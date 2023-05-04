Samsung, beş yıl içinde TSMC’yi geçmeyi planlıyor

Samsung Cihaz Çözümleri Bölümü başkanı Kye Hyun Kyung, Samsung Semiconductor'ın Tayvanlı rakibi TSMC'nin gerisinde kaldıklarını kabul etti. Samsung'un 4nm teknolojisinin TSMC'nin kabaca iki yıl, 3nm teknolojisinin ise rakibinin yaklaşık bir yıl gerisinde olduğu açıklandı. Ancak başkan, Samsung'un artık bir avantaja sahip olduğunu ve şirketin TSMC'yi geçebileceğini de açıkladı: "Beş yıl içinde TSMC'yi geride bırakabiliriz."
GAA teknolojisine atılan erken adım açığı kapatabilir
Samsung'un önümüzdeki beş yıl içinde TSMC'yi geride bırakabileceği fikri, Samsung'un 3nm döküm sürecinden başlayarak Gate All Around (GAA) teknolojisini kullanmaya niyetli olmasından geliyor. Buna karşın TSMC, 2nm üretime ulaşmadan önce GAA'yı kullanmayacak ve Samsung bunun Tayvanlı rakibini yakalamasını sağlayacağına inanıyor. GAA, Samsung'un halihazırda TSMC tarafından kullanılan süreçlere dayalı olarak hem daha küçük (%45) hem de daha az enerji (%50) tüketen çipler üretmesini sağlayabilecek bir üretim teknolojisi süreci. Kye Hyun Kyung’a göre müşterilerin Samsung üretimi 3nm GAA sürecine tepkisi de iyi seviyede.
Yakın tarihli diğer raporlar, Samsung'un 4nm verimini iki büyük müşteriyi kazanacağı noktaya kadar geliştirdiğini söylüyor: AMD ve Google. Koreli teknoloji devinin Google'ın Tensor 3 çipini üçüncü nesil 4nm işlem düğümünde üreteceği bildiriliyor. AMD’nin şimdilik hangi ürünlerini Samsung 4nm’de üreteceği ise belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah