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    15 saat pil ömrü sunan yeni Intel işlemcili Asus Zenbook 14 OLED tanıtıldı

    Intel'in Meteor Lake işlemcilerinin tanıtımıyla beraber birçok üretici de yeni laptop serilerini duyurdu. Onlardan biri de Asus. Yeni Zenbook 14 OLED (UX3405)'in özelliklerine ve fiyatına bakalım.
    Asus Zenbook 14 OLED tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Intel'in Meteor Lake işlemcilerinin tanıtımıyla beraber birçok üretici de yeni laptop serilerini duyurdu. Onlardan biri de Asus. Tamamen yenilenen Zenbook 14 OLED (UX3405) dizüstü bilgisayarını tanıyalım.

    Zenbook 14 OLED'in özellikleri

    ZenBook 14, metal kasası, 14.9 mm ince gövdesi ve 1.28 kg ağırlığıyla zarif ve kolaylıkla taşınabilir bir bilgisayar. Core Ultra 7 155H işlemcisinden gücünü alan laptop, 32GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1TB'a kadar PCIe 4.0 SSD seçenekleri sunuyor. Baz modelde ise 8 GB RAM ve 512 GB SSD bulunuyor.

    Asus Zenbook 14 OLED tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    ZenBook 14 OLED adından da anlaşılabileceği gibi 14 inç OLED ekrana sahip. 16:10 oranında ve 2880 x 1800 çözünürlükte olan ekran 600 nit parlaklığa çıkabiliyor ve DCI-P3 renk gamutunun tamamını kapsıyor.

    ZenBook 14 OLED, iki Thunderbolt 4, bir HDMI 2.1, bir adet USB 3.2 Gen 1 (Type-A) ve kulaklık/mikrofon çıkışına sahip. Bunların dışında Bluetooth 5.3 and Wi-Fi 6E'yi de destekliyor. 

    Asus Zenbook 14 OLED tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    75 WHr batarya kapasitesine sahip cihaz, 15 saate kadar pil ömrü sunuyor. Kutunun içinden ise 65 watt hızında şarj adaptörü çıkıyor.

    Laptop'un diğer dikkate değer özelliği 3D gürültü engelleme özelliğine sahip 1080p "AiSense" web kamerası. Bir Asus klasiği olan touchpad'e entegre dokunmatik numerik tuşlar da bulunuyor.

    2024'ün başında piyasaya sürülecek olan Asus ZenBook 14 OLED (UX3405) 1.299 dolardan başlayan fiyatlarla müşterilere sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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