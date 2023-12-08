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    ROG Phone 8'in ön duyurusu yapıldı: 24GB RAM ve daha fazlası

    Asus'un yeni amiral gemisi ROG Phone 8 serisi için ön duyuru yapıldı. Yeni nesil telefonlar 24GB'a kadar RAM, Snapdragon 8 Gen 3 ve Android 14 ile geliyor. İşte detaylar...
    ROG Phone 8'in ön duyurusu yapıldı: 24GB RAM ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Mobil oyunculuk söz konusu olduğundalistenin ilk sıralarında yer alan Asus, yeni telefonları ROG Phone 8 serisi için hazırlıklara başladı. Öyle ki cihazlarla ilgili bugüne dek birçok sızıntı duyduk. Son olarak Tayvanlı dev, yeni nesil telefonlar için resmen geri sayımı başlattı. ROG Phone 8 serisi çok yakında geliyor.

    ROG Phone 8 serisi doğrulandı

    Bilmeyenler için ASUS ROG Phone serisi, şirketin oyuncu odaklı amiral gemisi modellerinden biri konumunda. Bu aşamada yaklaşmakta olan serinin, ROG Phone 8 ve 8 Ultimate olmak üzere iki modelden oluşması bekleniyor. Asus, bugün X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise ROG Phone 8 ailesinin varlığını doğruladı ve ''Çok Yakında'' tanıtlacağını duyurdu.

    ROG Phone 8'in ön duyurusu yapıldı: 24GB RAM ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonların resmi lansman tarihi ise henüz açıklanmadı. Ancak Rog Phone 7 serisinin Nisan ayında piyasaya çıktığını hatırlatalım. Dolayısıyla Asus, devam eden geleneğini sürdürebilir. Kaçıranlar için  ROG Phone 7 ve 7 Ultimate, Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 ile tanıtıldı. Bu bağlamda yaklaşmakta olan ROG Phone 8 serisinin de benzer bir konfigürasyonu koruyacağı söyleniyordu

    Geekbench'ten gelen sızıntılar ise 24GB RAM ve Snapdragon 8 Gen 3 platformunu doğrulamış durumda. Şu anda sahip olduğumuz tüm bilgiler bu kadar. Ancak fikir vermesi açısından Rog Phone 7 serisinin özelliklerine bakabiliriz. Akıllı telefonların Snapdragon 8 Gen 2'den güç aldığını halihazırda söylemiştik. Telefonların ön yüzünde ise 2K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunan 6.78 inç OLED ekran bulunuyor.

    Ayrıca bu panelin 1.500 nit parlaklık ve HDR10+ desteğine sahip olduğunu belirtelim. Telefonların diğer özellikleri arasında ise, 50+13+5MP kamera kurulumu ve 65W hızlı şarj destekli 6.000mAh pil paketi yer alıyor. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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