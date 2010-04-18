Asus'dan profesyoneller için Nvidia Optimus teknolojili yeni dizüstü bilgisayar

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, dizüstü bilgisayar gamını profesyoneller için hazırladığı yeni bir model ile genişletiyor. Firmanın PL30JT-RO030X adını verdiği 13.3-inç büyüklüğündeki yeni model, Intel Calpella platformunu temel alıyor ve Nvidia Optimus teknolojisiyle geliyor.

Açıklanan bilgilere göre 1.7 Kg ağırlığında olan dizüstü bilgisayar, 1.06GHz'de çalışan ve Turbo teknolojisiyle çalışma frekansı daha yüksek hızlara çıkabilen Core i5-520UM işlemcisinden güç alıyor. 4GB bellek ve 320GB sabit disk kapasitesine sahip olan sistem çoklu dokunmatik desteği de sunuyor. Ekran çözünürlüğü 1366 x 768 piksel olarak belirlenen Asus PL30JT-RO030X'de iki farklı grafik birimine yer verildiğini görüyoruz.

Yüksek GPU gücü gerektirmeyen uygulamalarda, Core i5-520UM ile gelen HD Graphics isimli entegre grafik birimini kullanan dizüstü bilgisayar, 3D ihtiyacı doğduğunda veya Flash / HD video hızlandırma gerektiğinde ise 1GB bellekli GeForce G310M'i, Optimus teknolojisiyle otomatik olarak devreye sokabiliyor. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, WiFi, Bluetooth, kart okuyucu, HDMI çıkışı ve 8 hücreli pil gibi detaylara yer verilen PL30JT-RO030X'e işletim sistemi olaraksa Windows 7 Professional eşlik ediyor.

Asus tarafından satışına Maysı ayında başlanması beklenen PL30JT-RO030X'in yurt dışı satış fiyatı 999 Avro olacak.