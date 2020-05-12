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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Asus yeni uçan kalesini duyurdu

    Asus Flying Fortress 8 adındaki oyuncu dizüstü modelinde onuncu nesil Intel Core H mobil işlemciler ve Nvidia GeForce GTX 1600 serisi ekran kartları yer alıyor.
    4 gün
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Asus yeni uçan kalesini duyurdu
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    Oyuncu donanımları pazarında Republic of Gamers yani ROG markası ile yakından tanıdığımız Asus zaman zaman farklı isimlendirmeler altında da oyuncu ürünleri tanıtıyor. Asus Flying Fortress oyuncu dizüstü bunlardan birisi.

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    Asus Flying Fortress 8 özellikleri ve fiyatı

    Asus Flying Fortress oyuncu dizüstü serisi biraz daha Çin pazarı düşünülerek hazırlanmış. Serinin yeni üyesi çıtayı biraz daha yukarı çekiyor. Uçan kale anlamına gelen Asus Flying Fortress 8 oyuncu dizüstü modeli 15.6 inçlik LCD ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. Ekran 144Hz tazleme hızına çıkabiliyor. İnce ekran çerçeveleri sayesinde biraz daha kompakt bir kasa elde edilmiş.

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    İşlemci tarafında onuncu nesil Core i5-10300H ve Core i7-10750H seçeneklerine yer veren dizüstü modelinde GeForce GTX 1650, GTX 1650 Ti ve GTX 1660 Ti ekran kartı seçenekleri sunuluyor. 8GB/16GB RAM yanında 512GB ve üzerinde depolama seçenekleri mevcut.

    Asus Aura RGB aydınlatma ile donatılan klavyenin tuş basış mesafesi 1.8mm. HDMI 2.0b, USB Tip-C, USB Tip-A gibi girişleri olan Asus Flying Fortress 8 için 830$ başlangıç fiyatı mevcut ve Çin’de satışa sunulacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/05/11/asus-flying-fortress-8-gaming-laptop-with-nvidia-gtx-1660-ti-launched/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    engingursen 3 gün
    şöyle bir donanıma 10 15 bin istenecek. Yazık bence
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    Execuvite (Melik Bey) 3 gün
    Bu Asus Android'de ne oldu arkadaşlar bilen var mı bir ara telefonları vardı falan sonra daha duymadım
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    Present-Mic 3 gün
    tuf a15'in intelli versiyonu, pek iyi bir seçenek sayılmaz. bunun yerine rog modelleri daha iyi bir seçim olur.
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    Musty3535123 4 gün
    şu donanıma verilen 12-15 bine yazık. laptop fiyatları ne kadar uçuk.
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    drjacob (... ) 4 gün
    Türkiye'de en az 15k olur
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