Ultra ince ve güçlü laptop: Xiaomi Book Pro 14 tanıtıldı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi Book Pro 14 resmi olarak tanıtıldı. Yeni Xiaomi laptop, Intel Core Ultra X7 358H işlemciye kadar yapılandırılabilen "ultra ince" Panther Lake işlemcili dizüstü bilgisayar olarak geliyor.

Xiaomi Book Pro 14 özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Xiaomi Book Pro 14, yüksek mukavemetli karbon fiber alt kaplamayla birleştirilmiş yekpare döküm magnezyum alaşımlı gövde kullanıyor. Xiaomi, klavye destek plakasının da daha hafif titanyum alaşımlı bir yapıya sahip olduğunu belirtiyor. Bu tasarım, dizüstü bilgisayarın yalnızca 1.08 kg ağırlığında ve 14.95 mm inceliğinde olmasını sağlıyor.

Performansa gelince, Xiaomi dizüstü bilgisayar, en yeni Intel Core Ultra X7 358H işlemciye sahip. Bu çipin verimli çalışmasını sağlamak için Xiaomi, yüksek hızlı sessiz bir fan ve üç boyutlu hava akışı sistemi ile birlikte büyük bir (10.000 mm²) buhar odası soğutma modülü eklediğini söylüyor. Xiaomi, bu kurulumun dizüstü bilgisayarın 50W'a kadar performans sağlayabildiğini iddia ediyor.

Xiaomi Book Pro 14, 32 GB'a kadar RAM ve 1 TB SSD depolama alanıyla geliyor. Xiaomi, dizüstü bilgisayarın 4K video düzenleme ve AAA oyunları 60FPS’in üzerinde oynatmak için yeterli güce sahip olduğunu söylüyor. Laptopta yerleşik grafik işlem birimi (Intel 12 Xe iGPU) yer alıyor.

Xiaomi Book Pro 14, açık mavi, beyaz ve gri olmak üzere üç farklı renkle satışa sunulacak. Resmi çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı.

Yeni Book Pro 14, Xiaomi'nin dizüstü bilgisayar stratejisinde önemli bir adım. Şirket, son yıllarda çoğunlukla RedmiBook serisine odaklanırken, Xiaomi marka dizüstü bilgisayarlar daha az güncelleme gördü. Modern Intel Core Ultra işlemcilere sahip yeni ultra ince bir model sunarak, Xiaomi ana markası altında premium dizüstü bilgisayarlara yeniden odaklandığının sinyalini veriyor. Gelecekteki cihazlarda yapay zeka özelliklerinin ve daha derin ekosistem özelliklerinin entegre edilmesi bekleniyor.

