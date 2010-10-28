Asus tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlar için 200-300 bin adet Tegra 2 siparişi verdi

Endüstriyel kaynaklardan alınan bilgilere göre, dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, Nvidia'nın Tegra 2 platformuna adapte olmaya hazırlanıyor. Mart ayında lanse edeceği Eee Pad isimli 10-inç boyutundaki tablet bilgisayarı ve kendi markası altında sunacağı gelişmiş çoklu ortam özelliklerine ve 3D yeteneklerine sahip akıllı telefonlar için 200 ila 300 bin adet Tegra 2 işlemci siparişi geçmiş durumda. Asus'un yanı sıra Dell, kendisi de bir yonga üreticisi olan Samsung, MSI ve Toshiba ile birlikte akıllı telefon pazarına dönük olarak LG ve Motorola da Tegra 2 işlemcisi için Nvidia'nın müşterileri arasında yer alıyor.

Tegra 1 işlemcisiyle istediğini bulamayan ama buna rağmen birkaç yıl içerisinde tüm gelirlerinin en az %25 ya da %30'unun Tegra operasyonundan geleceğini tahmin eden Nvidia'nın, bir milyon civarında Tegra 2 işlemcisi satmış olabileceği ifade ediliyor. Bu arada yakın zamanda yapılan Grafik Teknolojileri Konferansı '10'da, Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, Tegra 3 için çalışmaların bitmek üzere olduğunu, Tegra 4'ün ise ar-ge safhasına geldiğini açıklamıştı. Nvidia'nın Tegra 2 işlemcisi, ARM'ın çift çekirdekli Cortex A9 mimarisini temel alıyor ve yaygın olarak kullanılan T250 modeli 1GHz'de görev yapıyor.