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Asus'un Kara Şövalyesi: GeForce 9800GTX+ Dark Knight

10 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un Kara Şövalyesi: GeForce 9800GTX+ Dark Knight
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Pek çok eleştirmence yaz dönemine damga vuran sinema yapımı olarak Batman: Dark Knight (Kara Şövalye ) filmi gösteriliyordu. Filmden ilham aldı mı bilinmez fakat Asus yaptığı açıklama ile GeForce 9800GTX+ Dark Night modelini duyurdu.

Asus'un yeni modeli özellikle soğutucusu ve yeniden tasaranan baskılı devresi ile dikkat çekiyor. 55nm üretim teknolojisi ile hazırlanan G92b gpu'sunun güç verdiği ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 128x paralel işlem birimine sahip.

Bakır tabanlı dört adet ısım aktarım borusuna sahip olan özel soğutucusu ile referans tasarımı GeForce 9800GTX+ modeline göre daha serin ve sessiz çalıştığı belirtilen Asus'un GeForce 9800GTX+ Dark Knight modeli 512MB GDDR3 bellek ile geliyor.

Yeni model kullanılan özel soğutucuya rağmen standart saat hızlarıyla geliyor. Zira kartın grafik işlemcisi 738MHz, paralel işlem birimleri 1836MHz'de ve bellekleri ise 2200MHz'de görev yapıyor. DirectX 10 destekli ekran kartı aynı zamanda PCIe 2.0 standardıyla da uyumlu.

Çoklu ekran kartı kullanımı için çift ve üç yollu SLI teknolojisini destekleyen ayrıca katı kapasitörler ile donatılan Asus GeForce 9800GTX+ Dark Knight, PureVideo HD teknolojisi ile Blu-ray ve HD DVD gibi yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen Asus'un yeni modeli için şu an herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Asus'un Kara Şövalyesi: GeForce 9800GTX+ Dark Knight
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Asus'un Kara Şövalyesi: GeForce 9800GTX+ Dark Knight
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MÜŞAVİR 10 yıl
Orjinalden alıntı: fx57
Pek çok eleştirmence yaz dönemine damga vuran sinema yapımı olarak Batman: Dark Night (Kara Şövalye ) filmi gösteriliyordu. Filmden ilham aldı mı bilinmez fakat Asus yaptığı açıklama ile GeForce 9800GTX+ Dark Night modelini duyurdu.


Hoş bir yaklaşım olmuş.
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Cocker 10 yıl
Dark Knight denince kartı siyah PCB ile üzerinde yine siyah büyük standart Nvidia soğutucusu ile görmeyi beklemiştim
Harıl harıl 55 nm. 9800GTX+ arayanlar için güzel bir haber ama stok eritme çabasından başka birşey değil bunlar.
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Confusion 10 yıl
Yanında filmin HD versiyonunu da gönderirlerse çok kral olur


adına uygun olaraktan sadece ve çok gülü olmuş:::::::::: Asus matrix ten sora bunu da seri üretime alırsa çok şık olur
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