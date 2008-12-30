Asus'dan Eee PC ailesine yeni bir üye; S121

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Maliyet gözetilerek hazırlanan ultra-taşınabilir yapıdaki netbook bilgisayarların global anlamda yaygınlaşarak ciddi satış rakamlarına ulaşmasında aktif rol oynayan Asus, Eee PC serisi netbook çözümlerine yeni bir model daha eklemeye hazırlanıyor. Artan rekabet koşulları çerçevesinde hazırlayacağı yeni modeller ile kullanıcılara farklı alternatifler sunmayı hedefleyen Asus'un Eee PC S121 modeli de görüntülendi.

Önümüzdeki hafta Las Vegas'da başlayacak Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda dokunmatik ekranlı yeni Eee PC modellerini de sergilemesi beklenen firmanın görselleri yayımlanan S121 kod adlı yeni netbook modeli daha önce lanse edilen Eee PC S101 ile oldukça benzer. Kompakt yapısının yanı sıra tasarımıyla da öne çıkan S121, Eee PC serisinin "premium" modellerinden biri olacak gibi görünüyor.

S121 modeli de serinin diğer pek çok modeli gibi Intel'in Atom platformunu esas alıyor. 1.6GHz'de çalışan Atom işlemcisinin güç verdiği sistem 12.1" ekrana sahip. Bellek kapasitesi 1GB olarak belirlenen Eee PC S121 depolama için 16GB, 32GB veya 64GB'lık SSD çözümleriyle konfigüre edilebilecek. Asus yeni netbook modelinde kabslosuz iletişim içinse WiFi ve Bluetooth teknolojilerilerine destek verilecek.

Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtılması beklenen yeni Eee PC S121 modelinin fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

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