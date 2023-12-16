Asus ROG Phone 8 ve 8 Pro yan yana görüntülendi: İşte tasarımı

Asus ROG Phone 8 ve 8 Pro yan yana görüntülendi
Kaçıranlar için ROG Phone 8 ve 8 Pro'nun 8 Ocak tarihli CES 2024 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Paylaşılan CAD görüntüleri ise her iki telefona erken bir bakış sunuyor diyebiliriz.
Asus ROG Phone 8 ve 8 Pro neler sunacak?
Sızıntılara göre Asus ROG Phone 8 ve 8 Pro, ön yüzünde FHD+ çözünürlük 165Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç AMOLED panele sahip olacak. Bu panele ise Gorilla Glass Victus 2 ve 2.500 nit'e kadar tepe parlaklık eşlik edecek. Geekbench'ten gelen sızıntılar ise 24GB RAM ve Snapdragon 8 Gen 3 platformunu doğrulamış durumda.
Kamera bölümüne gelecek olursak, her iki telefonun 13MP ultra geniş, 50MP birincil ve 3x optik yakınlaştırma sunan 32MP telefoto sensörlerinden güç alması bekleniyor. Ön yüzünde ise 32MP selfie kamerası bulunacak. Ayrıca ROG Phone 8'in Android 14 ve 65W hızlı şarj sunan 5.500mAh pil paketi ile kutudan çıkacağı beliritliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.