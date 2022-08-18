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    Alienware yeni monitörleri kulaklık standı ile geliyor

    Alienware markası oyunculara yönelik olarak duyurduğu iki yeni monitörüne kulaklık standı entegre etmiş. Bununla birlikte fiyat konusunda rekabetin biraz gerisinde kalıyor. 
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    Alienware
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    Oyuncu pazarının önemli isimlerinden Dell Alienware fonksiyonelliğe odaklanan iki yeni oyuncu monitörü duyurdu. Farklı boyutlara sahip olan monitörler boyuta göre farklı özellikler sunuyor.

    Alienware 25 ve 27 inç monitörler

    Alienware tarafından hazırlanan yeni monitörler kenar kısımdan uzayan kulaklık standı ile dikkat çekiyor. Böylece ikinci bir standa ihtiyaç bırakmıyor. İki adet HDMI 2.0, 1 adet DP 1.4, 4 adet USB Tip-A ve görüntü için 1 adet USB 3.2 Tip-B girişine sahip. Bununla birlikte USB Tip-C girişi yer almıyor ve harici bir güç adaptörü de sunulmamış.

    27 inçlik Alienware AW2723DF modeli LG Nano IPS QHD panel barındırıyor ve 240Hz tazeleme hızı belirli oyunlarda 280Hz seviyesine aşırtılabiliyor. İçerik üreticiler için renk doğruluğu sağlayan bir moda sahip monitör 600 nit parlaklık seviyesine ulaşabiliyor. AMD FreeSync Premium Pro ve Nvidia G-Sync desteği olan monitör 650$ olarak Ekim ayında satılacak.

    Alienware
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    25 inçlik Alienware AW2523HF modeli ise LG IPS Full HD panel kullanıyor. Panel 360Hz tazeleme hızı ve 0.5ms griden griye tepki süresine sahip. Bununla birlikte sadece AMD FreeSync Premium Pro ile geliyor. Ayrıca abisi gibi V şeklinde değil altıgen şeklinde bir standı var. Bu model de 450$ üzerinden Eylül ayında satışa çıkıyor.

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