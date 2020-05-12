Asus yeni uçan kalesini duyurdu

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Oyuncu donanımları pazarında Republic of Gamers yani ROG markası ile yakından tanıdığımız Asus zaman zaman farklı isimlendirmeler altında da oyuncu ürünleri tanıtıyor. Asus Flying Fortress oyuncu dizüstü bunlardan birisi.

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Asus Flying Fortress 8 özellikleri ve fiyatı

Asus Flying Fortress oyuncu dizüstü serisi biraz daha Çin pazarı düşünülerek hazırlanmış. Serinin yeni üyesi çıtayı biraz daha yukarı çekiyor. Uçan kale anlamına gelen Asus Flying Fortress 8 oyuncu dizüstü modeli 15.6 inçlik LCD ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. Ekran 144Hz tazleme hızına çıkabiliyor. İnce ekran çerçeveleri sayesinde biraz daha kompakt bir kasa elde edilmiş.

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İşlemci tarafında onuncu nesil Core i5-10300H ve Core i7-10750H seçeneklerine yer veren dizüstü modelinde GeForce GTX 1650, GTX 1650 Ti ve GTX 1660 Ti ekran kartı seçenekleri sunuluyor. 8GB/16GB RAM yanında 512GB ve üzerinde depolama seçenekleri mevcut.

Asus Aura RGB aydınlatma ile donatılan klavyenin tuş basış mesafesi 1.8mm. HDMI 2.0b, USB Tip-C, USB Tip-A gibi girişleri olan Asus Flying Fortress 8 için 830$ başlangıç fiyatı mevcut ve Çin’de satışa sunulacak.

https://www.gizmochina.com/2020/05/11/asus-flying-fortress-8-gaming-laptop-with-nvidia-gtx-1660-ti-launched/

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