15 saat pil ömrü sunan yeni Intel işlemcili Asus Zenbook 14 OLED tanıtıldı

Zenbook 14 OLED'in özellikleri
ZenBook 14, metal kasası, 14.9 mm ince gövdesi ve 1.28 kg ağırlığıyla zarif ve kolaylıkla taşınabilir bir bilgisayar. Core Ultra 7 155H işlemcisinden gücünü alan laptop, 32GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1TB'a kadar PCIe 4.0 SSD seçenekleri sunuyor. Baz modelde ise 8 GB RAM ve 512 GB SSD bulunuyor.
ZenBook 14 OLED, iki Thunderbolt 4, bir HDMI 2.1, bir adet USB 3.2 Gen 1 (Type-A) ve kulaklık/mikrofon çıkışına sahip. Bunların dışında Bluetooth 5.3 and Wi-Fi 6E'yi de destekliyor.
Laptop'un diğer dikkate değer özelliği 3D gürültü engelleme özelliğine sahip 1080p "AiSense" web kamerası. Bir Asus klasiği olan touchpad'e entegre dokunmatik numerik tuşlar da bulunuyor.
2024'ün başında piyasaya sürülecek olan Asus ZenBook 14 OLED (UX3405) 1.299 dolardan başlayan fiyatlarla müşterilere sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.