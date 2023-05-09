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    Xiaomi Router 7000 tanıtıldı: Aynı anda 600 cihaz, NFC, 2.5G portları

    Xiaomi, uygun fiyatlı yeni modemini tanıttı. Xiaomi Router 7000, aynı anda 600 cihaza bağlantı sunması ve dört adet 2.5G portuna sahip olmasıyla dikkat çekiyor. 
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    Xiaomi Router 7000 tanıtıldı işte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Router 7000, resmî olarak Çin’de satışa sunuldu. 115 dolar fiyat etiketiyle, şirketin amiral gemisi 10G router’ından çok daha ucuz ve güçlü bir modem karşımızda. Xiaomi Router 7000 özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    Xiaomi Router 7000, Qualcomm IPQ 9554 işlemci, 1GB RAM, 128MB flash bellek ile geliyor. Router, dört adet 2.5G ağ bağlantı noktasına sahip. Qualcomm Networking Pro 620, 14nm bir işlemci ve 2.2GHz hızda çalışan dört Cortex-A73 çekirdek içeriyor.

    xiaomi router 7000 hız kaç mbps Tam Boyutta Gör
    Veri aktarım hızı açısından, 2.4G frekans bandında 1376.1 Mbps, 5G bandında 5764.8 Mbps maksimum hıza ulaşabiliyor. Router, ayrıca çift WAN/LAN desteği sunuyor. Cihaz, yedi harici anten, iki dahili antene sahip. Bu antenlerden dördü 2.4G tek frekanslı anten, dördü 5G tek frekanslı anten, biri de NFC anteni.

    Router 7000, Xiaomi ve Redmi telefonları akıllı bir şekilde tanıyan ve özel bir oyun hızlandırma kanalı ayarlayan Xiaomi cihazlara özel hızlandırma özelliğine sahip. Router, ayrıca oyun gecikmelerini ve donmaları azaltmak için PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC, telefon ve diğer cihazlar için yazılım hızlandırmayı destekliyor.

    Xiaomi Router 7000, gelecek bir güncellemeyle WiFi 7 desteği kazanacak.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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    rusya telefon kodu whatsapp uyurken sürekli yutkunma müteahhit olmak için ne kadar sermaye gerekir fiat punto yorum hgs ihlalli geçiş bakiyeden düşer mi

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