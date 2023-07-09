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    ASUS’un 16GB RTX 4060 Ti varyantı ortaya çıktı: RTX 4070’ten daha pahalı olacak

    Geçtiğimiz aylarda tanıtılan RTX 4060 Ti, önümüzdeki haftalarda satışa çıkacak. 8GB ve 16GB seçenekleri ile gelecek olan kartın ASUS varyantı fiyatı ile dudak uçuklatacak.
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    ASUS'un RTX 4060 Ti varyantı fiyatı ile dudak uçuklatacak Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz mayıs ayında tanıtılan RTX 4060 serisi, 3060 serisinden daha uygun fiyatlı olsa da Nvidia’nın bu kartlarda yaptığı bazı kesintiler potansiyel kullanıcıları oldukça rahatsız etmişti. Geçtiğimiz haftalarda satışa çıkan RTX 4060 ve 8GB RTX 4060 Ti kartlarından sonra üreticiler, 16GB RTX 4060 Ti için hazırlıklara başladı. Bu üreticilerden biri olan ASUS, kartın ROG STRIX varyantı ile potansiyel müşterileri rahatsız edecek.

    RTX 4060 Ti’ın ROG STRIX versiyonu fiyatı ile şaşırtacak

    Ünlü GPU üreticilerinden olan ASUS, 18 Temmuz’da çıkış yapacak olan 16GB RTX 4060 Ti için ROG STRIX OC varyantını duyurdu. Firma, 8GB RTX 4060 Ti için de ROG STRIX varyantı satışa sunuyor ve bu kart, standart RTX 4060 Ti’dan 90 dolar pahalı. Görünüşe göre ASUS, kartın 16GB modelinde de benzer bir adım atacak.

    ITHome tarafından gelen rapora göre RTX 4060 Ti’ın 16GB modeli, ASUS tarafından yaklaşık 650 dolara satılacak. Nvidia’nın bu kart için önerdiği fiyat ise yaklaşık 550 dolar seviyesinde. ASUS’un bu fiyatlandırması, kartın 16GB ROG STRIX OC varyantını RTX 4070’ten bile daha pahalı hale getirecek. Gelen raporların Çin pazarı hakkında olsa da firmanın ABD ve Avrupa pazarında da benzer bir fiyatlandırma uygulaması olası gözüküyor.

    ASUS'un RTX 4060 Ti varyantı fiyatı ile dudak uçuklatacak Tam Boyutta Gör
    Tüm bunların yanı sıra kartın ROG STRIX modelleri, muhtemelen diğer varyantlardan çok daha yüksek performans sunmayacak. TechpowerUP tarafından yapılan incelemede 8GB RTX 4060 Ti’ın üç fanlı ROG STRIX OC versiyonu, diğer modellerden ancak %4-5 daha yüksek performans elde etmiş. Sıcaklık değerleri ise bu varyantlardan yalnızca 3.5 derece daha düşük olarak ölçülmüş.

    Üreticiler 16GB RTX 4060 Ti hakkında heyecanlı değil

    ASUS varyantları hakkında çıkan iddiaların yanı sıra birçok ekran kartı üreticisi ve satıcısı RTX 4060 Ti 16GB hakkında heyecanlı değil. Hardwareluxx editörü Andreas Schilling tarafından gelen bilgilere göre üreticiler ve satıcılar, Nvidia’nın bu kartı hakkında ciddi bir reklam kampanyası yapmayı düşünmüyor. Bu kartın RTX 4070’ye yakın fiyatı ve yalnızca 1080p odaklı olması, üreticiler bir hayli soğutmuşa benziyor. Bakalım Nvidia ve ASUS, 16GB RTX 4060 Ti kartları ile başarılı satışlara ulaşabilecek mi?

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    mk148a 2 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 3 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 5 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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