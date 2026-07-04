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    Xiaomi, güncelleme desteğini kestiği yeni cihazları açıkladı

    EoL listesine alınan Xiaomi, Redmi ve Poco telefon ve tablet modellerine güvenlik yamaları dahil yazılım güncelleme desteği kesiliyor. Xiaomi, birkaç cihazı daha ömrünü tamamlayanlar listesine ekledi.

    xiaomi redmi poco güncelleme desteği kesilen modeller Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, bazı Xiaomi, Poco ve Redmi akıllı telefonlarını güncelleme desteği sonlanan cihazlar listesine ekledi. Xiaomi 12 ve Poco X5 serisi dahil olmak üzere etkilenen cihazlar artık yazılım ya da güvenlik güncellemeleri almayacak.

    Güncelleme almayacak Xiaomi, Redmi ve Poco telefonlar

    Xiaomi, bazı popüler premium ve orta sınıf akıllı telefonları için yazılım desteğini sonlandırıyor. Xiaomi 12 serisi, Poco X5 serisi ve Redmi modelleri artık Xiaomi'nin EoL listesine eklendi. Bu, cihazların Android veya HyperOS güncellemeleri, yeni özellikler, hata düzeltmeleri ya da gelecekteki güvenlik yamalarını artık almayacakları anlamına geliyor.

    Xiaomi’nin yazılım güncellemesi göndermeyeceği yeni cihazlar arasında, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12S Ultra ile birlikte Xiaomi Pad 6 ve Xiaomi Pad 6 Pro yer alıyor. Ayrıca Poco X5 5G ve POCO X5 Pro 5G’nin bölgesel varyantları ve Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E ve Redmi 10 5G  dahil olmak üzere Redmi modelleri için destek kesildi.

    Bu cihazlardan bazıları Xiaomi'nin vaat ettiği güncelleme politikasına göre zaten büyük işletim sistemi güncellemelerini almayı bırakmıştı. Normal şekilde çalışmaya devam edecek olsalar da, Xiaomi'nin yeni keşfedilen güvenlik açıklarını gidermesi veya performans iyileştirmeleri sunması olası değil, bu nedenle cihazınız listedeyse yeni bir modele geçmeyi düşünmelisiniz.

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