Asus'un oyuncuları hedef alan G73JH'ın X1 modeli Amerika'da satışa sunuldu

Asus'un geçtiğimiz ay CES 2010 fuarında sergilediği endüstrinin ilk DirectX 11 destekli ATi Mobility Radeon HD 5870 grafik işlemcisini kullandığı G73JH'ın X1 modeli Amerika'da satışa sunuluyor.

HM55 yongasetinin bulunduğu X1'de Intel'in 1,6GHz saat hızında çalışan i7 720QM işlemcisi, 8GB'lık DDR3 bellek ve 1GB'lık GDDR5 HD 5870 bulunurken, 17.3 inç boyutlarında 1920x1080 piksel çözünürlük sağlayan LED ekran kullanılmış. Depolama alanı olarak 7200 devir/dakika hızındaki 500GB'lık sabit sürücünün tercih edildiği dizüstü bilgisayarda optik sürücü olaraksa DVD yazıcıya yer verilmiş. X1, Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle gelirken, enerji ihtiyacınıysa 8 hücreli bataryasından karşılıyor.

Bluetooth, 802.11b/g/n kablosuz bağlantılarını destekleyen X1'in üzerinde 4 adet USB, birer adet HDMI, VGA ve Ethernet portu ile 8'i 1 arada kart okuyucusu ve 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Bugünden itibaren satışa sunulan 3,6 kg'lık G73JH-X1'in satış fiyatıysa 1450 dolar olarak belirlenmiş.