Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında oyuncu odaklı ROG Phone modelleri ile varlık gösteren ASUS, çok yakında ROG Phone 8 serisini piyasaya sürecek. Daha önce sizlere akıllı telefonların özelliklerinden bahsetmiştik. Geçtiğimiz saatlerde ise Asus ROG Phone 8 ve 8 Pro'nun tasarımını ortaya koyan CAD görüntüleri paylaşıldı.

Asus ROG Phone 8 ve 8 Pro yan yana görüntülendi

Kaçıranlar için ROG Phone 8 ve 8 Pro'nun 8 Ocak tarihli CES 2024 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Paylaşılan CAD görüntüleri ise her iki telefona erken bir bakış sunuyor diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Buna göre ROG 8 ve 8 Pro, düz çerçeve ve güncellenmiş kamera adasıyla yenilenmiş bir tasarımı benimseyecek. Bir diğer tasarım güncellemesi ise telefonların ön yüzünde yapılmış. ROG Phone 7 serisine kıyasla artık delikli bir tasarıma geçiş yapılıyor. Ekran çerçeveleri ise büyük ölçüde kırpılmış. Raporda ayrıca ROG Phone 8'in 163,8 x 76,8 x 8,9 mm boyutlarında ve 225 gram ağırlığında olacağı belirtiliyor.

Asus ROG Phone 8 ve 8 Pro neler sunacak?

Sızıntılara göre Asus ROG Phone 8 ve 8 Pro, ön yüzünde FHD+ çözünürlük 165Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç AMOLED panele sahip olacak. Bu panele ise Gorilla Glass Victus 2 ve 2.500 nit'e kadar tepe parlaklık eşlik edecek. Geekbench'ten gelen sızıntılar ise 24GB RAM ve Snapdragon 8 Gen 3 platformunu doğrulamış durumda.

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Kamera bölümüne gelecek olursak, her iki telefonun 13MP ultra geniş, 50MP birincil ve 3x optik yakınlaştırma sunan 32MP telefoto sensörlerinden güç alması bekleniyor. Ön yüzünde ise 32MP selfie kamerası bulunacak. Ayrıca ROG Phone 8'in Android 14 ve 65W hızlı şarj sunan 5.500mAh pil paketi ile kutudan çıkacağı beliritliyor.

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Asus ROG Phone 8 ve 8 Pro yan yana görüntülendi: İşte tasarımı