ASUS TUF Gaming AX3000 V2 özel VPN ağı ile geliyor

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Oyunculara yönelik dayanıklılık odaklı donanımları ile bilinen TUF Gaming markası yeni bir yönlendirici tanıttı. ASUS TUF Gaming AX3000 V2 oyuncu yönlendiricisi özel VPN ağı ile bağlantılarınızı çeşitlendirebiliyor.

ASUS TUF Gaming AX3000 V2 neler sunuyor?

ASUS TUF Gaming AX3000 V2 yönlendirici modeli WiFi 6 standardını temel alırken çok katmanlı ısı dağıtıcılar ve nano karbon kaplama ile dayanıklılığı üst seviyeye çıkarıyor. 2.4GHz ve 5GHz bantları toplamda 3000Mbps hızlara erişebiliyor.

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4 adet 1GbE LAN portu olan ürün bunların ikisini birleştirerek uyumlu cihazlara 2Gbps bağlantı sağlayabiliyor. Ayrıca 1 adet 2.5GbE WAN portu ve 1 adet 5Gbps USB 3.x Tip-A girişi ile genişleme sunuluyor.

ASUS AiMesh teknolojisi ile evdeki diğer örgü ağlar ile birleşebilen ürün standart bağlantı sunarken ayrıca bir VPN bağlantısı da oluşturabiliyor. Böylece belirli uygulamalara öncelik atanabiliyor. Game Boost ise oynadığınız oyunun kesintisiz bağlantısı için diğer bağlantıları optimize ediyor. ASUS TUF Gaming AX3000 V2 için henüz bir fiyat açıklanmadı.



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ASUS TUF Gaming AX3000 V2 özellikleri neler?