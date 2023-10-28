ASUS, SSD girişli RTX 4060 Ti ekran kartını tanıttı

Tam Boyutta Gör Başarılı teknoloji markalarından olan ASUS, ekran kartlarına yeni bir ürün daha ekledi. Firmanın yeni tanıttığı RTX 4060 Ti, içerisinde bir M.2 NVMe SSD girişi barındırıyor.

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M.2 girişli RTX 4060 Ti karşınızda

Nvidia’nın yeni nesil ekran kartlarından olan RTX 4060 Ti, geçtiğimiz aylarda ASUS tarafından da üretilmeye başlanmıştı. Hem 8GB hem de 16GB RTX 4060Ti için çift fanlı OC Edition satışa sunan firma, yeni modeli ile dikkatleri üzerine çekecek.

ASUS’un yeni RTX 4060 Ti OC Edition ürünü, M.2 SSD girişine sahip olarak geliyor. Bildiğiniz gibi Nvidia’nın RTX 4060 ailesi yalnızca PCIe x8 bağlantısı kullanıyor, bu da geride kullanılamayan bir PCIe x8 bağlantısı bırakıyor. Ancak görünüşe göre ASUS, bu soruna oldukça çekici bir çözüm bulmuş. Yeni RTX 4060 Ti ile oyuncular, ekran kartlarına bir NVMe SSD ekleyebilecek. 80mm uzunluğuna kadar olan NVMe kartlarını destekleyen bu giriş, PCIe 5.0 hızlarını destekliyor. Ayrıca Q-Latch tasarımı sayesinde SSD’ler herhangi bir araç kullanılmadan monte edilebiliyor.

Tam Boyutta Gör ASUS, bu ekran kartını satan alan ve M.2 yuvasını kullanan kullanıcıların ekran kartını BIOS üzerinden performans moduna almasını öneriyor. Performans modu ile ekran kartının fanları daha hızlı çalışıyor ve SSD’nin ısınmasını engelleiyor. Yeni RTX 4060 Ti şimdilik yalnızca Finlandiya’da listelendi ve fiyatı 558 Euro olarak belirlenmiş durumda. Bu da SSD girişli bu kartı, standart versiyondan 60 Euro daha pahalı yapıyor. Sizce M.2 girişli ekran kartları mantıklı mı?

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NVMe SSD girişli RTX 4060 Ti tanıtıldı