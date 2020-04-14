Asus TUF Gaming serisine yeni bir monitör eklendi

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Geçtiğimiz günlerde Ryzen işlemcili ve Nevidi ekran kartlı TUF Gaming serisinden iki yeni dizüstü modelini satışa sunan Asus şimdi de hazır sistemi olan oyunculara yönelik bir monitör modelini görücüye çıkardı.

Asus TUF Gaming VG279Q1R özellikleri ve fiyatı

Asus TUF Gaming VG279Q1R oyuncu monitörü 27 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. Yine serinin özelliği olarak bu monitörde de bileşenler uzun ömürlü ve dayanıklı olanlardan seçiliyor.

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Panel AMD FreeSync Premium sayesinde 144Hz seviyesine tazeleme hızına sahip ve oyunlarda akıcı görüntüler sunuyor. 1Ms optimize edilmiş tepki süresi yanında mavi ışığı filtreleyen bir teknoloji de bulunuyor.

Bağlantı tarafında DisplayPort 1.2a ve HDMI 1.4a girişleri yer alıyor. Oyuncu tarafında ise nişangah, FPS sayacı, çoklu ekran ayarı, zamanlayıcı, özel ekran ayarları gibi yazılım ekstraları mevcut. Asus TUF Gaming VG279Q1R için 250$ fiyat beklentisi mevcut.

https://www.techpowerup.com/265743/asus-intros-tuf-gaming-vg279q1r-27-inch-monitor

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