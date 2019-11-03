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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    KYC prosedürünün arkasındaki tehlike

    Son BitMEX veri sızıntısının ardından, merkezi olmayan finans girişimlerinde çalışan avukat ve genel müşavir Jake Chervinsky, ''Müşterinizi Tanıyın (KYC)'' prosedürünü sorguladı.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    KYC prosedürünün arkasındaki tehlike
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    Jake Chervinsky, 1 Kasım'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, KYC gereksinimlerini ''iki ucu keskin bir kılıç'' olarak nitelendiriyor. KYC'nin kullanıcıları denetlemek ve yasa dışı işlemleri izlemek açısından faydalı olduğunu, fakat kullanıcı bilgilerinin kimlik hırsızlığına veya hack olaylarına maruz kalabileceğini de belirtti. Bu yüzden, aslında faydalı olarak gözüken KYC sürecinin yeniden gözden geçirilmesinin zamanının geldiğini düşünüyor.

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    Chervinsky, BitMEX tarafından kullanılan kimlik prosedürlerini ayrıntılı olarak bilmediğini, ancak “hesap tabanlı bir model kullanmanın kendi başına bir KYC şekli olduğunu” iddia ediyor. Merkezileştirilmiş sunucularda büyük miktarda kişisel kimlik bilgilerini depolamanın ciddi etkileri olduğunu açıkladı.

    BitMEX borsası dün yaptığı açıklamada, toplu e-posta işleminde bir ihmal yaptıklarını ve kullanıcı e-postalarını yanlışlıkla sızdırdığını kabul etti. Ağustos ayında Binance da benzer şekilde KYC belgeleri ve kullanıcı fotoğrafları ile alakalı bir sızdırma vakası yaşamıştı.

    KYC prosedürünün arkasındaki tehlike
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    Kullanıcı bilgilerinin güvenliği açısından, üçüncü parti şirketler tarafından yüksek güvenlikli global KYC süreçleri yapılabilir veya Chervinsky'nin dediği gibi süreç komple baştan gözden geçirilip farklı tedbirler alınabilir.



    https://cointelegraph.com/news/lawyer-asks-whether-kyc-is-worth-exposing-users-to-hacking-and-id-theft Yorum Yaz
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