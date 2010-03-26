Asus'un GeForce GTX 480 modeli de ortaya çıktı

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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Tayvan merkezli Asus, GeForce GTX 480 modelini kullanıma sunuyor. Resmi tanıtımı bugün yapılacak DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartı için Asus'un hazırladığı model referans tasarımı baz alıyor. Yeni nesil Fermi mimarisinin kullanıldığı GF100 GPU'sundan güç alan Asus ENGTX480, 384-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 700MHz'de, paralel işlem birimleri (CUDA çekirdekleri) 1401MHz'de ve bellekleri de 3696MHz'de görev yapan ekran kartında ısıl güç tasarımı ise 250 Watt.

SLI teknolojisi ile üçlü ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyan, 3DVision Surround teknolojisiyle üçlü monitör kurulumlarına zemin hazırlayan Asus ENGTX480, C++ hızlandırma yeteneğine de sahip. CUDA ve PhysX gibi teknolojilere de destek veren ekran kartı ihtiyaç duyduğu gücü bir adet 6pin ve bir adet te 8pin güç konnektöründen alıyor. Görüntü aktarımı için Mini HDMI ile birlikte iki adet DVI portuna sahio olan Asus ENGTX 480'nin, Amerika'da 549 dolar seviyesinden listelere girdiği belirtilirken, Türkiye satış fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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