ROG Phone 8'in ön duyurusu yapıldı: 24GB RAM ve daha fazlası

ROG Phone 8 serisi doğrulandı
Bilmeyenler için ASUS ROG Phone serisi, şirketin oyuncu odaklı amiral gemisi modellerinden biri konumunda. Bu aşamada yaklaşmakta olan serinin, ROG Phone 8 ve 8 Ultimate olmak üzere iki modelden oluşması bekleniyor. Asus, bugün X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise ROG Phone 8 ailesinin varlığını doğruladı ve ''Çok Yakında'' tanıtlacağını duyurdu.
Geekbench'ten gelen sızıntılar ise 24GB RAM ve Snapdragon 8 Gen 3 platformunu doğrulamış durumda. Şu anda sahip olduğumuz tüm bilgiler bu kadar. Ancak fikir vermesi açısından Rog Phone 7 serisinin özelliklerine bakabiliriz. Akıllı telefonların Snapdragon 8 Gen 2'den güç aldığını halihazırda söylemiştik. Telefonların ön yüzünde ise 2K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunan 6.78 inç OLED ekran bulunuyor.
Ayrıca bu panelin 1.500 nit parlaklık ve HDR10+ desteğine sahip olduğunu belirtelim. Telefonların diğer özellikleri arasında ise, 50+13+5MP kamera kurulumu ve 65W hızlı şarj destekli 6.000mAh pil paketi yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.