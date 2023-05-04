Samsung, beş yıl içinde TSMC’yi geçmeyi planlıyor

Tam Boyutta Gör Yarı iletken endüstrisi hiç olmadığı kadar büyük ve önemli bir hale geldi. Etrafımızda gördüğümüz her elektronik üründe bulunan çipleri üreten firmalar da dolayısıyla pastadan daha büyük pay alma gayreti içerisinde. Mevcut durumda dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSCM ile rekabet eden Samsung, gelecek vizyonunu açıkladı.

Samsung Cihaz Çözümleri Bölümü başkanı Kye Hyun Kyung, Samsung Semiconductor'ın Tayvanlı rakibi TSMC'nin gerisinde kaldıklarını kabul etti. Samsung'un 4nm teknolojisinin TSMC'nin kabaca iki yıl, 3nm teknolojisinin ise rakibinin yaklaşık bir yıl gerisinde olduğu açıklandı. Ancak başkan, Samsung'un artık bir avantaja sahip olduğunu ve şirketin TSMC'yi geçebileceğini de açıkladı: "Beş yıl içinde TSMC'yi geride bırakabiliriz."

GAA teknolojisine atılan erken adım açığı kapatabilir

Samsung'un önümüzdeki beş yıl içinde TSMC'yi geride bırakabileceği fikri, Samsung'un 3nm döküm sürecinden başlayarak Gate All Around (GAA) teknolojisini kullanmaya niyetli olmasından geliyor. Buna karşın TSMC, 2nm üretime ulaşmadan önce GAA'yı kullanmayacak ve Samsung bunun Tayvanlı rakibini yakalamasını sağlayacağına inanıyor. GAA, Samsung'un halihazırda TSMC tarafından kullanılan süreçlere dayalı olarak hem daha küçük (%45) hem de daha az enerji (%50) tüketen çipler üretmesini sağlayabilecek bir üretim teknolojisi süreci. Kye Hyun Kyung’a göre müşterilerin Samsung üretimi 3nm GAA sürecine tepkisi de iyi seviyede.

Tam Boyutta Gör İlginç bir şekilde Kye Hyun Kyung, Samsung'un bellek yarı iletkenlerinin yapay zeka sunucularının geliştirilmesinde daha önemli hale gelmesini ve NVIDIA GPU'larından daha büyük bir pazar haline gelmesini bekliyor. CEO'ya göre Samsung, "bellek yarı iletken merkezli süper bilgisayarların 2028 yılına kadar ortaya çıkabileceğinden emin."

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Yakın tarihli diğer raporlar, Samsung'un 4nm verimini iki büyük müşteriyi kazanacağı noktaya kadar geliştirdiğini söylüyor: AMD ve Google. Koreli teknoloji devinin Google'ın Tensor 3 çipini üçüncü nesil 4nm işlem düğümünde üreteceği bildiriliyor. AMD’nin şimdilik hangi ürünlerini Samsung 4nm’de üreteceği ise belirsiz.

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Samsung, beş yıl içinde TSMC’yi geçmeyi planlıyor