Asus, üst seviye ROG Swift OLED serisi yeni oyuncu monitörlerini sergiledi

Tam Boyutta Gör

Oyun monitörlerinin son yıllardaki gelişimi sürüyor. Yüksek yenileme hızları ve düşük gecikme süreleri profesyonel oyuncular ve normal kullanıcılar için aranan başlıca özellikler arasında geliyor. Bu bağlamda geliştirilen Asus ROG Swift OLED monitörleri gerekli ihtiyaçları karşılayacak gibi duruyor.

0.1ms tepki süresi

Asus ROG Swift OLED PG48UQ ve PG42UQ modelleri sırasıyla 48 inç ve 42 inç ekran boyutunda gelişmiş OLED paneller ile birlikte geliyor. Monitörler, 4K çözünürlükte 120Hz yenileme hızına sahip fakat aşırtma ile bu rakam 4K 138Hz’e ulaştırılabiliyor. DCI-P3 renk gamının %98’ini kapsayan OLED ekranlar doğaları gereği daha koyu siyah ve daha canlı renkler sunuyor. Öte yandan panellerin 0.1ms tepki süresine sahip olduğunun altını çizelim.

Tam Boyutta Gör

Asus, ROG Swift OLED çözümlerinde parlamayı önleyici bir kaplama uyguluyor. Dolayısıyla bol ışıklı ortamlarda ekranın daha az parlama yapması sağlanıyor. Nvidia’nın G-Sync çözümüyle uyumlu olan ekranlar Harman Kardon imzalı üç stereo hoparlör ve özelliklere erişmeyi kolaylaştıran uzaktan kumanda ile geliyor.

Alienware’den kullanışlı monitörler 5 gün önce eklendi

Asus ROG Swift OLED fiyatı ne kadar?

Yeni ROG Swift monitörlerinin üst tarafında tripod yuvası bulunurken cihazlarda dört adet USB 3.2, iki adet HDMI 2.0, iki adet HDMI 2.1 ve bir tane de DP 1.4 portları yer alıyor. Asus ROG Swift OLED PG48UQ, Amazon’da 1400 sterlin fiyatla ön siparişe açılmış durumda. Henüz ürünler hakkında net bir piyasaya çıkış tarihi yok fakat kısa süre sonra erişilebilir olacaklardır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

Asus, ROG Swift OLED serisi yeni oyuncu monitörlerini sergiledi