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    Asus ZenWiFi Pro XT12 yönlendirici yüksek hızlara ulaşıyor

    Asus ZenWiFi Pro XT12 yönlendiricisi üç bant ile rekor aktarım hızlarına ulaşırken Asus örgü ağ sistemi ile kapsama alanını oldukça fazla bir şekilde geliştirebiliyor. 
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    Asus ZenWiFi Pro XT12 özellikleri ve fiyatı
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    Yönlendirici ürünlerine son dönemde olan ilginin artması üzerine üreticiler de vitas arttırıyor. Asus hem yüksek hızlara ulaşan hem de ağ örgü sistemine katılabilen ZenWifi serisine ait yönlendiricisini duyurdu.

    Asus ZenWiFi Pro XT12 özellikleri ve fiyatı

    Asus ZenWiFi Pro XT12 yönlendirici modeli WiFi 6 standardını kullanıyor. İki adet 5GHz bandı ve 1 adet 2.5GHz bandı ile toplamda 11000Mbps hızlara ulaşabiliyor. Bir 5GHz bandını ara bağlantı için ayırarak daha hızlı ve dengeli iletişim sağlıyor.

    Broadcom WiFi yongası ve 2GHz hızında çalışan bir işlemciye sahip olan yönlendirici RangeBoost Plus teknolojisi sayesinde yüzde 38 daha fazla kapsama alanı sunuyor. 2.5GbE bağlantısı ile de kablolu iletişim yüksek hızlara ulaşabiliyor.

    ASUS AiMesh örgü sistemine de uyumlu olan yönlendirici yaklaşık 550 metre kare olan kapsama alanını ek örgü ağı cihazlarıyla çok daha fazla genişletebiliyor. Asus ZenWiFi Pro XT12 yönlendirici modeli için 509.95 Avro fiyat etiketine sahip. İkili paket ise 859.95 Avro.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    K
    kombinciniz 5 saat önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 4 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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