) cand.
    Çinde üretilmeyen ne kaldı ki ayrıca samsung da Apple da patlamıştı hatırlatırım hepsinin fabrikası Çinde arkadaşlarında Çin malıdır yazar
    Yanıtla +10
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    enja 2 gün ( Mesaj Silindi ) cand.
    Çok bekliyormusunuz böyle haberler çıksında boş yorum yazamak için çin malı alma aldırmaymış yediğin sarımsak dahi çinden ithal ediliyor
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    punkek 2 gün ( Mesaj Silindi )
    olur oyle
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    the most important thing 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çin malı EYP
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