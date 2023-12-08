Tam Boyutta Gör Mobil oyunculuk söz konusu olduğundalistenin ilk sıralarında yer alan Asus, yeni telefonları ROG Phone 8 serisi için hazırlıklara başladı. Öyle ki cihazlarla ilgili bugüne dek birçok sızıntı duyduk. Son olarak Tayvanlı dev, yeni nesil telefonlar için resmen geri sayımı başlattı. ROG Phone 8 serisi çok yakında geliyor.

ROG Phone 8 serisi doğrulandı

Bilmeyenler için ASUS ROG Phone serisi, şirketin oyuncu odaklı amiral gemisi modellerinden biri konumunda. Bu aşamada yaklaşmakta olan serinin, ROG Phone 8 ve 8 Ultimate olmak üzere iki modelden oluşması bekleniyor. Asus, bugün X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise ROG Phone 8 ailesinin varlığını doğruladı ve ''Çok Yakında'' tanıtlacağını duyurdu.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonların resmi lansman tarihi ise henüz açıklanmadı. Ancak Rog Phone 7 serisinin Nisan ayında piyasaya çıktığını hatırlatalım. Dolayısıyla Asus, devam eden geleneğini sürdürebilir. Kaçıranlar için ROG Phone 7 ve 7 Ultimate, Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 ile tanıtıldı. Bu bağlamda yaklaşmakta olan ROG Phone 8 serisinin de benzer bir konfigürasyonu koruyacağı söyleniyordu

Geekbench'ten gelen sızıntılar ise 24GB RAM ve Snapdragon 8 Gen 3 platformunu doğrulamış durumda. Şu anda sahip olduğumuz tüm bilgiler bu kadar. Ancak fikir vermesi açısından Rog Phone 7 serisinin özelliklerine bakabiliriz. Akıllı telefonların Snapdragon 8 Gen 2'den güç aldığını halihazırda söylemiştik. Telefonların ön yüzünde ise 2K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunan 6.78 inç OLED ekran bulunuyor.

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Ayrıca bu panelin 1.500 nit parlaklık ve HDR10+ desteğine sahip olduğunu belirtelim. Telefonların diğer özellikleri arasında ise, 50+13+5MP kamera kurulumu ve 65W hızlı şarj destekli 6.000mAh pil paketi yer alıyor.

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ROG Phone 8'in ön duyurusu yapıldı: 24GB RAM ve daha fazlası