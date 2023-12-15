15 saat pil ömrü sunan yeni Intel işlemcili Asus Zenbook 14 OLED tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Intel'in Meteor Lake işlemcilerinin tanıtımıyla beraber birçok üretici de yeni laptop serilerini duyurdu. Onlardan biri de Asus. Tamamen yenilenen Zenbook 14 OLED (UX3405) dizüstü bilgisayarını tanıyalım.

Zenbook 14 OLED'in özellikleri

ZenBook 14, metal kasası, 14.9 mm ince gövdesi ve 1.28 kg ağırlığıyla zarif ve kolaylıkla taşınabilir bir bilgisayar. Core Ultra 7 155H işlemcisinden gücünü alan laptop, 32GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1TB'a kadar PCIe 4.0 SSD seçenekleri sunuyor. Baz modelde ise 8 GB RAM ve 512 GB SSD bulunuyor.

Tam Boyutta Gör ZenBook 14 OLED adından da anlaşılabileceği gibi 14 inç OLED ekrana sahip. 16:10 oranında ve 2880 x 1800 çözünürlükte olan ekran 600 nit parlaklığa çıkabiliyor ve DCI-P3 renk gamutunun tamamını kapsıyor.

ZenBook 14 OLED, iki Thunderbolt 4, bir HDMI 2.1, bir adet USB 3.2 Gen 1 (Type-A) ve kulaklık/mikrofon çıkışına sahip. Bunların dışında Bluetooth 5.3 and Wi-Fi 6E'yi de destekliyor.

Tam Boyutta Gör 75 WHr batarya kapasitesine sahip cihaz, 15 saate kadar pil ömrü sunuyor. Kutunun içinden ise 65 watt hızında şarj adaptörü çıkıyor.

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Laptop'un diğer dikkate değer özelliği 3D gürültü engelleme özelliğine sahip 1080p "AiSense" web kamerası. Bir Asus klasiği olan touchpad'e entegre dokunmatik numerik tuşlar da bulunuyor.

2024'ün başında piyasaya sürülecek olan Asus ZenBook 14 OLED (UX3405) 1.299 dolardan başlayan fiyatlarla müşterilere sunulacak.

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Asus Zenbook 14 OLED tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı