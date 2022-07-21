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    AT&T, kripto paraları mercek altına alacak

    Telekom dünyasının en büyük şirketlerinden AT&T, krpto paralar hakkında eğitim vereceğini açıkladı. Kripto paraların avantajları ve riskleri anlatılacak.        
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    AT&T, kripto paraları mercek altına alacak
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    Dünyanın önde gelen telekom şirketlerinden AT&T, günümüz teknolojilerine ayak uydurmak için düğmeye bastı. Şirket, giderek daha fazla ilgi gören kripto paralar için iki uzmanın katılacağı bir eğitim düzenleyecek. 

    AT&T, 27 Temmuz’da bir eğitim etkinliği düzenleyecek. Kripto paraların anlatılacağı etkinliğin konusu “'Dijital Varlıklarınızı Bugün ve Yarın Güvence Altına Alın” olarak belirlendi. Yaklaşık 30 dakika sürecek olan eğitim tadındaki etkinlikte kripto para birimleri anlatılacak. 

    Şirket bu oturumda özellikle inovasyon için güvenliğin önemini irdeleyecek. Aynı zamanda sorunları, riskleri ve güvenlik problemlenlerini ele alacak.

    Yapılan duyuruda şu sözlere yer veriliyor:

    “İnovasyon, güçlü iş sonuçları sağlamanın merkezinde yer alıyor. Ve güvenlik, dijital varlıklarınız için yenilikçi tekliflerin merkezinde yer alır”

    Konuşmacılar arasında siber güvenlik teknolojisi şirketi Fortinet'in Başkan Yardımcısı ve Saha CISO'su Jonathan Nguyen-Duy ve AT&T Business'ta Siber Güvenlik İletişimi Direktörü Theresa Lanowitz yer alıyor. Her ikisi de kendi alanlarında geniş bilgi ve deneyime sahip diyebiliriz.

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