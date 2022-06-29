Laptopun menteşesi kırıldığında yapabileceğiniz 4 şey

Laptopların özellikle uzun vadede bozulmasının en yaygın nedenlerinden biri onu dizüstü bilgisayar yapan şeyin yani menteşelerinin kırılması. Menteşeler hareketli parçalar ve bunlar istesek de istemesek de zamanla bozuluyor. Dikkatli olmak uzun süre sorunsuz kullanım sağlayabilir ancak bu sorunun çıkması kaçınılmaz. Peki, laptop menteşe sorunu nasıl çözülür?

Dizüstü bilgisayarınızın menteşesi zarar gördüğünde ne yapmalısınız? Tamir edebilir misiniz, böyle mi kullanırsınız? Adımlarda size yol göstereceğiz.

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Hemen kullanmayı bırakın

Yapmanız gereken ilk şey anında kullanmayı bırakmak olmalıdır. Dizüstü bilgisayar modeline bağlı olarak menteşe kırılması küçük bir sorun veya felaketle sonuçlanan bir sorun olabilir. Menteşeyle birlikte ekrana güç sağlayan kablo gibi önemli bileşenlere zarar verme olasılığınız var. Bu nedenle güvenlik için dokunmayın, kapatın.

Dizüstü bilgisayar zaten açıksa kapatmaya çalışmayın, kapalıysa açmaya çalışmayın. Menteşeyi kullanmak dizüstü bilgisayarınıza daha fazla zarar verebilir ve hatta daha önce kırılmamış bir şeyi bile kırabilirsiniz.

Bir teknisyene götürün

Bir sonraki adım, bir teknisyene götürmek olmalıdır. Menteşe kırılması nedeniyle hasarı ve ekran bağlantılarında önemli bir hasar olup olmadığını değerlendirmeniz gerekir. Her şey çalışıyorsa kullanmaya devam etmekte sorun olmayacağını düşünebilirsiniz ancak hasar zamanla daha da kötüye gidebilir ve sonunda ekranın işlevselliğini etkileyebilir. Bu da istemeyeceğiniz bir şey.

Gerekmedikçe teknisyen yardımı olmadan açmaya ya da kapamaya çalışmayın. Teknisyen, dizüstü bilgisayarınızı sökecek, hasarı değerlendirecek ve tamir için uygun olup olmadığını size bildirecektir. Çoğu zaman bilgisayarın kasasında bir hasar olmadıkça aşırı karmaşık onarım gerçekleştirilmez

Tamir edilebilir mi öğrenin

Laptopun onarımı mümkünse fiyat alın. Menteşe tamiri için belirlenen fiyat menteşenin yapısına, dahili kablolara, fazlasına bağlı olarak değişebiliyor. Ancak yeni bir dizüstü bilgisayar satın almayı gerektirecek kadar maliyetli değil. Bilgisayarınız kırık menteşeyle çalışmaya devam edebiliyorken tamir ettirmek ve normal şekilde kullanmak çok daha rahat olacaktır. Tamiri mümkün değilse evde tek başınıza yapmaya kalkışmayın.

Düzeltilemiyorsa ne yapmalısınız?

Laptop menteşe tamiri çok pahalı gelebilir veya menteşe onarılamayacak kada kırılmış olabilir; endişelenmeyin. Dizüstü bilgisayarınızı uzun süre bu şekilde kullanabilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınız çalışıyorsa, menteşe dışında her şey yolundaysa bir masaya koyabilir, sık sık taşıyamayacağınız için kalıcı veya geçici bir yer belirleyebilirsiniz.

Çıkarılabilir bataryaya sahipse, bataryayı çıkarmak en iyisidir. Bilgisayarı kalıcı bir yere koyup hep şarjda tutmak pil sağlığını önemli ölçüde azaltabilir, fiziksel hasara da yol açabilir. Bu sefer pilin şişmesi sorunuyla başa çıkmanız gerekebilir.

Açamıyorsanız veya bir parçası bozulduysa (ekranı gibi), bu şekilde de monitör, fare, klavye bağlayarak masaüstü PC olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

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