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    Asus ROG Phone 8 ve 8 Pro yan yana görüntülendi: İşte tasarımı

    Asus'un merakla beklenen oyuncu telefonları Rog Phone 8 ve 8 Pro, ilk kez yan yana görüntülendi. Her iki telefon düz çerçeve ve yeni bir kamera tasarımıyla geliyor. İşte görüntüler
    Asus ROG Phone 8 ve 8 Pro yan yana görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında oyuncu odaklı ROG Phone modelleri ile varlık gösteren ASUS, çok yakında ROG Phone 8 serisini piyasaya sürecek. Daha önce sizlere akıllı telefonların özelliklerinden bahsetmiştik. Geçtiğimiz saatlerde ise Asus ROG Phone 8 ve 8 Pro'nun tasarımını ortaya koyan CAD görüntüleri paylaşıldı.

    Asus ROG Phone 8 ve 8 Pro yan yana görüntülendi

    Kaçıranlar için ROG Phone 8 ve 8 Pro'nun 8 Ocak tarihli CES 2024 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Paylaşılan CAD görüntüleri ise her iki telefona erken bir bakış sunuyor diyebiliriz. 

    Asus ROG Phone 8 ve 8 Pro yan yana görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Buna göre ROG 8 ve 8 Pro, düz çerçeve ve güncellenmiş kamera adasıyla yenilenmiş bir tasarımı benimseyecek. Bir diğer tasarım güncellemesi ise telefonların ön yüzünde yapılmış. ROG Phone 7 serisine kıyasla artık delikli bir tasarıma geçiş yapılıyor. Ekran çerçeveleri ise büyük ölçüde kırpılmış. Raporda ayrıca ROG Phone 8'in 163,8 x 76,8 x 8,9 mm boyutlarında ve 225 gram ağırlığında olacağı belirtiliyor.

    Asus ROG Phone 8 ve 8 Pro neler sunacak?

    Sızıntılara göre Asus ROG Phone 8 ve 8 Pro, ön yüzünde FHD+ çözünürlük 165Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç AMOLED panele sahip olacak. Bu panele ise Gorilla Glass Victus 2 ve 2.500 nit'e kadar tepe parlaklık eşlik edecek. Geekbench'ten gelen sızıntılar ise 24GB RAM ve Snapdragon 8 Gen 3 platformunu doğrulamış durumda.

    Kamera bölümüne gelecek olursak, her iki telefonun 13MP ultra geniş, 50MP birincil ve 3x optik yakınlaştırma sunan 32MP telefoto sensörlerinden güç alması bekleniyor. Ön yüzünde ise 32MP selfie kamerası bulunacak. Ayrıca ROG Phone 8'in Android 14 ve 65W hızlı şarj sunan 5.500mAh pil paketi ile kutudan çıkacağı beliritliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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