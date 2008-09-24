Asus'un Kara Şövalyesi: GeForce 9800GTX+ Dark Knight

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Pek çok eleştirmence yaz dönemine damga vuran sinema yapımı olarak Batman: Dark Knight (Kara Şövalye ) filmi gösteriliyordu. Filmden ilham aldı mı bilinmez fakat Asus yaptığı açıklama ile GeForce 9800GTX+ Dark Night modelini duyurdu.

Asus'un yeni modeli özellikle soğutucusu ve yeniden tasaranan baskılı devresi ile dikkat çekiyor. 55nm üretim teknolojisi ile hazırlanan G92b gpu'sunun güç verdiği ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 128x paralel işlem birimine sahip.

Bakır tabanlı dört adet ısım aktarım borusuna sahip olan özel soğutucusu ile referans tasarımı GeForce 9800GTX+ modeline göre daha serin ve sessiz çalıştığı belirtilen Asus'un GeForce 9800GTX+ Dark Knight modeli 512MB GDDR3 bellek ile geliyor.

Yeni model kullanılan özel soğutucuya rağmen standart saat hızlarıyla geliyor. Zira kartın grafik işlemcisi 738MHz, paralel işlem birimleri 1836MHz'de ve bellekleri ise 2200MHz'de görev yapıyor. DirectX 10 destekli ekran kartı aynı zamanda PCIe 2.0 standardıyla da uyumlu.

Çoklu ekran kartı kullanımı için çift ve üç yollu SLI teknolojisini destekleyen ayrıca katı kapasitörler ile donatılan Asus GeForce 9800GTX+ Dark Knight, PureVideo HD teknolojisi ile Blu-ray ve HD DVD gibi yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen Asus'un yeni modeli için şu an herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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