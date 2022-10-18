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    Asus RT-AXE7800 yönlendirici Wi-Fi 6E destekli

    Asus RT-AXE7800 yönlendirici modeli 7800Mbps seviyelerine kadar çıkabilen hızlar, WiFi 6E standardı, Güvenli Gezinti, AiProtection Pro gibi özelliklerle geliyor. 
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    Asus RT-AXE7800 Tam Boyutta Gör
    Yeni yönlendirici 7800 Mbps seviyesine varan ultra yüksek hızlara, gelişmiş ağ koruması için yeni bir güvenlik sistemine, daha üstün ebeveyn denetimlerine ve yerleşik VPN özelliklerine sahip

    Asus RT-AXE7800 neler sunuyor?

    WiFi 6E standardı ile 7800Mbps seviyelerine kadar çıkabilen Asus RT-AXE7800 yönlendirici hem evde hem ofiste çalışanlar ve profesyonel stüdyolarda görev alanlar gibi çok sayıda cihaz kullanmak zorunda kalan kişilerin bağlantı taleplerini karşılamak üzere tasarlandı.

    Gücünü 1,7 GHz dört çekirdekli 64 bit Broadcom işlemciden alan ASUS RT-AXE7800, hibrit çalışanların ve küçük işletmelerin artan ihtiyaçlarını karşılayarak ultra hızlı performansla kusursuz kullanıcı deneyimi sunmak için yeni 6 Ghz bandından yararlanıyor.

    RT-AXE7800 ayrıca ASUS AiMesh teknolojisiyle de tamamen uyumlu. Kullanıcılar AiMesh uyumlu router’larla kablosuz ağlarını kolayca genişletebiliyor ve evlerinin her yerinde güçlü, esnek ve sorunsuz WiFi deneyimi yaşayabiliyor.

    Güvenli gezinti

    İnternette uygunsuz içeriklere, rahatsız edici reklamlara, çeşitli tehlikelere veya risklere rastlamak mümkün. RT-AXE7800’deki ASUS Güvenli Gezinti özelliği, hiçbir ekstra uygulamaya gerek duymadan tek dokunuşla istenmeyen içerikleri engelleyebiliyor. DNS tabanlı bu hafif filtreleme sistemi yönlendiricinin performansını da etkilemiyor. Sistem ayrıca internette çocukları korumak için arama sonuçlarındaki uygunsuz içerikleri de filtreleyebiliyor.

    Asus RT-AXE7800 Tam Boyutta Gör

    RT-AXE7800 ömür boyu ücretsiz AiProtection Pro hizmeti veriyor. Trend Micro destekli bu kurumsal sınıf ağ güvenliği yazılımı belirli aralıklarla otomatik olarak güncellenerek cihazınızı ve kişisel verilerinizi internetteki tehditlerden koruyor.

    Kullanıcılar evden uzaktayken de şifreli VPN tüneli teknolojisine sahip ASUS Instant Guard mobil uygulaması sayesinde RT-AXE7800[Router’ın bir açık WAN IP adresine sahip olması gereklidir.

    Gelişmiş ebeveyn denetimleri

    RT-AXE7800’deki gelişmiş ebeveyn denetimleri, dijital dünyada ebeveynlere esneklik ve kolaylık sunuyor. Ebeveynler çocuklarının internetteki faaliyetleri hakkında bilgi alabiliyor, farklı yaş grupları için farklı kapsamlı ayarlar belirleyebiliyor. Kullanıcılar ayrıca tek tıkla internet erişim planını değiştirebiliyor. Böylece dilediklerinde çocuklara ekstra kullanım süresi verilebiliyor.

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