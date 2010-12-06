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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'dan özel tasarımlı ve hız aşırtmalı yeni GeForce GTS 450

8 yıl
11,8b
1
9
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus özel tasarımlı ekran kartlarına GeForce GTS 450 tabanlı yeni bir model daha ekledi. ENGTS450/DI/1GD5 adını taşıyan ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF106 GPU'sundan güç alıyor. Referans tasarımlı modele göre önemli farklılıklar içeren ekart üzerinde 4 fazlı güç tasarımına, yüksek stabilite için POSCAP kapasitörlere yer veriliyor.

Özelleştirilmiş fan tasarımı ile standart modele gör daha serin ve sessiz çalıştığı belirtilen ekran kartı, 810MHz GPU, 1620MHz paralel işlemci ve 3608MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 192 paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartında, SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine destek sunuyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan kart üzerinde bir adet 6pin güç konnektörüne yer veriliyor. Yakın zamanda satışa sunulması beklenen yeni modelin fiyatı ise açıklanmadı.


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kunglao1 8 yıl
gts 450 ler oc versiyonları ile baya bir tutulur performası oc ile gtx 260 core 216 ya yaklaşır
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
ASUS tasarım olarak gerçekten iyi ürünler çıkarıyor ortaya. Bu ürün de güzel olmuş.
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DH Misafiri 8 yıl
100 dolar + kdv olsun da gör ne oluyo! :))
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murdocklawless 8 yıl
bunun her yeri hız aşırtsa ne olur ki?
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BuĞrA 8 yıl
güzel ürün asus işi biliyor.
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Xagdas 8 yıl
460a yaklaşır mı bunun performans değerleri acaba?
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