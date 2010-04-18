Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'dan profesyoneller için Nvidia Optimus teknolojili yeni dizüstü bilgisayar

9 yıl
10,5b
1
6
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, dizüstü bilgisayar gamını profesyoneller için hazırladığı yeni bir model ile genişletiyor. Firmanın PL30JT-RO030X adını verdiği 13.3-inç büyüklüğündeki yeni model, Intel Calpella platformunu temel alıyor ve Nvidia Optimus teknolojisiyle geliyor.

Açıklanan bilgilere göre 1.7 Kg ağırlığında olan dizüstü bilgisayar, 1.06GHz'de çalışan ve Turbo teknolojisiyle çalışma frekansı daha yüksek hızlara çıkabilen Core i5-520UM işlemcisinden güç alıyor. 4GB bellek ve 320GB sabit disk kapasitesine sahip olan sistem çoklu dokunmatik desteği de sunuyor. Ekran çözünürlüğü 1366 x 768 piksel olarak belirlenen Asus PL30JT-RO030X'de iki farklı grafik birimine yer verildiğini görüyoruz.

Yüksek GPU gücü gerektirmeyen uygulamalarda, Core i5-520UM ile gelen HD Graphics isimli entegre grafik birimini kullanan dizüstü bilgisayar, 3D ihtiyacı doğduğunda veya Flash / HD video hızlandırma gerektiğinde ise 1GB bellekli GeForce G310M'i, Optimus teknolojisiyle otomatik olarak devreye sokabiliyor. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, WiFi, Bluetooth, kart okuyucu, HDMI çıkışı ve 8 hücreli pil gibi detaylara yer verilen PL30JT-RO030X'e işletim sistemi olaraksa Windows 7 Professional eşlik ediyor.

Asus tarafından satışına Maysı ayında başlanması beklenen PL30JT-RO030X'in yurt dışı satış fiyatı 999 Avro olacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
bu asus modeli satışa çıktımı ülkemizde..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
glazer 9 yıl
Tıkla

Bu cihazda da OPTIMUS ibaresi var,sizce doğru mu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e_capkan 9 yıl
ul30jt asus.com/...
pl30jt asus.com/...
ikisinin aynı özellikleri biri business sınıfında diğeri superior mobility
seneye anca gelir türkiyeye bunlar

ul30vt yeni geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 9 yıl
tek dikkat çeken ağırlığı "1.7 KG"
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bravoecho 9 yıl
pil omru ne kadar acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim