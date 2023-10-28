ASUS, SSD girişli RTX 4060 Ti ekran kartını tanıttı

M.2 girişli RTX 4060 Ti karşınızda
Nvidia’nın yeni nesil ekran kartlarından olan RTX 4060 Ti, geçtiğimiz aylarda ASUS tarafından da üretilmeye başlanmıştı. Hem 8GB hem de 16GB RTX 4060Ti için çift fanlı OC Edition satışa sunan firma, yeni modeli ile dikkatleri üzerine çekecek.
ASUS’un yeni RTX 4060 Ti OC Edition ürünü, M.2 SSD girişine sahip olarak geliyor. Bildiğiniz gibi Nvidia’nın RTX 4060 ailesi yalnızca PCIe x8 bağlantısı kullanıyor, bu da geride kullanılamayan bir PCIe x8 bağlantısı bırakıyor. Ancak görünüşe göre ASUS, bu soruna oldukça çekici bir çözüm bulmuş. Yeni RTX 4060 Ti ile oyuncular, ekran kartlarına bir NVMe SSD ekleyebilecek. 80mm uzunluğuna kadar olan NVMe kartlarını destekleyen bu giriş, PCIe 5.0 hızlarını destekliyor. Ayrıca Q-Latch tasarımı sayesinde SSD’ler herhangi bir araç kullanılmadan monte edilebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.