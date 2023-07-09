ASUS’un 16GB RTX 4060 Ti varyantı ortaya çıktı: RTX 4070’ten daha pahalı olacak

- RTX 4060 Ti’ın ROG STRIX versiyonu fiyatı ile şaşırtacak
- Üreticiler 16GB RTX 4060 Ti hakkında heyecanlı değil
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RTX 4060 Ti’ın ROG STRIX versiyonu fiyatı ile şaşırtacak
Ünlü GPU üreticilerinden olan ASUS, 18 Temmuz’da çıkış yapacak olan 16GB RTX 4060 Ti için ROG STRIX OC varyantını duyurdu. Firma, 8GB RTX 4060 Ti için de ROG STRIX varyantı satışa sunuyor ve bu kart, standart RTX 4060 Ti’dan 90 dolar pahalı. Görünüşe göre ASUS, kartın 16GB modelinde de benzer bir adım atacak.
ITHome tarafından gelen rapora göre RTX 4060 Ti’ın 16GB modeli, ASUS tarafından yaklaşık 650 dolara satılacak. Nvidia’nın bu kart için önerdiği fiyat ise yaklaşık 550 dolar seviyesinde. ASUS’un bu fiyatlandırması, kartın 16GB ROG STRIX OC varyantını RTX 4070’ten bile daha pahalı hale getirecek. Gelen raporların Çin pazarı hakkında olsa da firmanın ABD ve Avrupa pazarında da benzer bir fiyatlandırma uygulaması olası gözüküyor.
Üreticiler 16GB RTX 4060 Ti hakkında heyecanlı değil
ASUS varyantları hakkında çıkan iddiaların yanı sıra birçok ekran kartı üreticisi ve satıcısı RTX 4060 Ti 16GB hakkında heyecanlı değil. Hardwareluxx editörü Andreas Schilling tarafından gelen bilgilere göre üreticiler ve satıcılar, Nvidia’nın bu kartı hakkında ciddi bir reklam kampanyası yapmayı düşünmüyor. Bu kartın RTX 4070’ye yakın fiyatı ve yalnızca 1080p odaklı olması, üreticiler bir hayli soğutmuşa benziyor. Bakalım Nvidia ve ASUS, 16GB RTX 4060 Ti kartları ile başarılı satışlara ulaşabilecek mi?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)