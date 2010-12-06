Asus'dan özel tasarımlı ve hız aşırtmalı yeni GeForce GTS 450

Asus özel tasarımlı ekran kartlarına GeForce GTS 450 tabanlı yeni bir model daha ekledi. ENGTS450/DI/1GD5 adını taşıyan ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF106 GPU'sundan güç alıyor. Referans tasarımlı modele göre önemli farklılıklar içeren ekart üzerinde 4 fazlı güç tasarımına, yüksek stabilite için POSCAP kapasitörlere yer veriliyor.

Özelleştirilmiş fan tasarımı ile standart modele gör daha serin ve sessiz çalıştığı belirtilen ekran kartı, 810MHz GPU, 1620MHz paralel işlemci ve 3608MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 192 paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartında, SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine destek sunuyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan kart üzerinde bir adet 6pin güç konnektörüne yer veriliyor. Yakın zamanda satışa sunulması beklenen yeni modelin fiyatı ise açıklanmadı.