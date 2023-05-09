Xiaomi Router 7000 tanıtıldı: Aynı anda 600 cihaz, NFC, 2.5G portları

Xiaomi Router 7000, Qualcomm IPQ 9554 işlemci, 1GB RAM, 128MB flash bellek ile geliyor. Router, dört adet 2.5G ağ bağlantı noktasına sahip. Qualcomm Networking Pro 620, 14nm bir işlemci ve 2.2GHz hızda çalışan dört Cortex-A73 çekirdek içeriyor.
Router 7000, Xiaomi ve Redmi telefonları akıllı bir şekilde tanıyan ve özel bir oyun hızlandırma kanalı ayarlayan Xiaomi cihazlara özel hızlandırma özelliğine sahip. Router, ayrıca oyun gecikmelerini ve donmaları azaltmak için PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC, telefon ve diğer cihazlar için yazılım hızlandırmayı destekliyor.
Xiaomi Router 7000, gelecek bir güncellemeyle WiFi 7 desteği kazanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah