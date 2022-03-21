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    Asus’a ait bazı yönlendiricilerde zararlı yazılım riski

    Asus markasına ait pek çok WiFi5 yönlendirici modeline hedef alan bir zararlı yazılım tespit edildi. Rus kaynaklı zararlı yazılım için Asus gerekli güncellemeleri yayınlamış durumda.
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    Asus
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    Son dönemde Rusya kaynaklı zararlı yazılım saldırılarına sıkça rastlamaya başladık. Kullanıcı güvenliğini riske atan bu saldırılara karşı geliştiriciler de uyarılar yapıyor. Asus’un belirli yönlendirici modellerinde risk ortaya çıktı.

    Asus yönlendiricilerde risk

    Asus’un WiFi 5 odaklı yönlendiricilerini hedef alan zararlı yazılım Cyclops Blink adını taşıyor ve Sandworm APT adlı Rus hacker grubuna ait. Trend Micro tarafından keşfedilen yazılım oldukça ilginç bir özelliğe sahip.

    Doğrudan ağa bir zararı olmayan yazılım kendisini entegre flash bellekte saklıyor ve fabrika ayarlarına dönülse bile silinemiyor. Asus henüz zararlı yazılımın nasıl bir etki bıraktığını açıklamadı ancak bir yama hazırlamış durumda. Kullanıcıların bu yamaları kurmaları istenirken uzak kontrol özelliği kullanılacaksa mutlaka karmaşık bir şifre kombinasyonu tavsiye ediliyor. Zararlı yazılımdan etkilenen yönlendirici modelleri şu şekilde:

    • GT-AC5300 (3.0.0.4.386.xxxx sürümü)
    • GT-AC2900 (3.0.0.4.386.xxxx sürümü)
    • RT-AC5300 (3.0.0.4.386.xxxx sürümü)
    • RT-AC88U (3.0.0.4.386.xxxx sürümü)
    • RT-AC3100 (3.0.0.4.386.xxxx sürümü)
    • RT-AC86U (3.0.0.4.386.xxxx sürümü)
    • RT-AC68U, AC68R, AC68W, AC68P (3.0.0.4.386.xxxx sürümü)
    • RT-AC66U_B1 (3.0.0.4.386.xxxx sürümü)
    • RT-AC3200 (3.0.0.4.386.xxxx sürümü)
    • RT-AC2900 (3.0.0.4.386.xxxx sürümü)
    • RT-AC1900P, RT-AC1900P (3.0.0.4.386.xxxx sürümü)
    • RT-AC87U (EOL)
    • RT-AC66U (EOL)
    • RT-AC56U (EOL)
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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    K
    kombinciniz 8 saat önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 4 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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