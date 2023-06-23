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    Asus Zenfone 10 özellikleri sızdırıldı: Kompakt amiral gemisi geliyor

    Asus ZenFone 10’un tasarım ve renk seçeneklerini gösteren görsellerin ardından teknik özellikleri ortaya çıktı. ZenFone 10, kompakt boyutta amiral gemisi telefon olarak karşımıza çıkacak.
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    Asus ZenFone 10 özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Asus, yeni üst seviye akıllı telefonu ZenFone 10 modelini 29 Haziran’da küresel pazarda resmî olarak tanıtacak. Telefonun basın görsellerinin sızdırılmasının ardından hakkında hemen her şey ortaya çıktı. İşte Asus ZenFone 10’un özellikleri:

    Asus ZenFone 10 beklenen özellikleri

    Asus ZenFone 10, 5.9 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekrana sahip olacak. Köşedeki delik çentik, 32MP selfie kamerasını barındırıyor. Arkada Samsung’un 200MP kamerasına 8MP ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Zenfone 10, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile gelecek. 8GB / 16GB RAM, 256GB / 512GB depolama alanı seçenekleriyle gelecek. Yeni ZenFone, 5000 mAh bataryadan güç alacak ancak hızlı şarj değeri hakkında bilgi yok.

    ZenFone 10, metal çerçeve, plastik arka gövdeye sahip olacak. Ekran içi parmak izi okuyucu, 3.5mm kulaklık girişi, çift hoparlör, diğer özellikler arasında.

    Asus ZenFone 10 beklenen fiyatı

    Kırmızı, siyah, gri, yeşil, beyaz/gümüş renk seçenekleriyle gelecek Asus Zenfone 10’un fiyatı 749 dolardan başlayacak.

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    E
    ertu55 43 dakika önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 4 saat önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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