Asus'dan 890FX çipsetli yeni anakart: M4A89TD PRO

890FX çipsetli Crosshair IV Formula modelini yakın plana aldığımız Asus, ürün gamını 890FX çipsetli yeni bir model ile genişletiyor.Firma tarafından M4A89TD PRO olarak isimlendirilen yeni anakart, 6 çekirdekli Phenom II X6'lar dahil olmak üzere mevcut tüm AMD işlemcilere destek sunmakta.

Full ATX formunda olan Asus M4A89TD PRO'nin en dikkat çekici özellikleri olarak Core Unlocker ve Turbo Unlocker teknolojileri gösterilebilir. Core Unlocker teknolojisi ile kullanıcılar uygun işlemcilerde, kapalı olan çekirdekleri açabiliyor ki bu özellik 8 serisi çipsetlerde doğal olarak verilmiyor.

Turbo Unlocker teknolojisi ise Asus'un, AMD'nin Turbo Core ve Intel'in Turbo Boost teknolojilerine karşı geliştirdiği kendi çözümü. Bu teknoloji sayesinde AMD işlemcilerde çekirdek frekansı otomatik olarak arttırılabiliyor ki Asus, Turbo Unlocker'ın Turbo Core'den daha iyi olduğunu belirtiyor.

Dört adet DIMM slotu üzerinden 2000MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunan anakart 6+2 fazlı güç tasarımıyla gelişyor. Başta uzun ömürlü kapasitörleri olmak üzere komponent kalitesiyle öne çıkan anakart, soğutucu tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Üzerinde iki adet PCIe x16 slotu bulunan ve 16x+16x konfigürasyonunda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan anakart, SB850 güney köprüsü sayesinde 6 adet SATA-III portuna da sahip. Aynı zamanda iki adet USB 3.0 konnektörüyle gelen kart, EPU teknolojisiyle enerji verimli bir kullanıma da sunuyor.

Asus'a özgü ExpressGate anında hazır işletim sistemi ile Turbo V hız aşırtma teknolojisi gibi özelliklere de sahip olan anakart, Gigabit Ethernet ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ses gibi detayları da beraberinde getiriyor. Yaygın satışına yeni yeni başlanacak anakartın TR fiyatı ise henüz açıklanmadı.