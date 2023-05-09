Xiaomi Router 7000 tanıtıldı: Aynı anda 600 cihaz, NFC, 2.5G portları

Tam Boyutta Gör Xiaomi Router 7000, resmî olarak Çin’de satışa sunuldu. 115 dolar fiyat etiketiyle, şirketin amiral gemisi 10G router’ından çok daha ucuz ve güçlü bir modem karşımızda. Xiaomi Router 7000 özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

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Xiaomi Router 7000, Qualcomm IPQ 9554 işlemci, 1GB RAM, 128MB flash bellek ile geliyor. Router, dört adet 2.5G ağ bağlantı noktasına sahip. Qualcomm Networking Pro 620, 14nm bir işlemci ve 2.2GHz hızda çalışan dört Cortex-A73 çekirdek içeriyor.

Tam Boyutta Gör Veri aktarım hızı açısından, 2.4G frekans bandında 1376.1 Mbps, 5G bandında 5764.8 Mbps maksimum hıza ulaşabiliyor. Router, ayrıca çift WAN/LAN desteği sunuyor. Cihaz, yedi harici anten, iki dahili antene sahip. Bu antenlerden dördü 2.4G tek frekanslı anten, dördü 5G tek frekanslı anten, biri de NFC anteni.

Router 7000, Xiaomi ve Redmi telefonları akıllı bir şekilde tanıyan ve özel bir oyun hızlandırma kanalı ayarlayan Xiaomi cihazlara özel hızlandırma özelliğine sahip. Router, ayrıca oyun gecikmelerini ve donmaları azaltmak için PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC, telefon ve diğer cihazlar için yazılım hızlandırmayı destekliyor.

Xiaomi Router 7000, gelecek bir güncellemeyle WiFi 7 desteği kazanacak.

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Xiaomi Router 7000 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı