Asus Zenfone 10 özellikleri sızdırıldı: Kompakt amiral gemisi geliyor

Asus ZenFone 10 beklenen özellikleri
Asus ZenFone 10, 5.9 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekrana sahip olacak. Köşedeki delik çentik, 32MP selfie kamerasını barındırıyor. Arkada Samsung’un 200MP kamerasına 8MP ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Zenfone 10, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile gelecek. 8GB / 16GB RAM, 256GB / 512GB depolama alanı seçenekleriyle gelecek. Yeni ZenFone, 5000 mAh bataryadan güç alacak ancak hızlı şarj değeri hakkında bilgi yok.
ZenFone 10, metal çerçeve, plastik arka gövdeye sahip olacak. Ekran içi parmak izi okuyucu, 3.5mm kulaklık girişi, çift hoparlör, diğer özellikler arasında.
Asus ZenFone 10 beklenen fiyatı
Kırmızı, siyah, gri, yeşil, beyaz/gümüş renk seçenekleriyle gelecek Asus Zenfone 10’un fiyatı 749 dolardan başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D