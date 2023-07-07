Ubisoft, hilecileri "canlarını sıkarak" engelliyor: Yeni gizemli özellikten büyük başarı

Tam Boyutta Gör Ubisoft son zamanlarda hile karşıtı yenilikçi sistemler geliştirmeye odaklanmış durumda. Bir süre önce yayınlanan Rainbow Six Siege topluluk güncellemesinde, stüdyo en yeni iki anti-hile sistemlerinin performansından detaylar paylaştı. Firma, konsollarda fare ve klavye ile hile yapanlar için "MouseTrap" teknolojisi ve "QB" olarak bilinen başka bir gizemli özellik ile hilecilere adeta kök söktürdüğünü bildirdi.

Türünün ilk örneği olan MouseTrap ile birlikte konsollarda fare ve klavye kullanımıyla ilgili raporlarda yüzde 78’lik düşüş sağlandığı açıklandı. Tam olarak kaç konsol oyuncusunun bu tekniği kullandığını bilmiyoruz, ancak sorun yıllardır yaygın olarak rapor ediliyor ve şikayet ediliyor.

Gizemli QB özelliği hilecilerin işini zorlaştırıyor

Öte yandan esas olay ise Ubisoft’un detaylarını sır gibi sakladığı ve QB olarak adlandırdığı hile karşıtı uygulamasında yatıyor. QB hakkında bilinenler son derece sınırlı ancak firma bunu "hile geliştirmeyi daha sıkıcı hale getirmeyi amaçlayan" PC’ye özel bir özellik olarak ifade ediyor. QB’nin nasıl çalıştığı bilinmiyor ancak sağlam bir teori bulunuyor.

Tam Boyutta Gör QB'nin geçen yıl çevrimiçi olduğu sıralarda, Rainbow Six Siege'in Steam versiyonunun birkaç saatte bir küçük güncellemeler aldığı ve bu güncellemelerin de aslında oyunda herhangi bir değişiklik yapmadığı fark edilmişti. Ubisoft muhtemelen günde birkaç kez oyunun .exe dosyasında değişiklik yaparak hile sistemlerinin sürekli olarak uyumsuz olmasını sağlıyor. Dolayısıyla hile geliştiricileri sürekli olarak yazılımlarını güncellemesi gerekiyor ancak bu durum hayli can sıkıcı olduğundan muhtemelen Ubisoft kimsenin bununla uğraşmayacağını düşünüyor.

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Ubisoft, yapılan açıklamada "Şimdiden 10.000'den fazla hilecinin yasaklanmasına katkıda bulunan bu sistemden [QB] harika sonuçlar aldık ve daha yeni başlıyoruz! Ayrıca, bu güncellemenin ardından birkaç hile üreticisinin Siege için hile oluşturmayı bıraktığını ve bu özelliğin kullanıma sunulmasından bu yana topluluğumuzdan oyun içi deneyimleriyle ilgili çok sayıda olumlu geri bildirim aldığımızı öğrendik." ifadeleri kullanıldı.

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