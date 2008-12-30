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Asus'dan Eee PC ailesine yeni bir üye; S121

10 yıl
10,3b
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10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan Eee PC ailesine yeni bir üye; S121
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Maliyet gözetilerek hazırlanan ultra-taşınabilir yapıdaki netbook bilgisayarların global anlamda yaygınlaşarak ciddi satış rakamlarına ulaşmasında aktif rol oynayan Asus, Eee PC serisi netbook çözümlerine yeni bir model daha eklemeye hazırlanıyor. Artan rekabet koşulları çerçevesinde hazırlayacağı yeni modeller ile kullanıcılara farklı alternatifler sunmayı hedefleyen Asus'un Eee PC S121 modeli de görüntülendi.

Önümüzdeki hafta Las Vegas'da başlayacak Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda dokunmatik ekranlı yeni Eee PC modellerini de sergilemesi beklenen firmanın görselleri yayımlanan S121 kod adlı yeni netbook modeli daha önce lanse edilen Eee PC S101 ile oldukça benzer. Kompakt yapısının yanı sıra tasarımıyla da öne çıkan S121, Eee PC serisinin "premium" modellerinden biri olacak gibi görünüyor.

S121 modeli de serinin diğer pek çok modeli gibi Intel'in Atom platformunu esas alıyor. 1.6GHz'de çalışan Atom işlemcisinin güç verdiği sistem 12.1" ekrana sahip. Bellek kapasitesi 1GB olarak belirlenen Eee PC S121 depolama için 16GB, 32GB veya 64GB'lık SSD çözümleriyle konfigüre edilebilecek. Asus yeni netbook modelinde kabslosuz iletişim içinse WiFi ve Bluetooth teknolojilerilerine destek verilecek.

Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtılması beklenen yeni Eee PC S121 modelinin fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

Asus'dan Eee PC ailesine yeni bir üye; S121
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Eesti 9 yıl
12,1 inc bence minibooka göre fazla bu normal bir notebook bence.
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StreamRolleR 10 yıl
2gb ram koysalar fiyatı artar belirli bir standartları var bnların sen hiç 9800 gts li ee pc gördünmü
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enreka_tr 10 yıl
her eve lazım + çok şık
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Ermeydan 10 yıl
Birincisi overclockla bile 3 saat pil ömrü var bu eee pclerin. İkincisi yanında xp geliyor.
caner.gen.tr/...
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drkayzer 10 yıl
vista 2gb altını doğru düzgün çalıştırmadığı halde hala 1gb ram koyuyorlar ya
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notebookgentr 10 yıl

Orjinalden alıntı: drkayzer

vista 2gb altını doğru düzgün çalıştırmadığı halde hala 1gb ram koyuyorlar ya

2gb ram koyarlarsa microsoft işletim sisteminin daha pahalı satıyor sanırım.
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max975 10 yıl
eee pc artık amacı dışına cıkıyor buda bence satış rakamlarını etkiliyor.
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mustafaaydin79 10 yıl
Ekran 10 inch'ten daha büyük olduğu anda benim gözümde o cihaz artık netbook değildir...BENCE BU İŞTE SON NOKTA 10 INCH...
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