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    Asus TUF Gaming serisine yeni bir monitör eklendi

    Asus TUF Gaming VG279Q1R adındaki oyuncu monitörü 27 inçlik IPS ekran, 144Hz tazeleme hızı, AMD FreeSync Premium, oyunculara özel yazılımlar gibi detaylara sahip.
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    Monitör
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    Haber Editörü
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    Asus TUF Gaming serisine yeni bir monitör eklendi
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    Geçtiğimiz günlerde Ryzen işlemcili ve Nevidi ekran kartlı TUF Gaming serisinden iki yeni dizüstü modelini satışa sunan Asus şimdi de hazır sistemi olan oyunculara yönelik bir monitör modelini görücüye çıkardı.

    Asus TUF Gaming VG279Q1R özellikleri ve fiyatı

    Asus TUF Gaming VG279Q1R oyuncu monitörü 27 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. Yine serinin özelliği olarak bu monitörde de bileşenler uzun ömürlü ve dayanıklı olanlardan seçiliyor.

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    Panel AMD FreeSync Premium sayesinde 144Hz seviyesine tazeleme hızına sahip ve oyunlarda akıcı görüntüler sunuyor. 1Ms optimize edilmiş tepki süresi yanında mavi ışığı filtreleyen bir teknoloji de bulunuyor.

    Bağlantı tarafında DisplayPort 1.2a ve HDMI 1.4a girişleri yer alıyor. Oyuncu tarafında ise nişangah, FPS sayacı, çoklu ekran ayarı, zamanlayıcı, özel ekran ayarları gibi yazılım ekstraları mevcut. Asus TUF Gaming VG279Q1R için 250$ fiyat beklentisi mevcut.



    https://www.techpowerup.com/265743/asus-intros-tuf-gaming-vg279q1r-27-inch-monitor Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    berbatine (Burak Asan) 22 dk.
    Çağ dışı tasarımla.
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    NaciAydinlar 23 dk. yeni yorumcu
    Çok güzel fiyatıda dolar 3 tl olsaydı mükemmel olurdu ama dolay 7 tl
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    Elsa 1 sa.
    Türkiye'de 2700 minimum.
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