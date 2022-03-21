Asus’a ait bazı yönlendiricilerde zararlı yazılım riski

Tam Boyutta Gör

Son dönemde Rusya kaynaklı zararlı yazılım saldırılarına sıkça rastlamaya başladık. Kullanıcı güvenliğini riske atan bu saldırılara karşı geliştiriciler de uyarılar yapıyor. Asus’un belirli yönlendirici modellerinde risk ortaya çıktı.

Asus yönlendiricilerde risk

Asus’un WiFi 5 odaklı yönlendiricilerini hedef alan zararlı yazılım Cyclops Blink adını taşıyor ve Sandworm APT adlı Rus hacker grubuna ait. Trend Micro tarafından keşfedilen yazılım oldukça ilginç bir özelliğe sahip.

Asus ZenWiFi Pro XT12 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 sa. önce eklendi

Doğrudan ağa bir zararı olmayan yazılım kendisini entegre flash bellekte saklıyor ve fabrika ayarlarına dönülse bile silinemiyor. Asus henüz zararlı yazılımın nasıl bir etki bıraktığını açıklamadı ancak bir yama hazırlamış durumda. Kullanıcıların bu yamaları kurmaları istenirken uzak kontrol özelliği kullanılacaksa mutlaka karmaşık bir şifre kombinasyonu tavsiye ediliyor. Zararlı yazılımdan etkilenen yönlendirici modelleri şu şekilde:

GT-AC5300 (3.0.0.4.386.xxxx sürümü)

GT-AC2900 (3.0.0.4.386.xxxx sürümü)

RT-AC5300 (3.0.0.4.386.xxxx sürümü)

RT-AC88U (3.0.0.4.386.xxxx sürümü)

RT-AC3100 (3.0.0.4.386.xxxx sürümü)

RT-AC86U (3.0.0.4.386.xxxx sürümü)

RT-AC68U, AC68R, AC68W, AC68P (3.0.0.4.386.xxxx sürümü)

RT-AC66U_B1 (3.0.0.4.386.xxxx sürümü)

RT-AC3200 (3.0.0.4.386.xxxx sürümü)

RT-AC2900 (3.0.0.4.386.xxxx sürümü)

RT-AC1900P, RT-AC1900P (3.0.0.4.386.xxxx sürümü)

RT-AC87U (EOL)

RT-AC66U (EOL)

RT-AC56U (EOL)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.