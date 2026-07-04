Xiaomi, güncelleme desteğini kestiği yeni cihazları açıkladı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, bazı Xiaomi, Poco ve Redmi akıllı telefonlarını güncelleme desteği sonlanan cihazlar listesine ekledi. Xiaomi 12 ve Poco X5 serisi dahil olmak üzere etkilenen cihazlar artık yazılım ya da güvenlik güncellemeleri almayacak.

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Güncelleme almayacak Xiaomi, Redmi ve Poco telefonlar

Xiaomi, bazı popüler premium ve orta sınıf akıllı telefonları için yazılım desteğini sonlandırıyor. Xiaomi 12 serisi, Poco X5 serisi ve Redmi modelleri artık Xiaomi'nin EoL listesine eklendi. Bu, cihazların Android veya HyperOS güncellemeleri, yeni özellikler, hata düzeltmeleri ya da gelecekteki güvenlik yamalarını artık almayacakları anlamına geliyor.

Xiaomi’nin yazılım güncellemesi göndermeyeceği yeni cihazlar arasında, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12S Ultra ile birlikte Xiaomi Pad 6 ve Xiaomi Pad 6 Pro yer alıyor. Ayrıca Poco X5 5G ve POCO X5 Pro 5G’nin bölgesel varyantları ve Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E ve Redmi 10 5G dahil olmak üzere Redmi modelleri için destek kesildi.

Bu cihazlardan bazıları Xiaomi'nin vaat ettiği güncelleme politikasına göre zaten büyük işletim sistemi güncellemelerini almayı bırakmıştı. Normal şekilde çalışmaya devam edecek olsalar da, Xiaomi'nin yeni keşfedilen güvenlik açıklarını gidermesi veya performans iyileştirmeleri sunması olası değil, bu nedenle cihazınız listedeyse yeni bir modele geçmeyi düşünmelisiniz.

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