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Asus'dan 890FX çipsetli yeni anakart: M4A89TD PRO

9 yıl
15,8b
1
14
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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890FX çipsetli Crosshair IV Formula modelini yakın plana aldığımız Asus, ürün gamını 890FX çipsetli yeni bir model ile genişletiyor.Firma tarafından M4A89TD PRO olarak isimlendirilen yeni anakart, 6 çekirdekli Phenom II X6'lar dahil olmak üzere mevcut tüm AMD işlemcilere destek sunmakta.

Full ATX formunda olan Asus M4A89TD PRO'nin en dikkat çekici özellikleri olarak Core Unlocker ve Turbo Unlocker teknolojileri gösterilebilir. Core Unlocker teknolojisi ile kullanıcılar uygun işlemcilerde, kapalı olan çekirdekleri açabiliyor ki bu özellik 8 serisi çipsetlerde doğal olarak verilmiyor.

Turbo Unlocker teknolojisi ise Asus'un, AMD'nin Turbo Core ve Intel'in Turbo Boost teknolojilerine karşı geliştirdiği kendi çözümü. Bu teknoloji sayesinde AMD işlemcilerde çekirdek frekansı otomatik olarak arttırılabiliyor ki Asus, Turbo Unlocker'ın Turbo Core'den daha iyi olduğunu belirtiyor.

Dört adet DIMM slotu üzerinden 2000MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunan anakart 6+2 fazlı güç tasarımıyla gelişyor. Başta uzun ömürlü kapasitörleri olmak üzere komponent kalitesiyle öne çıkan anakart, soğutucu tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Üzerinde iki adet PCIe x16 slotu bulunan ve 16x+16x konfigürasyonunda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan anakart, SB850 güney köprüsü sayesinde 6 adet SATA-III portuna da sahip. Aynı zamanda iki adet USB 3.0 konnektörüyle gelen kart, EPU teknolojisiyle enerji verimli bir kullanıma da sunuyor.

Asus'a özgü ExpressGate anında hazır işletim sistemi ile Turbo V hız aşırtma teknolojisi gibi özelliklere de sahip olan anakart, Gigabit Ethernet ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ses gibi detayları da beraberinde getiriyor. Yaygın satışına yeni yeni başlanacak anakartın TR fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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sertaca 8 yıl
asus un bilgisayar dünyasındaki yeri tartışılmaz, crosshair serisi ile de istediği çizgiyi yakaladığına inanıyorum.
Asus a da başarılar.
Sertac ALTINUSAK
Bilgisayar Uzmanı sertacaltinusak@hotmail.com
Izmir Turkiye Dunya.
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SpawnOnur 8 yıl
Bu kart bendede var gayet memnunum.Yanında 1090T de var inanilmaz uyumlu calisiyor.Yuksek sistem kurmak isteyenlere siddetle tavsiye edilir
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DH Misafiri 8 yıl

bu anakart elimde şuan mevcut asus bi seminerde ödül olarak verdi paraya ihtiyacım olduu için satmak zorundayım ilgilenen arkadaşlar no=555 478 98 77
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DH Misafiri 8 yıl

bu anakart elimde şuan mevcut asus bi seminerde ödül olarak verdi paraya ihtiyacım olduu için satmak zorundayım ilgilenen arkadaşlar no=555 478 98 77
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maxtreme 9 yıl
Bu mobonun TR'de ne zaman satışa çıkacağı hakkında bilgisi olan var mı?
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alpa07 9 yıl
ASUS'a tövbe ettim, asus modellerden ard arda yediğim darbeler bir dönem kabusum oldu, 10 yıldan fazladır asus kullanmıyorum, kullananlardan sıkça şikayet alıyorum, çok sıradışı bir şeyler yapmadığı sürece bu markaya yanaşmam. VIA bekleyen çok adam var, VIA ATX-anakart çıkarsın mesela, ilke imza atmış olur.

+1000
bende çok çektımm
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lapry 9 yıl

+100
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Budfox 9 yıl
Crosshair formuladan eksik ne yanı var..Bilgili arkadaşlardan cevap bekliyorum..Asus formula yerine bunu alırsak neyden mahrum kalırız..
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hacı.basat 9 yıl
ASUS'a tövbe ettim, asus modellerden ard arda yediğim darbeler bir dönem kabusum oldu, 10 yıldan fazladır asus kullanmıyorum, kullananlardan sıkça şikayet alıyorum, çok sıradışı bir şeyler yapmadığı sürece bu markaya yanaşmam. VIA bekleyen çok adam var, VIA ATX-anakart çıkarsın mesela, ilke imza atmış olur.
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krmtrylcn 9 yıl
Küzey köprüsü nerde öyle yaw :D Ama güzelmiş gende. 16x+16x olması çok güzel. Gigabyte'tan da böyle anakart bekliyoruz :D Bide şunu söyliyeyim Gigabyte mavi rengi daha güzel kullanıyor :D
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xMANİTUx 9 yıl
İştahım kabardı
yanında 1090T ile ne gider be
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TELESCOPE 9 yıl
Asus'a özgü olmuş
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