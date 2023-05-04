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    Samsung, beş yıl içinde TSMC’yi geçmeyi planlıyor

    Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSCM, piyasanın çok büyük bir kısmını elinde tutuyor. Samsung ise önümüzdeki beş yıl içinde TSMC’yi geride bırakmayı hedefliyor.
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    Samsung, beş yıl içinde TSMC’yi geçmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Yarı iletken endüstrisi hiç olmadığı kadar büyük ve önemli bir hale geldi. Etrafımızda gördüğümüz her elektronik üründe bulunan çipleri üreten firmalar da dolayısıyla pastadan daha büyük pay alma gayreti içerisinde. Mevcut durumda dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSCM ile rekabet eden Samsung, gelecek vizyonunu açıkladı.

    Samsung Cihaz Çözümleri Bölümü başkanı Kye Hyun Kyung, Samsung Semiconductor'ın Tayvanlı rakibi TSMC'nin gerisinde kaldıklarını kabul etti. Samsung'un 4nm teknolojisinin TSMC'nin kabaca iki yıl, 3nm teknolojisinin ise rakibinin yaklaşık bir yıl gerisinde olduğu açıklandı. Ancak başkan, Samsung'un artık bir avantaja sahip olduğunu ve şirketin TSMC'yi geçebileceğini de açıkladı: "Beş yıl içinde TSMC'yi geride bırakabiliriz."

    GAA teknolojisine atılan erken adım açığı kapatabilir

    Samsung'un önümüzdeki beş yıl içinde TSMC'yi geride bırakabileceği fikri, Samsung'un 3nm döküm sürecinden başlayarak Gate All Around (GAA) teknolojisini kullanmaya niyetli olmasından geliyor. Buna karşın TSMC, 2nm üretime ulaşmadan önce GAA'yı kullanmayacak ve Samsung bunun Tayvanlı rakibini yakalamasını sağlayacağına inanıyor. GAA, Samsung'un halihazırda TSMC tarafından kullanılan süreçlere dayalı olarak hem daha küçük (%45) hem de daha az enerji (%50) tüketen çipler üretmesini sağlayabilecek bir üretim teknolojisi süreci. Kye Hyun Kyung’a göre müşterilerin Samsung üretimi 3nm GAA sürecine tepkisi de iyi seviyede.

    Samsung, beş yıl içinde TSMC’yi geçmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    İlginç bir şekilde Kye Hyun Kyung, Samsung'un bellek yarı iletkenlerinin yapay zeka sunucularının geliştirilmesinde daha önemli hale gelmesini ve NVIDIA GPU'larından daha büyük bir pazar haline gelmesini bekliyor. CEO'ya göre Samsung, "bellek yarı iletken merkezli süper bilgisayarların 2028 yılına kadar ortaya çıkabileceğinden emin."

    Yakın tarihli diğer raporlar, Samsung'un 4nm verimini iki büyük müşteriyi kazanacağı noktaya kadar geliştirdiğini söylüyor: AMD ve Google. Koreli teknoloji devinin Google'ın Tensor 3 çipini üçüncü nesil 4nm işlem düğümünde üreteceği bildiriliyor. AMD’nin şimdilik hangi ürünlerini Samsung 4nm’de üreteceği ise belirsiz.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 4 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 4 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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