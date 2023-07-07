Ubisoft, hilecileri "canlarını sıkarak" engelliyor: Yeni gizemli özellikten büyük başarı

Türünün ilk örneği olan MouseTrap ile birlikte konsollarda fare ve klavye kullanımıyla ilgili raporlarda yüzde 78’lik düşüş sağlandığı açıklandı. Tam olarak kaç konsol oyuncusunun bu tekniği kullandığını bilmiyoruz, ancak sorun yıllardır yaygın olarak rapor ediliyor ve şikayet ediliyor.
Gizemli QB özelliği hilecilerin işini zorlaştırıyor
Öte yandan esas olay ise Ubisoft’un detaylarını sır gibi sakladığı ve QB olarak adlandırdığı hile karşıtı uygulamasında yatıyor. QB hakkında bilinenler son derece sınırlı ancak firma bunu "hile geliştirmeyi daha sıkıcı hale getirmeyi amaçlayan" PC’ye özel bir özellik olarak ifade ediyor. QB’nin nasıl çalıştığı bilinmiyor ancak sağlam bir teori bulunuyor.
Ubisoft, yapılan açıklamada "Şimdiden 10.000'den fazla hilecinin yasaklanmasına katkıda bulunan bu sistemden [QB] harika sonuçlar aldık ve daha yeni başlıyoruz! Ayrıca, bu güncellemenin ardından birkaç hile üreticisinin Siege için hile oluşturmayı bıraktığını ve bu özelliğin kullanıma sunulmasından bu yana topluluğumuzdan oyun içi deneyimleriyle ilgili çok sayıda olumlu geri bildirim aldığımızı öğrendik." ifadeleri kullanıldı.Kaynakça https://www.pcgamer.com/ubisoft-is-smashing-hackers-by-the-thousands-with-qb-and-we-may-never-find-out-exactly-how-it-works/ https://www.ubisoft.com/en-gb/game/rainbow-six/siege/news-updates/3OjUdY5s7KG9atPnXYucXK Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)