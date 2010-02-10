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Asus'un oyuncuları hedef alan G73JH'ın X1 modeli Amerika'da satışa sunuldu

9 yıl
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16
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Asus'un geçtiğimiz ay CES 2010 fuarında sergilediği endüstrinin ilk DirectX 11 destekli ATi Mobility Radeon HD 5870 grafik işlemcisini kullandığı G73JH'ın X1 modeli Amerika'da satışa sunuluyor.

HM55 yongasetinin bulunduğu X1'de Intel'in 1,6GHz saat hızında çalışan i7 720QM işlemcisi, 8GB'lık DDR3 bellek ve 1GB'lık GDDR5 HD 5870 bulunurken, 17.3 inç boyutlarında 1920x1080 piksel çözünürlük sağlayan LED ekran kullanılmış. Depolama alanı olarak 7200 devir/dakika hızındaki 500GB'lık sabit sürücünün tercih edildiği dizüstü bilgisayarda optik sürücü olaraksa DVD yazıcıya yer verilmiş. X1, Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle gelirken, enerji ihtiyacınıysa 8 hücreli bataryasından karşılıyor.

Bluetooth, 802.11b/g/n kablosuz bağlantılarını destekleyen X1'in üzerinde 4 adet USB, birer adet HDMI, VGA ve Ethernet portu ile 8'i 1 arada kart okuyucusu ve 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Bugünden itibaren satışa sunulan 3,6 kg'lık G73JH-X1'in satış fiyatıysa 1450 dolar olarak belirlenmiş.


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DH Misafiri 9 yıl
tasarımı daha iyi olabilirdi ama teknik özellikler bakımından cidden çok üstün erkayer62 arkadaşımızın dediği gibi bu ürün türkiye gelirse toshibanın üstünlüğü biter ve bize yarayan bi rekabet ortaya çıkar
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DH Misafiri 9 yıl
Hocam amerikadaysan Asus G51 yerine Dell XPS 1645 Modelinin Upgrade edilmiş halini önerirdim(yani İşlemci Core i7-720QM yerine Core i7-820QM, Monitor 15.6" Wled yerine 16" Rgbled ve pilide tr de 6cell yurt dışında 9cell olarak satılan model).. Ben Tr den Upgrade edilmiş halini 1500$'a getirtiyorum.
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MadMan272 9 yıl

DH Misafiri

Hocam amerikadaysan Asus G51 yerine Dell XPS 1645 Modelinin Upgrade edilmiş halini önerirdim(yani İşlemci Core i7-720QM yerine Core i7-820QM, Monitor 15.6" Wled yerine 16" Rgbled ve pilide tr de 6cell yurt dışında 9cell olarak satılan model).. Ben Tr den Upgrade edilmiş halini 1500$'a getirtiyorum.



peki satıyormusun?
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CoreXXX 9 yıl
bu kadar paraya odun tipinde pc . insan biraz estetik yapar. ordunun kullandığı laptoplara benzemiş
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berkaydj 9 yıl
para değil ya bu özllıkler bu fiyat abd de olmak wardı
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Mertcan. 9 yıl
Aslında fiyatı müthiş , Türkiye'de bu fiyata T serisi işlemciyle dandik ekran kartını koyup satan firmalar çok varken hele de.Umarım ülkemize gelirken çok pahalılanmaz.Dizüstü bilgisayarlarda oyun oynanmaz diyorduk , giderek oyun oynamaya elverişli hale geliyorlar vallahi.
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sharapnell 9 yıl

tek kelime ile mükemmel şahsen...
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carlosdasilva87 9 yıl
Sırf bu laptop ve fiyatı için Amerika'ya gidilir
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my54 9 yıl
Özelliklerine göre fiyatı fena değilmiş 1450$ türkiyede kaç olur acaba?
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tolgabc 9 yıl
2000$+kdv olabilir değil geçer bile
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