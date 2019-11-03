Asus Zenfone 6 için Android 10 güncellemesi dağıtılmaya başlandı

Tam Boyutta Gör

Mobil stratejisinde büyük değişiklikler yapan Asus, oyun telefonlarıyla dikkat çekmeyi başarmıştı. Bu dikkati bir de herkese hitap eden bir cihazla taçlandıran firma, kitlelere hitap etmeyi başardı ve cihazıyla oldukça iyi bir çıkış yakaladı. Bu cihazla ilgili olarak bir diğer güzel haber de şimdi geldi: Zenfone 6, Android 10 sürümüne güncelleniyor.

Tam Boyutta Gör

809,89MB boyutundaki güncelleme, cihazın yazılım sürümünü 17.1810.1910.63’e yükseltiyor ve ZenUI 6 arayüzüne sahip şekilde geliyor. Arayüzde hemen hemen hiç değişiklik yer almasa da cihazın Android 10 tabanında çalışıyor oluşu, yeni özelliklerin hepsini Zenfone 6 kullanıcılarına sunuyor.

Ayrıca Bkz. "KYC prosedürünün arkasındaki tehlike"

Cihazın uluslararası sürümü için parçalı bir şekilde dağıtılmaya başlanan güncelleme, kullanıcıların tamamına kısa süre içerisinde ulaşacak. Asus tarafından yapılan açıklamaya göre ise kaynak kod da önümüzdeki haftalarda sunulacak.

https://www.xda-developers.com/asus-zenfone-6-android-10-update/