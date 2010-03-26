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Asus'un GeForce GTX 480 modeli de ortaya çıktı

9 yıl
14,9b
1
29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un GeForce GTX 480 modeli de ortaya çıktı
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Tayvan merkezli Asus, GeForce GTX 480 modelini kullanıma sunuyor. Resmi tanıtımı bugün yapılacak DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartı için Asus'un hazırladığı model referans tasarımı baz alıyor. Yeni nesil Fermi mimarisinin kullanıldığı GF100 GPU'sundan güç alan Asus ENGTX480, 384-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 700MHz'de, paralel işlem birimleri (CUDA çekirdekleri) 1401MHz'de ve bellekleri de 3696MHz'de görev yapan ekran kartında ısıl güç tasarımı ise 250 Watt.

SLI teknolojisi ile üçlü ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyan, 3DVision Surround teknolojisiyle üçlü monitör kurulumlarına zemin hazırlayan Asus ENGTX480, C++ hızlandırma yeteneğine de sahip. CUDA ve PhysX gibi teknolojilere de destek veren ekran kartı ihtiyaç duyduğu gücü bir adet 6pin ve bir adet te 8pin güç konnektöründen alıyor. Görüntü aktarımı için Mini HDMI ile birlikte iki adet DVI portuna sahio olan Asus ENGTX 480'nin, Amerika'da 549 dolar seviyesinden listelere girdiği belirtilirken, Türkiye satış fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Asus'un GeForce GTX 480 modeli de ortaya çıktı
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ayzer 9 yıl
tam bir hayal kırıklığı ...
oysa nedeniyordu 5970 e %20 basar
gel görki kendisi basıldı
5870 le aynı
neymiş %5 hızlıymışmışmış
bizde 3d var dediler bakıldıki 2 ekran kartı olmazsa nanananayyy
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(((TeAcHeR))) 9 yıl
asus gtx480 in tr fiyatı belli oldu beyler sıkı durun açıklıyorum 1500tl


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The.Prodigyy 9 yıl
neyse yazmıyorum
adilazimdegilx nickli kişiye videoyu izlesin
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emrebo 9 yıl
Ya Asus un tasarımı gerçekten harika oluyor özellikle bu tasarım süper olmuş.Carbon fiberle kaplı gibi yapmışlar dışını kartın çok güzel
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The.Prodigyy 9 yıl
bana kızan arkadaşlara sadece gülerim videoyu iyce izlemişlerdir ujmarım herkese iyi günler .....
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Batuist 9 yıl
iyi bunun kutusunda DX11 desteğine yer vermişler.. dikkat ettim bazıları DX11 desteğinden bahsetmiyor.. tabi kutu arkasında küçük harflerle yazar o başka.. :))
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hakemzsr 9 yıl
ati pahalı beyler nvidia ile arasında pek bir fiyat farkı kalmamıs
5bin serisi alacagıma fermi alır keyfime bakarım
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Chris Brown 9 yıl
Her kartın üzerinde neden Fx57 yazıyor ?
Distürbütör filanmı oldunuz Dünyada ilk siz mi görüntülüyorsunuz
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The.Prodigyy 9 yıl
arkadaslar lutfen fermılere bu kadar para verıpte parqanıza yazık etmeyın ıntgel ve nvıdıa kullanjcı dusmanı atı ye helal olsun goruceksınız adamlar fıyatları asagı dusurcekler aynı sey ıntelde de gecerlı adam 6 cekırdek dıye 1000 dolar fıyat ıstıyo yanı 1500 tl gercekten yazık hele bızım ulkemızdekı donanım sevdalılarına yazık amd x6 3.2 ghz üstelik çarpan kilidi acık 600 tl valla tercıh parası olanın tabı ama genelde kullanıcların cogu parası yzunden ıyı bır sıstem topluyammıyorlar herkese saygılar .....
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Permanent. 9 yıl
Asus 3 yıl garanti veriyormuş galiba diğer kartlara fermidede geçerlimi bu
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adilazimdegilx 9 yıl

gokkus86

arkadaslar lutfen fermılere bu kadar para verıpte parqanıza yazık etmeyın ıntgel ve nvıdıa kullanjcı dusmanı atı ye helal olsun goruceksınız adamlar fıyatları asagı dusurcekler aynı sey ıntelde de gecerlı adam 6 cekırdek dıye 1000 dolar fıyat ıstıyo yanı 1500 tl gercekten yazık hele bızım ulkemızdekı donanım sevdalılarına yazık amd x6 3.2 ghz üstelik çarpan kilidi acık 600 tl valla tercıh parası olanın tabı ama genelde kullanıcların cogu parası yzunden ıyı bır sıstem topluyammıyorlar herkese saygılar .....


Neyse yazmıyorum.
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Kraven 9 yıl

gokkus86

arkadaslar lutfen fermılere bu kadar para verıpte parqanıza yazık etmeyın ıntgel ve nvıdıa kullanjcı dusmanı atı ye helal olsun goruceksınız adamlar fıyatları asagı dusurcekler aynı sey ıntelde de gecerlı adam 6 cekırdek dıye 1000 dolar fıyat ıstıyo yanı 1500 tl gercekten yazık hele bızım ulkemızdekı donanım sevdalılarına yazık amd x6 3.2 ghz üstelik çarpan kilidi acık 600 tl valla tercıh parası olanın tabı ama genelde kullanıcların cogu parası yzunden ıyı bır sıstem topluyammıyorlar herkese saygılar .....


Ne kadar tarafsızca yapılmış bir yorum tebrik ederim.. O yüzden Ati 5870 ve 5850'ye 40$ zam yapıyor değil mi ?
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DarkPlayer00 9 yıl
Asus hep pahalı satıyor
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