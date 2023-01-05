Asus TUF oyuncu dizüstü bilgisayarlar CES 2023’te yenilendi

Tam Boyutta Gör CES 2023 etkinliğinde öne çıkan Asus, neredeyse tüm ürün yelpazesinde yeni ürünlerini sergiliyor. Bu bağlamda Asus, popüler TUF serisinden bir dizi yeni dizüstü oyun bilgisayarını duyurdu. TUF markası altında firma, TUF Gaming A16 Advanced Edition, Gaming F15/17 ve A15/17 modellerini güncel donanımlarla birlikte tanıttı.

TUF Gaming A16 Advanced Edition (FA617) özellikleri

Asus, 2023 modeli TUF Gaming A16 Advanced Edition (FA617) dizüstü oyuncu bilgisayarında AMD’nin Zen 4 mimarisine dayanan yeni Ryzen 9 işlemcileri kullanıyor. Bu işlemcinin yanında da yine AMD’nin yeni nesil Radeon RDNA 3 GPU’ları kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör TUF Gaming A16 Advanced Edition 2023’ün en üst konfigürasyonunda 8 çekirdek ve 16 izlek birimli AMD Ryzen 9 7940HS işlemci ve AMD Radeon RX 7700S 8GB ikilisi kullanılıyor. Termal başarıyı sağlamak için ise Asus, 84 kanatlı Arc Flow fanlar ve soğutma borularını kullandığını belirtiyor. Ekran tarafında ise 16 inçlik QHD+ 16:10 IPS panel kullanılıyor. Bu ekranın tepkime süresi 3ms seviyesindeyken yenileme hızı da 240 Hz düzeyinde.

16GB DDR5-4800 RAM ile gelen cihazın bellek kapasitesi 32 GB’a kadar artırılabilirken depolama tarafında da 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD yer alıyor. Askeri bir görünüm katan Sandstorm boya ile renklendirilen TUF Gaming A16 AE, büyük bir 90Whr pil, bir adet HDM 2.1, iki adet USB 3.2 gen 1, bir adet USB 3.2 gen 2, bir adet Type C USB 4 ve DP portlarıyla birlikte geliyor. Arkadan aydınlatmalı klavyesiyle birlikte karşımıza gelen üründe Dobly Atmos desteği ve Wi-fi 6’da bulunuyor. Ürünün ağırlık 2.20 kg fiyatı ise 1.445 dolar. Çıkış tarihi net değil ancak ilk çeyrekte çıkacak.

Asus TUF Gaming F15/17 ve A15/17

Asus, TUF Gaming A16 Advanced Edition'ın yanı sıra dört yeni model daha tanıttı. Bunlar, TUG Gaming F15/F17 ve TUF Gaming A15/A17.

F15 ve F17, Intel Core i9-13900H'ye kadar işlemciyle donatılırken, TUF Gaming A15/A17, AMD Ryzen 9 Zen 4 işlemcileri bünyesinde barındırıyor. Hem A hem de F serisi oyuncu dizüstü bilgisayarları Nvidia'nın en yeni RTX 40 serisi grafik kartlarıyla birlikte kombinlenecek.

Nvidia Advanced Optimus destekli bu modellerde yeni RTX 40 kartlarının DLSS 3.0 teknolojisinin avantajı oldukça önemli olacak ve uyumlu oyunlarda yüzde 30’a kadar görüntü kalitesinde kayıp yaşanamadan performans artırılacak.

Tam Boyutta Gör TUF Gaming F15/17 adlarından da anlaşılacağı üzere sırasıyla 15,6 inç ve 17,3 inç ekranlar ile gelecek. Her iki üründe de Core i9-13900H kullanılacak ancak F15’te üst konfigürasyonda RTX 4070’i görürken F17’de RTX 4060’ı göreceğiz. Panel tarafında ise WQHD IPS 240 Hz G-Sync uyumlu paneller bulunacak. TUF Gaming A15/A17 tarafındaysa Ryzen 9 7940HS ve RTX 4070’ ikilisi bulunacak. TUF Gaming A15 sadece Full HD 165 Hz IPS ekran sunarken TUF Gaming A17’de WQHD IPS 240 panel yer alacak. Bu ürünler hakkında herhangi bir fiyat ve çıkış bilgisi yok ancak ilk çeyrekte piyasaya çıkmalarını bekleyebiliriz.

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