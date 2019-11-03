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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Asus Zenfone 6 için Android 10 güncellemesi dağıtılmaya başlandı

    Asus'un oyuncu telefonlarının yanında kullanıcılarına sunduğu amiral gemisi modeli Zenfone 6, Android'in en yenisi Android 10 sürümüne güncellendi. Kernel kaynak kodu ise sonraki haftalarda sunulacak.
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    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Asus Zenfone 6 için Android 10 güncellemesi dağıtılmaya başlandı
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    Mobil stratejisinde büyük değişiklikler yapan Asus, oyun telefonlarıyla dikkat çekmeyi başarmıştı. Bu dikkati bir de herkese hitap eden bir cihazla taçlandıran firma, kitlelere hitap etmeyi başardı ve cihazıyla oldukça iyi bir çıkış yakaladı. Bu cihazla ilgili olarak bir diğer güzel haber de şimdi geldi: Zenfone 6, Android 10 sürümüne güncelleniyor.

    Asus Zenfone 6 için Android 10 güncellemesi dağıtılmaya başlandı
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    809,89MB boyutundaki güncelleme, cihazın yazılım sürümünü 17.1810.1910.63’e yükseltiyor ve ZenUI 6 arayüzüne sahip şekilde geliyor. Arayüzde hemen hemen hiç değişiklik yer almasa da cihazın Android 10 tabanında çalışıyor oluşu, yeni özelliklerin hepsini Zenfone 6 kullanıcılarına sunuyor. 

    Ayrıca Bkz. "KYC prosedürünün arkasındaki tehlike"

    Cihazın uluslararası sürümü için parçalı bir şekilde dağıtılmaya başlanan güncelleme, kullanıcıların tamamına kısa süre içerisinde ulaşacak. Asus tarafından yapılan açıklamaya göre ise kaynak kod da önümüzdeki haftalarda sunulacak.



    https://www.xda-developers.com/asus-zenfone-6-android-10-update/ Yorum Yaz
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    Bloodin 2 hf. en beğenilen
    Yahu yapmayın arkadaş Asus Zenfone 6 ve ROG Phone haberlerini, adamlar Türkiye'yi takmıyor, cihazları getirmiyor, siz de azcık tepki ortaya koyun, yapmayın şunların haberlerini, yokmuş gibi davranın...
    Yahu yapmayın arkadaş Asus Zenfone 6 ve ROG Phone haberlerini, adamlar Türkiye'yi takmıyor, cihazları getirmiyor, siz de azcık tepki ortaya koyun, yapmayın şunl...
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    MetalWave 2 hf.
    türkiyeye gelmesini çok istediğim telefon
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    intel7mix 2 hf.
    Asus Trükiye acaba ülkeye yen icihazları neden getirmiyor. Bir video gelsede nedenini bilsek.
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    Bloodin 2 hf. en beğenilen
    Yahu yapmayın arkadaş Asus Zenfone 6 ve ROG Phone haberlerini, adamlar Türkiye'yi takmıyor, cihazları getirmiyor, siz de azcık tepki ortaya koyun, yapmayın şunların haberlerini, yokmuş gibi davranın...
    Yanıtla +14
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    uygar0683 2 hf.
    1,5 sene önce çıkan Asus 5 kullanıcısıyim ama kesinlikle önermiyorum, kamera bozuldu sıvı teması dediler, anakart değişecek dediler kızdım,AliExpress den 50 liraya alıp kendim değiştirdim, batarya 1,5 yılda bozuldu, şarj olmuyor, gittim batarya aldım, daha bir sürü şey, Asus pişmanlıktır
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    Hemrety 2 hf.
    Asus telefon almayı önermiyorum. Kendim zenfone 3 kullanıcısıyım. Garantim bittikten bir kaç ay sonra kamera odağım bozuldu yedek parçası yetkili servis dışında bulamadım ve yetkili servisten 270tl'ye değiştirtdim. Bu sorunun ardından 1 ay geçti ki şarj girişi sıkıntı çıkarmaya başladı. En son verdikleri yazılım buglarla dolu. Kullanıcı arayüzü saçma sapan yerlerde ken kendine çöküyor. Hiçbir şekilde bugfix yayınlamadılar. Ve bu sorunlar devam eden zenfone serilerinde de çıktı benzer olarak.
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    Usbehci 2 hf.
    Alacaktım şu cihazı ama gsmarena'da anakart arızası şikayetinden başka bir şey yok. Var mı yurtdışında olup tecrübelemiş arkadaşlar?
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