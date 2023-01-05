Asus TUF oyuncu dizüstü bilgisayarlar CES 2023’te yenilendi

TUF Gaming A16 Advanced Edition (FA617) özellikleri
Asus, 2023 modeli TUF Gaming A16 Advanced Edition (FA617) dizüstü oyuncu bilgisayarında AMD’nin Zen 4 mimarisine dayanan yeni Ryzen 9 işlemcileri kullanıyor. Bu işlemcinin yanında da yine AMD’nin yeni nesil Radeon RDNA 3 GPU’ları kullanılıyor.
16GB DDR5-4800 RAM ile gelen cihazın bellek kapasitesi 32 GB’a kadar artırılabilirken depolama tarafında da 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD yer alıyor. Askeri bir görünüm katan Sandstorm boya ile renklendirilen TUF Gaming A16 AE, büyük bir 90Whr pil, bir adet HDM 2.1, iki adet USB 3.2 gen 1, bir adet USB 3.2 gen 2, bir adet Type C USB 4 ve DP portlarıyla birlikte geliyor. Arkadan aydınlatmalı klavyesiyle birlikte karşımıza gelen üründe Dobly Atmos desteği ve Wi-fi 6’da bulunuyor. Ürünün ağırlık 2.20 kg fiyatı ise 1.445 dolar. Çıkış tarihi net değil ancak ilk çeyrekte çıkacak.
Asus TUF Gaming F15/17 ve A15/17
F15 ve F17, Intel Core i9-13900H'ye kadar işlemciyle donatılırken, TUF Gaming A15/A17, AMD Ryzen 9 Zen 4 işlemcileri bünyesinde barındırıyor. Hem A hem de F serisi oyuncu dizüstü bilgisayarları Nvidia'nın en yeni RTX 40 serisi grafik kartlarıyla birlikte kombinlenecek.
Nvidia Advanced Optimus destekli bu modellerde yeni RTX 40 kartlarının DLSS 3.0 teknolojisinin avantajı oldukça önemli olacak ve uyumlu oyunlarda yüzde 30’a kadar görüntü kalitesinde kayıp yaşanamadan performans artırılacak.Kaynakça https://www.asus.com/laptops/for-gaming/tuf-gaming/asus-tuf-gaming-f15-2023/techspec/ https://www.asus.com/laptops/for-gaming/tuf-gaming/asus-tuf-gaming-f17-2023/techspec/ https://www.asus.com/laptops/for-gaming/tuf-gaming/asus-tuf-gaming-a15-2023/techspec/ https://www.asus.com/laptops/for-gaming/tuf-gaming/asus-tuf-gaming-a17-2023/techspec/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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