Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlar için 200-300 bin adet Tegra 2 siparişi verdi

8 yıl
8,1b
1
6
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Endüstriyel kaynaklardan alınan bilgilere göre, dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, Nvidia'nın Tegra 2 platformuna adapte olmaya hazırlanıyor. Mart ayında lanse edeceği Eee Pad isimli 10-inç boyutundaki tablet bilgisayarı ve kendi markası altında sunacağı gelişmiş çoklu ortam özelliklerine ve 3D yeteneklerine sahip akıllı telefonlar için 200 ila 300 bin adet Tegra 2 işlemci siparişi geçmiş durumda. Asus'un yanı sıra Dell, kendisi de bir yonga üreticisi olan Samsung, MSI ve Toshiba ile birlikte akıllı telefon pazarına dönük olarak LG ve Motorola da Tegra 2 işlemcisi için Nvidia'nın müşterileri arasında yer alıyor.

Tegra 1 işlemcisiyle istediğini bulamayan ama buna rağmen birkaç yıl içerisinde tüm gelirlerinin en az %25 ya da %30'unun Tegra operasyonundan geleceğini tahmin eden Nvidia'nın, bir milyon civarında Tegra 2 işlemcisi satmış olabileceği ifade ediliyor. Bu arada yakın zamanda yapılan Grafik Teknolojileri Konferansı '10'da, Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, Tegra 3 için çalışmaların bitmek üzere olduğunu, Tegra 4'ün ise ar-ge safhasına geldiğini açıklamıştı. Nvidia'nın Tegra 2 işlemcisi, ARM'ın çift çekirdekli Cortex A9 mimarisini temel alıyor ve yaygın olarak kullanılan T250 modeli 1GHz'de görev yapıyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sadtneverdie 8 yıl
hey Allah ım adamlar 1 milyon tegra 2 satmış bizim paşalar beğenmiyor. tegra 2 tepe ürünlerde kullanılıyor ve kullanıldığı ürünler daha adam gibi piyasaya çıkmadı. çoğu haberde tegra 2 li ürünlerin henüz hazırlandığını okuyoruz piyasaya çıktıklarında işler değişecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K0rkunc 8 yıl
Şu tegra 2yi çok merak ediyorum ya videolardan edin diğim tecrübeye göre çok iyi ama bi gelemedi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1963bursa 8 yıl
Asus'dan VIA işlemcili sistemler de beklerdim, demekki firmalar arasındaki yakınlıklar başka şeylere bakıyormuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 8 yıl
Evet tek ceyrekte ihone4 yada ipad satislarina bakilirsa siparis gecilen rakam oldukca az gibi yada yaptigi toplam satis da oyle ama yinede tegradan umutluyum mobil cihazlardaki gorsel zenginligi arttirip rekabetide sagliyacaktir boyle tabletler cikarsa piyasaya ipad 7" supriz fiyatla cikabilir piyasaya ... ben yinede almam o ayri mesele :) adam gibi isletim sistemi olan tabletleri bekliyorum ben
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
daysleeperxp 8 yıl
18 Aydır Tegralı telefon bekliyorum....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 8 yıl
Sektördeki ürünlerin satışına bakılırsa komik rakamlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim